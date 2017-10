Highlights in Korbach

Die ersten Top-Acts beim Hessentag 2018 in Korbach stehen fest: Auf der Liste der Organisatoren stehen unter anderem die Deutschpop-Ikone Ulla Meinecke, die Kölschrocker BAP und die Hip-Hopper Culcha Candela.

Am Montag lüftete die Stadt Korbach das Geheimnis: Wolfgang Niedeckens BAP wird zum Finale des Hessentags 2018 auftreten. Das Landesfest wird vom 25. Mai bis zum 3. Juni des kommenden Jahres in der Hansestadt gefeiert.

Verdamp lang auf der Bühne

Die Kölschrocker von BAP sind gewissermaßen eine musizierende Legende. 1976 gegründet ist die Band um Frontmann Wolfgang Niedecken seit nunmehr über vier Jahrzehnten aktiv. Mit Hits wie "Verdamp lang her", "Kristallnaach" oder "Time is cash, time is money" schrieben sie Deutschrockgeschichte.

Unvergessen ist auch BAPs Auftritt mit der "Band für Afrika", dem deutschen Beitrag zu Bob Geldofs "Live Aid"-Benefizkonzert, das im Juli 1985 in alle Welt übertragen wurde und Spenden für die Hungernden in Äthiopien sammelte. Der Text des Songs "Nackt im Wind" wurde von Niedecken geschrieben.

Hessische Ikone auf dem Hessentag

Als weiteres Highlight präsentiert Korbach Ulla Meinecke. Die im Taunus geborene und in Mittelhessen aufgewachsene Deutschpop-Ikone, begann ihre Karriere ebenfalls vor rund 40 Jahren und hatte ihre größten Hits Anfang der 1980er mit "Nie wieder" und "Die Tänzerin". Meinecke spielte später auch Theater, schrieb Bücher und trat bei Lesungen auf. In Korbach ist sie am 30. Mai zu sehen.

Auch die Musiker von Santiano sind alte Hasen im Geschäft, die Band als solche gibt es aber erst seit 2011. Mit ihrem Mix aus Volksliedern, Schlagern und Irish Folk, den sie am 31. Mai im Stile von Seemannsliedern präsentiert, hat die Gruppe sich eine große Fangemeinde erspielt. Ihre erste CD "Bis ans Ende der Welt" erreichte Platz eins der deutschen Albumcharts. Die Band trat 2013 außerdem im Vorprogramm von Helene Fischer auf.

Party, Kabarett und Theater

Multi-ethnischen Hip-Hop spielt die Berliner Gruppe Culcha Candela ("Hamma!", "Monsta") ebenfalls am 31 Mai. Wer mehr auf Volksmusik und Schlager steht, der dürfte dem Auftritt des Nockalm Quintetts entgegen fiebern. Die "Nockis", wie sie von ihren Fans liebevoll genannt werden, werden am 29. Mai im Festzelt loslegen. Am Folgetag gibt es dort eine Neon-Party mit den DJs Stereoact und Gestört aber Geil.

Neben Musik und Party bietet das Fest der Hessen auch Kabarett mit Florian Schröder, eine Breakdance-Show mit den Flying Steps und ein Theaterstück mit der Freilichtbühne Korbach. Ein besonderer Spaß für die Kleinen dürfte das Kindertheater "Meister Eder und sein Pumuckl" werden.

Der Kartenvorverkauf für all diese Veranstaltungen hat bereits begonnen. Weitere Highlights, unter anderem in Kooperation mit dem hr, werden folgen.