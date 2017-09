Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

10. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in Oberau, von 8 bis 15 Uhr

10. September - Flohmarkt rund ums Kind rund um die Kita Zwergenhaus, Waldsiedlung, von 14 bis von 16.30 Uhr

Bad Vilbel

9. September - Kinderkleiderbasar in der Sporthalle Heilsberg, von 13 bis 15 Uhr

10. September - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 8 bis 15 Uhr

Beerfelden

10. September - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Berstadt

10. September - Regionaler Markt auf dem Tanzhof, ab 10 Uhr

Braunfels

10. September - Floh- und Secondhandmarkt im Kurpark, von 7 bis 15 Uhr

Bruchköbel

10. September - Flohmarkt, Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt, Heinrich-Böll-Straße 42, Niederissigheim, von 7 bis 16 Uhr

Burghaun

10. September - Floh- & Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Butzbach

10. September - Hofflohmark im Stadtteil Nieder-Weisel, von 10 bis 16 Uhr

Cölbe

9. September - Straßen- & Höfeflohmarkt im Ortskern von Schönstadt

Darmstadt

9. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

9. September - Flohmarkt in der Heinrich-Mann-Schule, Etruskerstraße 2, von 11 bis 15 Uhr

Eltville

9./10. September - Floh- und Trödelmarkt, Parkplatz Weinhohle, jeweils von 7 bis 15 Uhr

Eschborn

5. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

5./6. September - „14. PfennigBazar“ im Dominikanerkloster, Kurt-Schuhmacher Straße 23, jeweils von 10 bis 18.45 Uhr

7./9. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

9. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30Uhr

9. September - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

9. September - Flohmarkt in St. Elisabeth, Kurfürstenplatz 29,von 14 bis 17 Uhr

10. September - Floh- und Trödelmarkt, am Baumarkt, Züricher Straße 11, Niedereschbach, von 10 bis 16 Uhr

10. September - Flohmarkt in der Siedlung Westhausen, von 10 bis 15 Uhr

10. September - Hofflohmarkt rund um das Seckbacher Mühlchen, Hintergasse/Alsfelder Straße, von 13 bis 17 Uhr

10. September - Second-Hand-Modemarkt, im Kasino 1, Jahrhunderthalle, Höchst, von 11 bis 16 Uhr

10. September - Vorsortierter Kindersachen-Flohmarkt, Jugendhaus Heideplatz, Schleiermachstraße 7, von 12.30 bis 15 Uhr, Schwangere ab von 11.30 Uhr

Friedberg

10. September - Flohmarkt "Rund ums Kind" Bürgerhaus Dorheim, Wetteraustraße 40, von 11 bis von 13.30 bis Uhr

10. September - Haus- und Hofflohmarkt, im gesamten Ort, Ockstadt, von 10 bis 16 Uhr

Gießen

4. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum „Westoria“, Gottlieb-Daimler-Straße 27, von 14 bis 20 Uhr

Groß-Zimmern

10. September - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

8. September - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hadamar

10. September - Flohmarkt, auf dem Schlossplatz, von 8 bis 17 Uhr

Hanau

9. September - Flohmarkt, Otto-Hahn-Straße 114, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

9. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

10. September - Flohmarkt, An der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Hungen

10. September - Flohmarkt auf dem Vereinselände der VGL Inheiden, von 8 bis 15 Uhr

Karben

9. September - Flohmarkt und ums Kind im Bürgerhaus Petterweil, von 13 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Königstein

9. September - Kleider- und Spielzeugbazar, der KiTa Falkenstein,im Bürhaus Falkenstein, Scharderhohlweg 1, von 15 bis 17 Uhr

Kronberg

9. September - Strassenflohmarkt im Talweg, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

5./9./10. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

9. September - Flohmarkt am Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Maintal

5./9. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, am Dienstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 6 bis 14 Uhr

10. September - Flohmarkt für Baby- und Kindersachen, Kindergarten Zauberwald – Turnhalle, Hermann-Löns-Straße 11a, von 14 bis 16 Uhr

Marburg

9./10. September - Pflanzenmarkt im Neuen Botanischen Garten, jeweils von von 9 bis 18 Uhr

Mühlheim

6. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Niddatal

9. September - Hausflohmarkt „Alles muss raus, Wintersteinstraße 22, Assenheim, von 10 bis 18 Uhr

Oberursel

9./10. September - Flohmarkt in den Altstadt-Höfen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

9. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Taunushalle, Landwehr 6, von 14 bis 16 Uhr

Offenbach

9. September - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

10. September - Floh- und Trödelmarkt, am Einkaufszentrum, Odenwaldring 70, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

9. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

10. September - Dorfflohmarkt in Wippenbach, von 10 bis 16 Uhr

Petersberg

10. September - Flohmarkt am Lebensmittelgroßmarkt, Billerer Straße 2, von 8 bis 17 Uhr

Raunheim

10. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Reiskirchen

10. September - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Rodenbach

10. September - Antik -, Trödel- und Flohmarkt, Parkplatz am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

10. September - Floh- und Trödelmarkt, Bürgerhaus Dudenhofen, von 10.30 bis 14 Uhr

Schöneck

10. September - Kilianstädter Trödelhöfe, Antik- und Trödelmarkt am Platz der Republik, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

7. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

9. September - Flohmarkt, an der Mainuferpromenade, von 7 bis 13 Uhr

Sulzbach

10. September - Floh- und Trödelmarkt P8 am Einkaufszentrum, von 10 bis 16 Uhr

Wächtersbach

10. September - Flohmarkt auf dem Messegelände, von 8 bis 16 Uhr

Wehrheim

10. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Weiterstadt

10. September - Floh- und Trödelmarkt, im Rödling 8, am Großhandelsmarkt, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

9. September - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

6. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz in Freudenberg, Veilchenweg 1, von 9 bis 14 Uhr

10. September - Antikmarkt am Adler Center, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr