Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Aßlar

3. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walberggraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Babenhausen

3. September - Trödelflohmarkt „Rund ums Kind“, Stadthalle, von 10 bis 17 Uhr

Bad Homburg

3. September - Großer, privater Hofflohmarkt, Louisenstraße 26, von 10 bis 18 Uhr, (nicht bei Regen)

Bad Nauheim

2. September - Flohmarkt im Garten, Kolpingweg 30, Nieder-Mörlen von 9 bis 16 Uhr

Bad Orb

3. September - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

3. September - Flohmarkt am Möbelhaus in Dortelweil, von 10 bis 16 Uhr

Bischofsheim

27. August - Garagen- und Hofflohmarkt, von 10 bis 16 Uhr

Bürstadt

3. September - Floh- und Trödelmarkt, Beethovenplatz / Niebelungenstraße, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

2. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

3. September - Floh- und Trödelmarkt, Zusestraße 2, am Großmarkt, von 10 bis 16 Uhr

Dieburg

2. September - Flohmarkt auf dem Festplatz im Schlossgarten, von 6 bis 15 Uhr

Dreieich

3. September - Pokémon Ü-Ei- und Match-Attax-Börse, Bürgerhaus in Sprendlingen, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro, Kinder unter 10 Jahre frei

3. September - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Erbach (Odenwald)

3. September - Großer Floh- und Trödelmarkt, Wiesenmarktgelände von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

3. September - Flohmarkt am Baumarkt, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

29. August - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Florstadt

3. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

31. August / 2. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

2. September - Familien-Flohmarkt, "Rund ums Kind“, St. Ignatius, Gärtnerweg 60 (Gemeindesaal), von 14 bis von 16.30 bis Uhr

2. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach,von 14 bis 18.30Uhr

2. September - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

2. September - Flohmarkt, Bahnhofsvorplatz, Baruch-Baschwitz-Platz, Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

3. September - Flohmarkt, Pfarrsaal St. Antonius, Bettinastraße 26, Westend, von 12 bis 15 Uhr

3. September - Flohmarkt in Rödelheim, Guericke-Straße 10, Großmarkt, 10 -16 Uhr

3. September - Flohmarkt, im Saal der Gaststätte „Zum Lemp“, Berkersheimer Obergasse 12, von 11 bis 16 Uhr

3. September - Modellbahn & Spielzeugmarkt, Jahrhunderthalle, Höchst, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

3. September - Antik-, Trödel-, und Flohmarkt, Mainzer Landstraße, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

3. September - Antik & Trödelmarkt, Lebensmittelmarkt, im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

2. / 3. September - Großflohmarkt, Messegelände, Fulda-Galerie, Wolf-Hirt-Str, Sa von 10 bis 17 Uhr mit privatem Automarkt, So von 8 bis 17 Uhr

Gelnhausen

3. September - Hof- und Garagenflohmarkt, Burgstraße 31, ganztägig

3. September - Flohmarkt im Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

Gernsheim

2. / 3. September - Hofflohmarkt, Elisabethenstraße 13, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Gießen

28. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum "Westoria“, Gottlieb-Daimler-Straße 27, von 14 bis 20 Uhr

3. September - Antik & Trödelmarkt, Ausstellungszentrum Hessenhallen, von 8 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Groß-Umstadt

3. September - Brauchtumstag im Gruberhof, im Raibacher Tal 22, ab 11 Uhr

Gründau

29. August / 1. September - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Hanau

2. September - Flohmarkt im Fronhof, von 7 bis 12 Uhr

2. September - Flohmarkt, Otto-Hahn-Straße 114, von 6 bis 14 Uhr

3. September - Floh- und Trödelmarkt, Oderstraße 21, am Möbelhaus, von 10 bis 16 Uhr

Heusenstamm

3. September - H0-Modellautobörse, Sport-und Kulturzentrum Martinsee, Levi-Strauss-Allee, von 10 bis 14 Uhr, Eintritt frei

Hofgeismar

2. / 3. September - Flohmarkt in der Turnhalle am Reithagen, jeweils ab 10 Uhr

Kassel

2. September - Flohmarkt, untere Wilhelmsstraße / Karlsplatz, ab 7 Uhr

Königstein

3. September - Antik- und Trödelmarkt, Kurpark und Fußgängerzone, von 7 bis 16 Uhr

Lampertheim

29. August / 2. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lauterbach

3. September - Antik- und Spezialmarkt im Schlosspark Sickendorf, von 7 bis 16 Uhr

Lindenfels

3. September - Ökomarkt, mediterrane und regionale Feinkost, Burgstraße, von 11 bis 18 Uhr

Maintal

2. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Malsfeld

3. September - Dorf-Flohmarkt in Mosheim, von 11 bis 17 Uhr

Mörfelden-Walldorf

2. September - Flohmarkt für jedermann, TSG-Walldorf, Okriftelerstraße 6, von 14 bis 18 Uhr

Mühlheim

30. August - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Anspach

2. / 3. September - Herbst-Pflanzenmarkt im Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Neu-Isenburg

2. September - Flohmarkt auf dem Wilhelmsplatz, ab 09 Uhr

Nidda

2. / 3. September - Garagen- und Hofflohmarkt, Wetteraustraße 5, Borsfeld, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Nidderau

3. September - Flohmarkt in der Willi-Salz-Halle, Heldenberger Straße 16, von 10 bis 15 Uhr

Ober-Ramstadt

2. / 3. September - Privater Floh- und Antikmarkt im Gewölbekeller und Hof, Hohlgasse 14, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

2. September - Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek, zu den regulären Öffnungszeiten

3. September - Floh- und Trödelmarkt, auf dem Parkplatz vor dem Baumarkt, An den 3 Hasen 55, von 8 bis 15 Uhr

Offenbach

2. / 3. September - Edelsteintage in der Stadthalle, Edelsteine, Schmuck, Mineralien, von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

3. September - Floh- und Trödelmarkt, Sprendlinger Landstraße 140, Einkaufsmarkt, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

2. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Bergheim, von 10 bis 17 Uhr

2. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Rüsselsheim

2. September - Carmania Modellautobörse,Opel Kongresszentrum N50, von 10 bis 16 Uhr

Schwalmstadt

3. September - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

31. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wetzlar

2. September - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

30. August - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz in Freudenberg, Veilchenweg 1, von 9 bis 16 Uhr

2. September - Kinder- und Teeniebazar, in Mainz-Kostheim, Ferrutiushaus, Herrenstraße 13-15, von 10.30 bis -13 Uhr, Schwangere ab 10 Uhr

3. September - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr