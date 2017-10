Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

8. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in Oberau, von 8 bis 15 Uhr

Bad Homburg

8. Oktober - Privater Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, von 10 bis 18 Uhr, nicht bei Regen!

Bad Nauheim

7./8. Oktober - Bücher- & Medienflohmarkt im kath. Pfarrheim, Nieder-Mörler Straße 56, am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 12.30 bis Uhr

Bad Soden-Salmünster

3. Oktober - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

8. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 8 bis 15 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im ev. Gemeindezentrum Massenheim, Hainstraße 19, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab von 12.30 bis Uhr

Beerfelden

8. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Bruchköbel

8. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Heinrich Böll Straße 42, von 9 bis 16 Uhr

Burghaun

8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Butzbach

3. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

7. Oktober - Flohmarkt im Gemeindezentrum St.Martin, Offenbacher Straße 5, von 8 bis 13 Uhr

Eltville

7./8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz Weinhohle, jeweils von 7 bis 15 Uhr

Flörsheim

6./7. Oktober - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzberger Straße 13a, am Freitag von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr

Frankfurt

3. Oktober - Antikmarkt an der Konstablerwache, von 9 bis 18 Uhr

3. Oktober - Privater Hofflohmarkt, im Stadtteil Zeilsheim, von 9 bis 17 Uhr

5./7. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

7./8. Oktober - Argus Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse in der Kilianstädter Straße, Fechenheim, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Züricher Straße 11, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

8. Oktober - Kinderherbst-Flohmarkt, Haus der Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 21, von 15 bis 17 Uhr

Friedberg

7. Oktober - 25.XXL Kleiderbörse, Flohmarkt für Kleidung ab Gr. 44 in der ev. Stadtmission, Straßheimer Straße 5 und 9, von 11 bis 14 Uhr

Frohnhausen

8. Oktober - Mode-Basar mit Damenmode ab Gr. 44 und Herrenmode ab Gr.52, im Bürgerhaus, von 10 bis von 15.30 bis Uhr

Fulda

3. Oktober - Flohmarkt am Fachmarktzentrum, Am Emaillierwerk 1, von 8 bis 17 Uhr

Fuldabrück

3. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gedern

8. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Festhalle Wenings, von 13 bis 16 Uhr

Gießen

2. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum „Westoria“, Gutlieb-Daimler-Straße 27, von 14 bis 20 Uhr

3. Oktober - Flohmarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße 27, von 8 bis 15 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus im Gewerbegebiet Schiffenberger Tal, ab 8 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus im Gewergebiet West, ab 8 Uhr

Groß-Zimmern

8. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

6. Oktober - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus in Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

8. Oktober - Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 17 Uhr

Hanau

3. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Oderstraße, von 10 bis 16 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt im Fronhof, von 7 bis 12 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt in der Kulturhalle Steinheim, von 9.30 bis 15.30 bis Uhr

8. Oktober - Puppen-/Bären- & Spielzeugmarkt im Puppenmuseum in Wilhelmsbad, von 10 bis 14 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Heppenheim

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz,von 7 bis 14 Uhr

Herborn

8. Oktober - Flohmarkt, An der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Hessisch Lichtenau

6. bis 8. Oktober - Modellbahnausstellungund –börse in der Lenzstraße 15, am Freitag von 14.30 bis 20 Uhr, am Sa ab 14.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Kelkheim

3. Oktober - Second-Hand-Modemarkt in der Stadthalle,von 11 bis 16 Uhr

8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

3./7. Oktober - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

7. Oktober - Flohmarkt am Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Limburg

3. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

8. Oktober - Modellbahn- & Spielzeugmarkt im Bürgerhaus Mörfelden, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Mühlheim

4. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Isenburg

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Wilhelmsplatz, ab 9 Uhr

Nidda

3. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse, von 8 bis 15 Uhr

Nidderau

3. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Nidder Forum, von 10 bis 16 Uhr

Ober-Mörlen

3. Oktober - Hofflohmärkte in über 40 Höfen im ganzen Ortskern, von 11 bis 16 Uhr

Oberursel

7. Oktober - Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek, zu den regulären Öffnungszeiten

Oestrich-Winkel

3. Oktober - Flohmarkt des FC Oestrich, auf dem Sportplatz,von 8 bis 15 Uhr

Offenbach

3. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, Odenwaldring 70, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Petersberg

8. Oktober - Flohmarkt am Großmarkt, Billerer Straße 2, von 8 bis 17 Uhr

Rodenbach

8. Oktober - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Roßdorf

8. Oktober - Flohmarkt für große Größen, Bürgerhaus Gundershausen, von 13 bis 16 Uhr

Seligenstadt

5. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

3. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Waldeck

7./8. Oktober - Flohmarkt in der Stadthalle Sachsenhausen, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Wald-Michelbach

3. Oktober - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wehrheim

8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

7. Oktober - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Naunheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

3. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mainzer Straße, von 8 bis 16 Uhr

4. Oktober - Trödelmarkt auf dem Festplatz im Veilchenweg 1, Freudenberg, von 9 bis 14 Uhr

8. Oktober - Antikmarkt am Adler Center in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

