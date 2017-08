Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

26. August - Bazar für Baby- und Kinderkleidung, Vereinshaus Gonzenheim, von 9 bis 12 Uhr, Einlass für Schwangere 8.45 Uhr

Bad König

26./ 27. August - Bad Königer See-Flohmarkt,Kurparksee, An den Seen, Samstag von 7 bis 18 Uhr, Sonntag von 7 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

27. August - Floh- und Trödelmarkt, auf dem Festplatz in Steinfuhrt, von 10 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

26./ 27. August - Großer Flohmarkt, Pfarrzentrum St. Nikolaus, Schulstraße 6, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Butzbach

27. August - Haus- & Hofflohmarkt in der Hassia-Straße, von 10 bis 13 Uhr

Darmstadt

26. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

27. August - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Echzell

27. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 15 Uhr

Eschborn

22. August - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

26. August - Garagenflohmarkt in der Eisenbahnstraße 70, von 10 bis 15 Uhr

Frankfurt

24./ 26. August - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

25. August - Kinderkleiderböse der evangelischen Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler Straße 1, von 15 bis 17 Uhr

26. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

26. August - Flohmarkt "Rund ums Kind" im Kinderzentrum in der Kollwitzstraße 9, von 14 bis 17 Uhr

27. August - Flohmarkt am Riederbruch 10, am Großhandelsmarkt, Riederwald, von 10 bis 16 Uhr

Freigericht

26. August - „3. Ebbes-Anneres Markt“ auf dem Rathausplatz in Somborn, Kunst und Schmuck, von 9 bis 17 Uhr

Friedberg

26. August - Floh- und Trödelmarkt des Gartenbau Vereins Grüne Lunge, am Sportplatz, von 14 bis 19 Uhr

27. August - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Fulda

27. August - Großflohmarkt am Fachmarktzentrum, Am Emaillierwerk 1, von 8 bis 17 Uhr

Gernsheim

27. August - Antik & Trödelmarkt im Gutshof Klostereck, Klein-Rohr heim, von 10 bis 17 Uhr

Gießen

21. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum „Westoria“, Gottlieb-Daimler-Straße 27, von 14 bis 20 Uhr

Gründau

25. August - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Haiger

27. August - Antik- und Trödelmarkt,Parkplatz Möbelhaus, Bahnhofstraße 10, von 6 bis 17 Uhr

Hanau

26. August - Flohmarkt, Otto-Hahn Straße 144, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

26. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

27. August - Flohmark auf dem Parkplatz vor dem Möbelhaus, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Hünfelden

27. August - Zeltflohmarkt in Dauborn, Marktplatz, von 9 bis 15 Uhr

Hungen

27. August - Haus- und Hofflohmarkt im Ortsteil Bellersheim, von 9 bis 16 Uhr

Karben

27. August - Flohmarkt am Bahnhof, von 7 bis 15 Uhr

Lampertheim

22./ 26. August - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langgöns

27. August - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Lindenbaum, ab 08 Uhr

Linsengericht

27. August - Flohmarkt am Kleinbahnweg 6, Altenhasslau, von 8 bis 16 Uhr

Marburg

26. August - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 08 Uhr

Mörfelden-Walldorf

26. August - Flohmarkt auf dem Festplatz „In der Trift“, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

23. August - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Obertshausen

27. August - Floh- und Trödelmarkt am Einkaufsmarkt, Königsbergerstraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

26. August - Hofflohmarkt in Bommersheim, Lange Straße 71, von 11 bis 17 Uhr

Offenbach

26. August - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

27. August - Flohmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

26. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Rüsselsheim

26. August - Flohmarkt in der Schillerschule, von 10 bis 14 Uhr

Seligenstadt

24. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Waldeck

26./ 27. August - Flohmarkt in der Stadthalle in Sachsenhausen, Samstag von 10 bis 17, Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Weilburg

26./ 27. August - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

26. August - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

27. August - Antiquitäten- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

27. August - Floh- und Trödelmarkt, am Baumarkt, Dillfeld 21, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

27. August - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, MZ-Kastel, von 8 bis 16 Uhr