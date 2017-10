Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Camberg

21. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Erlenbachhalle Erbach, von 14 bis 16 Uhr

Bad Soden-Salmünster

22. Oktober - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Braunfels

22. Oktober - Herbst/Winter-Basar, mit Kinderkleidung und Spielsachen, evangelischen Gemeindehaus in Tiefenbach, von 14 bis 16 Uhr, Schwangereneinlass ab 13.30 Uhr

Darmstadt

21. Januar - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

22. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Dreieich

22. Oktober - Trödelmarkt im Bürgerhaus Sprendlingen, von 9.30 bis -von 15.30 bis Uhr

Echzell

22. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 15 Uhr

Eschborn

17. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 13 Uhr

22. Oktober - Privater Flohmarkt, mit LPs, Singles u.a., Am Stadtpfad 68 von 11 bis 16 Uhr

Flörsheim

21. Oktober - Flohmarkt in der Eisenbahn-Straße 70, von 10 bis 15 Uhr

Frankfurt

19./ 21. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

21. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

21. Oktober - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

22. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

22. Oktober - Hofflohmarkt in allen Höfen mit orangefarbenem Luftballon im Ortskern von Rödelheim, ab 11 Uhr

22. Oktober - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

22. Oktober - Zwillings-Flohmarkt, Haus der Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 21, von 15 bis 17 Uhr

Gelnhausen

22. Oktober - Modelleisenbahn- Modellauto- und Spiezeugmarkt, in der Kinzighalle in Roth,von 10 bis 15 Uhr

Gersfeld

22. Oktober - Großflohmarkt in und an der Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Gründau

20. Oktober - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

21. Oktober - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, von 6 bis 14 Uhr

Hattersheim

22. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Heddingheimer Straße 16, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

21. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofgeismar

21./ 22. Oktober - Flohmarkt in der Turnhalle am Reithagen, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Karben

22. Oktober - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß Karben, von 7 bis 15 Uhr

Kelkheim

22. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

17./ 21. Oktober - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langgöns

22. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Lindenbaum, ab 8 Uhr

Maintal

21. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

21./ 22. Oktober - Modellbahnausstellung in Moischt, Mehrzweckhalle, Samstag von 12 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr

21. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 08 Uhr

Mühlheim

18. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Oberursel

21. Oktober - Flohmarkt an der Adenauerallee, von 7 bis 13 Uhr

Offenbach

21. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

22. Oktober - Flohmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Rodgau

22. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Udenhoutstraße, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

19. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wald-Michelbach

22. Oktober - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

21./ 22. Oktober - Flohmarkt auf dem Helm’schen Grundstück, Büblingshausen, jeweils von 8 bis 17 Uhr

21. Oktober - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

22. Oktober - Flohmarkt am Baumarkt in der Altenberger Straße 24, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

18. Oktober - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 9 bis 14 Uhr

21. Oktober - Flohmarkt im Parkfeld, am Schlosspark Biebrich, ab 7 Uhr

22. Oktober - Modelleisenbahn-Börse, in der Mehrzweckhalle der Johann-Heinrich-Wichern-Schule, im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Amöneburg, von 10 bis 15 Uhr

