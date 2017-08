Frankfurts Ordnungsdezernent Frank (l.) auf der Pressekonferenz am Donnerstag

Frankfurts Ordnungsdezernent Frank (l.) auf der Pressekonferenz am Donnerstag Bild © Feuerwehr Frankfurt

Evakuierung könnte am Sonntag bis 20 Uhr dauern

Bombenentschärfung in Frankfurt

Der Kampfmittelräumdienst spricht von einem "Wahnsinnsereignis", die Stadt von einer "enormen Kraftanstrengung": Die Entschärfung der Weltkriegsbombe wird das Frankfurter Zentrum am Sonntag in eine Geisterstadt verwandeln. Nun nannten Experten Details.

Es wird die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte: Die Bombenentschärfung in Frankfurt am Sonntag ist eine enorme Kranftanstrengung für Stadt, Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst. Das wurde auf der gemeinsamen Pressekonferenz der Verantwortlichen am Donnerstag schnell klar.

Die Evakuierung im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um die Fundstelle im Frankfurter Westend erfordert aber auch die Unterstützung aller Bürger, die in der Sperrzone wohnen. Die Verantwortlichen gehen von mehr als 60.000 Betroffenen aus.

Alle Redner appellierten an die Anwohner, ihre Häuser früh am Sonntagmorgen zu verlassen. "Ich möchte nicht, dass die Polizei dabei Diskussionen führen muss, sagte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU). "Das wäre zum Nachteil aller", pflichtete Polizeipräsident Gerhard Bereswill bei.

"Fläche muss menschenleer sein"

Um 6 Uhr am Sonntagmorgen beginnt die Evakuierung. Ab 8 Uhr durchkämmen dann hunderte Polizisten das Gebiet, um zu kontrollieren, ob sich tatsächlich niemand mehr in der Sperrzone befindet. "Diese Fläche muss menschenleer sein", betonte Frank.

Vier Stunden später soll dann gegen 12 Uhr die eigentliche Entschärfung der Bombe beginnen. Dafür werden weitere vier Stunden eingeplant, wie Polizeipräsident Bereswill sagte. Sollte alles glatt laufen, könnte die Zone wieder freigegeben werden - zunächst für alte und kranke Menschen, frühestens gegen 18 Uhr, eher aber gegen 20 Uhr für alle anderen.

Frank riet allen Anwohnern, sich frühzeitig ein Programm zu überlegen, wie man den Tag außerhalb der Sperrzone verbringen kann. "Am besten sollte man nicht erst um acht, sondern schon um sechs Uhr aufbrechen", empfahl der Ordnungsdezernent.

Bürger, die nicht selbst in der Lage sind, ihre Wohnung zu verlassen, können sich über ein Bürgertelefon bei der Stadt melden, um Hilfe anzufordern. Die Nummer: 069/212111. Auch für andere dringende Fragen rund um die Bombenentschärfung ist diese Nummer gedacht. "Bitte nicht die Notruftelefone blockieren", appellierte Polizeichef Bereswill.

Geräumt werden müssen auch zwei Krankenhäuser, darunter auch die größte Geburtsstation Hessens im Bürgerhospital. "Das ist eine ziemliche logistische Herausforderung", sagte ein Vertreter der Stadt. Die Patienten würden in andere Kliniken gebracht.

Leitstelle der Polizei verlegt

Insgesamt sollen rund 1.000 Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz sein. Die Zahl der Polizeibeamten liege "im vierstelligen Bereich", sagte Bereswill. Da das Polizeipräsidium auch geräumt werden muss, wird die Leitstelle der Polizei verlegt. Dafür gebe es Pläne, die Sicherheit in der Stadt sei gewährleistet. Während der Entschärfung wird die Sicherheitszone abgesperrt und von Polizisten gesichert.

"Ein Wahnsinnsereignis, das uns erwartet", sagte Dieter Schweitzer, Leiter des Kampfmittelräumdienstes. Die Experten haben die 1,8-Tonnen schwere Bombe bereits untersucht. Sie soll entschärft, nicht gesprengt werden. "Nervös und aufgeregt sind wir sowieso, das ist bei jeder Bombe so", sagte Schweitzer, zeigte sich gleichzeitig aber zuversichtlich, dass die Entschärfung klappen wird.