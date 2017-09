Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

16./17. September - Antik- und Trödelmarkt, in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Bad Schwalbach

16./17. September - Floh- und Trödelmarkt, auf dem Schmidtbergplatz, am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 7 bis 15 Uhr

Bad Soden-Salmünster

17. September - Flohmarkt, Am Palmusacker, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

16. September - Damen- und Herren-Kleiderbazar in der Sporthalle Heilsberg, Carl-Schurz-Straße 33, von 13 bis 15 Uhr

17. September - Flohmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße 25, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

17. September - Kinderkleiderbazar im Kultur- und Sportforum, Dortelweil, von 14 bis 16.30 Uhr

17. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Kurhaus, von 14 bis 16 Uhr

Butzbach

17. September - Floh- & Antikmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 16 Uhr

Darmstadt

16. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

16. September - Hof-Flohmarkt in Wixhausen, Händelstraße 69-85, von 10 bis 15 Uhr

Dornburg

17. September - Flohmarkt am Dornburg-Center, Frickhofen, von 8 bis 17 Uhr

Eichenzell

17. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Eschborn

12./14. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, jeweils von 8 bis 13 Uhr

17. September - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Ginnheimer Straße 18, von 10 bis 18 Uhr

Flörsbachtal

16./17. September - Hofflohmarkt in der Mühlgasse 4, 8 und 10 in Kempfbrunn, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Florstadt

16. September - Sortierter Flohmarkt für Erwachsenenkleidung und Bücher im Bürgerhaus Stammheim, von 13 bis 16 Uhr

Frankfurt

16./17. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

16. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

16. September - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

16. September - Flohmarkt auf dem Tierheimgelände Nied, unter der Schwanheimer Brücke, von 10 bis 16 Uhr

16. September - Flohmarkt in der Freien evangelischen Gemeinde, Oeder Weg 6, von 10 bis 13 Uhr

16. September - Frauenflohmarkt „Ladies Night“, Kleidung, Taschen, Schmuck, Gärtnerweg 60 (Gemeindesaal), von 17 bis 20 Uhr

16. September - Herbstflohmarkt für Kinderbekleidung, Kinderhaus Diakonissenhaus, Cronstettenstraße 61, von 14 bis 16 Uhr

17. September - Flohmarkt an der ehem. Versandhauszentrale, Ernst-Heinkel-Straße, Fechenheim, von 10 bis 16 Uhr

17. September - Flohmarkt auf dem Buchrainplatz, Oberrad, von 10 bis 16 Uhr

17. September - Flohmarkt für Kinder- und Jugendbekleidung, mit Spielzeug, Schulhof, Fried-Lübbecke-Schule, Im Uhrig 17, von 14 bis 16 Uhr

17. September - Höfe-Flohmarkt in der „Wiesenau“, Niederursel, von 11 bis 16 Uhr

17. September - Kamerabörse im Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuscher-Straße 69-77, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

17. September - Second-Hand-Modemarkt im Kasino 1 der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr

17. September - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

Fuldabrück

17. September - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

11. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum „Westoria“, Gottlieb-Daimler Straße 27, von 14 bis 20 Uhr

17. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ferniestraße, Schiffenberger Tal, von 8 bis 15 Uhr

Gründau

15. September - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

17. September - Flohmarkt am Möbelhaus in Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hasselroth

17. September - Flohmarkt, mit Kindersachen, Friedrich-Hofacker-Halle, Taunusstraße, Niedermittlau, von 13.30 bis 16 Uhr

Heppenheim

16. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hirschhorn

17. September - Trödelmarkt auf dem Chateau-Landon-Platz, von 10 bis 17 Uhr

Hofheim

17. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus, Am Wandersmann, von 10 bis 16 Uhr

Hungen

17. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

Karben

17. September - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

17. September - Modellbahn- & Spielzeugmarkt im Bürgerzentrum, Rathausplatz 1, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Kassel

16. September - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 7 Uhr

Lampertheim

12./16. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

16. September - Flohmarkt „Rund ums Kind“ in der Kita Wundertüte, Westendstraße 28, von 13.30 bis 15.30 Uhr

17. September - Puppen-/Bären- & Spielzeugbörse in der Neuen Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr

Linsengericht

17. September - Funk- & Radiobörse in der Zehntscheune am Rathaus, Amtshofstraße 2, von 9 bis 12 Uhr

Maintal

16. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

17. September - Flohmarkt und Tag der offenen Tür, Bürgerhilfe und Tafel Maintal, Neckarstraße 13, von 10 bis 15 Uhr

Marburg

16. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

13. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

17. September - Kinder- & Jugend-, Ski- & Fahrradbasar an der Montessori Schule, von 11 bis 15 Uhr

Neu-Anspach

17. September - Floh- & Trödelmarkt am Feldbergcenter und am Bürgerhaus, von 8 bis 15 Uhr

Niederdorfelden

17. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, von 14.30 bis -von 16.30 bis Uhr, für Schwangere ab 14 Uhr

Oberursel

16./17. September - Benefiz-Tauschbörse im großen Sitzungssaal des Rathauses, jeweils von 10 bis 18 Uhr

16. September - Flohmarkt an der Adenauerallee, von 7 bis 13 Uhr

Oestrich-Winkel

16. September - Kindersachenflohmarkt der Kolpingsfamilie, Pfarrzentrum, St. Martin, Rheinstraße 19, ab 13 Uhr

Offenbach

16. September - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

16. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Otzberg

9. bis 11. September - Antikverkauf auf der Veste Otzberg, von 11 bis 18 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

17. September - Flohmarkt am verbrauchermarkt in der Eichenstraße, von 8 bis 15 Uhr

Rosbach

17. September - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Schwalmstadt

17. September - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 9 bis 16 Uhr

Seeheim-Jugenheim

16. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 12 bis 14 Uhr, für Schwangere ab 11.30 bis Uhr

Seligenstadt

14. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wald-Michelbach

17. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

16. September - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

17. September - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt, Hörnsheimer Eck, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

13. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz Freudenberg, Veilchenweg 1, von 9 bis 14 Uhr

16. September - Flohmarkt im Parkfeld, am Schlosspark Biebrich, ab 7 Uhr

17. September - Flohmarkt an der Alten Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihre Veranstaltungen auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen