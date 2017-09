Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Aßlar

1. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walberggraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Vilbel

1. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus in Dortelweil, von 10 bis 16 Uhr

Biebertal

30. September - Flohmarkt „Rund um Hund‘ und Katz“, in der Knabberwerkstatt, Gießener Straße 106, Rodheim, von 10 bis 16 Uhr

Brachttal

30. September/1. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind, im Dorfgemeinschaftshaus Udenhain, am Samstag von 17.30 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 12 Uhr, Eintritt für Schwangere, jeweils 30 Minuten früher

Darmstadt

1. Oktober - Modelleisenbahn- und Spiel-

zeugbörse, in der Orangerie, von 10 bis 16 Uhr

30. September - Floh- & Trdelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

1. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Echzell

30. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Bingenheim, von 9 bis 12 Uhr

Erbach (Odenwald)

1. Oktober - Floh- und Trödelmarkt Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

1. Oktober - Flohmarkt am Baumarkt, von von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

26. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Florstadt

1. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

1. Oktober - Antik-, Trödel-, und Flohmarkt, Mainzer Landstraße, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

1. Oktober - Floh- und Trödelmarkt, Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

1. Oktober - Kinder- & Jugendflohmarkt an der Frauenhofschule, Niederräder Landstraße 60, von 13 bis 15 Uhr

28./30. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

30. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

30. September - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

30. September - Flohmarkt an der Minna-Specht-Schule, Hans-Pfitzer-Straße 18, von 14 bis 17 Uhr

30. September - Flohmarkt der Freien Waldorfschule, Friedlebstraße 52, im Werkhaus, von 10 bis 13 Uhr

30. September - Hofflohmarkt in der Waldschulstraße 142, von 9 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

1. Oktober - Antik & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fritzlar

30. September/1. Oktober - Flohmarkt in der Stadthalle, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Fulda

30. September/1. Oktober - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, am Samstag mit privatem Automarkt, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 8 bis 17 Uhr

Gießen

1. Oktober - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen,von 8 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

25. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum „Westoria“, Gottlieb-Daimler Straße 27, von 14 bis 20 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

30. September - Hofflohmarkt in Höfen, Garagen, Gärten u.a., von 9 bis 15 Uhr

1. Oktober - Floh- und Trödelmarkt, am Großhandelsmarkt, Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

30. September - Flohmarkt auf dem Sportgelände der SG Dornheim, von 17 bis 22 Uhr

Hainburg

1. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Radsporthalle, Uferstraße 19, von 11 bis 14 Uhr

Hasselroth

1. Oktober - Flohmarkt, „Teeniebasar“, Friedrich-Hofacker-Halle, Taunusstraße, Niedermittlau, von 14 bis 16 Uhr

Heppenheim

30. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hohenstein

30. September - Damankleider-Basar in der Schwesiter-Grimm-Schule, Breithardt, von 13 bis 16 Uhr

Kelkheim

30. September/1. Oktober - Floh- und Trödelmarkt, Stadthalle, Gagernring 1, am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr

Lampertheim

26./30. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lauterbach

1. Oktober - Antik- und Spezialmarkt im Schlosspark Sickendorf, von 7 bis 16 Uhr

Lich

30. September/1. Oktober - Keramikmarkt, in der Altstadt, von 10 bis 18 Uhr

Lollar

1. Oktober - Oberhess. Vogelbörse, Bürhaus, Holzmühler Weg 76, von 7 bis 12 Uhr

Maintal

30. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

30. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

30. September - Flohmarkt auf dem Festplatz „In der Trift“, von 8 bis 15 Uhr

30. September - Modellautobörse in der Stadthalle Waldorf, Waldstraße 100,von 9.30 bis 14.30 bis Uhr, Eintritt: 4,50 Euro

Mühlheim

27. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

30. September - Hofflohmarkt im Ortskern von Dietesheim, von 11 bis 17 Uhr

Niddatal

1. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Bönstadt, mit Theater für Kinder, von 14 bis von 16.30 bis Uhr, Theater ab 14.30 Uhr

Nidderau

1. Oktober - Flohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle, Windecken, von 10 bis 15 Uhr

30. September/1. Oktober - Flohmarkt rund um die Wartbaumstraße, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Oberursel

1. Oktober - Floh- und Trödelmarkt, Parkplatz vor dem Baumarkt, An den 3 Hasen 55, von 8 bis 15 Uhr

Offenbach

30. September - Flohmarkt auf dem Maindamm, von 8 bis 14 Uhr

Pohlheim

1. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Rodgau

1. Oktober - XXL-Flohmarkt ab Größe 46, im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 11 bis von 14.30 bis Uhr

Schaafheim

1. Oktober - Schäppchenmarkt für Frauen in der Kulturhalle, Sporthallenstraße 1,von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

28. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz,von 10 bis 18 Uhr

Wächtersbach

30.September/1. Oktober - Flohmarkt auf dem Messegelände, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Waldbrunn

1. Oktober - Damenkleiderbasar in der Mehrzweckhalle Ellar, von 14 bis von 15.30 bis Uhr

Weilburg

30. September/1. Oktober - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz, von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

30. September - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

1. Oktober - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

27. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz Freudenberg, Veilchenweg 1, von 9 bis 14 Uhr

30. September - Damenkleider- und Tupperbasar, Ferrutiushaus, Herrenstraße 13-15,von 10.30 bis -13 Uhr, Schwangere ab 10 Uhr

Wölfersheim

30. September - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, von 13 bis 17 Uhr

1. Oktober - Bücher-Schlussverkauf zum Kilopreis im ev. Gemeindehaus Melbach, von 11 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen