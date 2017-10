Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

29. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Steinfurth, von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

29. Oktober - Bücherflohmarkt, im Dorfgemeinschaftshaus Ostheim, von 14 bis 17 Uhr

Darmstadt

28. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dieburg

28. Oktober - Haus-Hof-Scheunen-Flohmarkt im Steinweg, von 10 bis 16 Uhr

Eschborn

24. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

29. Oktober - Bücherflohmarkt, Jahnstraße 3, von 14 bis 17 Uhr

Frankfurt

26./28. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

27. bis 29. Oktober - Bücher- & Schallplatten-Flohmarkt, in Sankt Josef, Berger Straße 135, Bornheim, am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr

28. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

28. Oktober - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

29. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt, Am Riederbruch 10, Riederwald, von 10 bis 16 Uhr

29. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindesaal der Friedenskirche, Frankenallee 150, von 14 bis 17 Uhr

29. Oktober - Kinderkleidung- und Spielzeugflohmarkt, im Kinderzentrum, Am Weißen Turm 13 B, Bergen, von 14.30 bis 16.30 bis Uhr

29. Oktober - Modellbahn & Spielzeugmarkt, in der Jahunderthalle,Höchst von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Groß-Umstadt

28./29. Oktober - Büchermarkt, im ev. Gemeindehaus, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Gründau

27. Oktober - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

28. Oktober - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

29. Oktober - Kreativmarkt, Willi-Rehbein-Halle, in Klein-Auheim, von 11 bis 17 Uhr

Hattersheim

28. Oktober - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 8 bis 13 Uhr

Heppenheim

28. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz,von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

29. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus Wallau, Am Wandersmann 2-4, von 10 bis 16 Uhr

Karben

28./29. Oktober - Privater Garagenflohmarkt in der Rathausstraße 13, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Kassel

28./29. Oktober - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Lampertheim

24./28. Oktober - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

28. Oktober - Bücher-Flohmarkt im Gemeindehaus der ev. Stadtkirche, Frankfurter Straße 3a, von 10 bis 16 Uhr

Linsengericht

29. Oktober - Flohmarkt, Am Kleinbahnweg 6, Altenhasslau, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

28. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

28. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

28. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz „In der Trift“, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

25. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Niddatal

29. Oktober - Modellbau-Flohmarkt für Flug-, Schiffs- und Automodellbau im Bürgerhaus Kaichen, von 8 bis 13 Uhr

Nidderau

29. Oktober - Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse im Bürgerhaus Ostheim, von 10 bis 15 Uhr

Obertshausen

29. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

28. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Pohlheim

29. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Reichelsheim

28. Oktober - Kinderflohmarkt, Bürgerhaus Weckesheim, von 14 bis 16 Uhr, Schwangereneinlass ab 13.30 Uhr

Seligenstadt

26. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 11 bis 18 Uhr

Usingen

29. Oktober - Flohmarkt am Baumarkt im Achtzehnmorgenweg 10, von 8 bis 15 Uhr

Weilburg

28./29. Oktober - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz, von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

28. Oktober - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

29. Oktober - Antiquitäten- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“,von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

25. Oktober - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz, Veilchenweg 1, Freudenberg, von 9 bis 14 Uhr

29. Oktober - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, MZ-Kastel, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen