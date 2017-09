Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

24. September - Flohmarkt auf dem oberen Schlosshof, von 8 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

23. September - Flohmarkt rund ums Kind, Rosensaal, Steinfurth, von 14 bis 16 Uhr

23. September - Sortierter Abendflohmarkt, Blücherstraße, Erika-Pitzer-Begegnungszentrum, von 18 bis 20 Uhr

24. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Steinfurth, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

23. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

24. September - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Dreieich

24. September - Töpfermarkt auf Burg Hayn in Dreieichenhain, Keramik, Töpferwaren, von 10 bis 18 Uhr

Echzell

24. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 15 Uhr

Eschborn

19. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

21./ 23. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

23. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

23. September - Flohmarkt im Kasino 1 der Jahrhunderthalle, von 18 bis 23 Uhr

23. September - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

23. September - Flohmarkt, Kleingärtnerverein Bockenheim, Wilhelm-Epstein-Straße, von 10 bis 15 Uhr

23. September - Hallenflohmarkt im Café Exzess, Bockenheim, Leipziger Straße 91, von 12 bis 17 Uhr

23. September - Kindersachen-Flohmarkt, im Kinderzentrum 125, Carl-Sonnenschein, von 14 bis 17 Uhr

23. September - Kleiderbazar, Gemeindehaus Maria Himmelfahrt, Auf der Beun, Griesheim, von 10 bis 14 Uhr

24. September - Antikmarkt im Kasino 1 der Jahrhunderthalle, von 9.30 bis -16 Uhr

24. September - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

24. September - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

24. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Nieder-Erlenbach, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Friedberg

24. September - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

24. September - Kinder- & Jugendflohmarkt an der Montessori Schule, von 14 bis 16 Uhr

Gersfeld

24. September - Großflohmarkt in der Rhönmarkthalle, Maiengraben, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

18. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum „Westoria“, Gottlieb-Daimler Straße 27, von 14 bis 20 Uhr

Gründau

22. September - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Haiger

24. September - Antik- und Trödelmarkt, am Möbelhaus, Bahnhofstraße 10 von 9 bis 17 Uhr

Hanau

24. September - Flohmarkt, Otto-Hahn-Straße 114, von 6 bis 14 Uhr

Hattersheim

23. September - Privater Flohmarkt, auf dem Marktplatz, von 8 bis 13 Uhr

24. September - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

23. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

23. September - Flohmarkt in der Germanenstraße, von 9 bis 15 Uhr

23. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindesaal der evangelischen Thomasgemeinde, Herderstraße 25a, von 9.30 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 8.30 Uhr

Karben

24. September - Antik- und Trödelmarkt, am Bahnhof, P&R Parkplatz, von 7 bis 15 Uhr

24. September - Bücherbazar, ev. Gemeindezentrum, Römerkastell 22, von 11 bis 16 Uhr

Kassel

23./24. September - Flohmarkt, Festplatz Schwanenwiese, jeweils ab 7 Uhr

Kriftel

23. September - Kleider-und Spielzeugbazar, Weingarten Schule, Staufenstraße von 14 bis 20, 9.30 bis 12 Uhr

Lampertheim

19./ 23. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

24. September - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Langgöns

23. September - Dorfflohmarkt in Dornholzhausen, von 9 bis 16 Uhr

Laubach

23./24. September - Haus-Flohmarkt, Amselweg 2, Gonterskirchen, Samstag von 11 bis 16 Uhr Sonntag von 11 bis 15 Uhr

Linsengericht

24. September - Flohmarkt am Kleinbahnweg 6, Altenhasslau, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

23. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

23. September - Hofflohmarkt in Wachenbuchen, Hessen- und Feldbergring, von 10 bis 15 Uhr

24. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Industriestraße, Dörnigheim, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

23. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

20. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

23./24. September - Haus-, Hof-, und Garagenflohmarkt, in Borsdorf, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Nidderau

24. September - Flohmarkt in der KuS-Halle in Heldenbergen, von 10 bis 15 Uhr

Oberursel

23. September - Herbst-Kleiderbazar für Teenies & Ladies von S-XXL, Stadhalle, von 12 bis 14 Uhr

Offenbach

23. September - Flohmarkt auf dem Maindamm, von 8 bis 14 Uhr

24. September - Flohmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

23. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Rodgau

24. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Udenhoutstraße, Wieskirchen, von 10 bis 16 Uhr

Rosbach v.d.H.

24. September - Straßen- & Hofflohmarkt im Ortskern von Ober-Rosbach, von 10 bis 16 Uhr

Rüsselsheim

24. September - 9. Anglerfohmarkt, Tanzsport Gymnastikhalle, Johann-Sebastian-Bach-Straße 55, von 9 bis 14 Uhr

Schöneck

23. September - Flohmarkt rund ums Kind, Bürgertreff Kilianstädten, von 14 bis 16 Uhr

Seligenstadt

21. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Staufenberg

24. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

Wetzlar

23. September - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße,

von 8 bis 14 Uhr

24. September - Antiquitäten- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

20. September - Trödelmarkt, Kerbeplatz, Veilchenweg 1, Freudenberg, von 9 bis 14 Uhr

24. September - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt, Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

24. September - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, MZ-Kastel, von 8 bis 16 Uhr

