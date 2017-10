Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Asslar

5. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walberggraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Orb

5. November - Flohmarkt im Gartensaal der Konzerthalle, von 10 bis 17 Uhr

Bad Soden

5. November - Mädelsflohmarkt im Bürgerhaus Neuenhain, von 10 bis 15 Uhr

Beerfelden

31. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Bruchköbel

5. November - Spielzeugflohmarkt im Bürgerhaus Oberissigheim, von 15 bis 17 Uhr

Bürstadt

1. November - Flohmarkt in der Sporthalle Bobstadt, St.-Josef-Straße, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

31. Oktober/4. November - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, am Dienstag von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

4. November - Benefiz-Flohmarkt im Gemeindezentrum St. Martin, Offenbacher Straße 5, von 8 bis 13 Uhr

Dreieich

5. November - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

5. November - Sammlerbörse im Bürgerhaus Sprendlingen, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

5. November - Trödelmarkt in der Philipp-Köppen-Halle, 9.30-von 15.30 bis Uhr

Erbach

5. November - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Fernwald

31. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, ab 8 Uhr

Flörsheim

4. November - Hofflohmarkt in der Eisenbahnstraße 70, von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr

Florstadt

5. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

4./4. November - Flohmarkt im Gemeindezentrum der Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler-Straße 1, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr

4. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

4. November - Flohmarkt am Rödelheimer Bahnhof, von 9 bis 14 Uhr

4. November - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

4. November - Kinderflohmarkt, Alexanderstraße 37, von 13 bis 16 Uhr

4. November - Kreativmarkt für Selbstgemachtes, Gemeindesaal St. Elisabeth, Kurfürstenplatz 29, von 14 bis 18 Uhr

5. November - Advents- & Weihnachts-Flohmarkt im Bürgertreff Depot am Buchrainplatz, von 10 bis 16 Uhr

5. November - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt an der Mainzer Landstraße, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

5. November - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

5. November - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

5. November - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der Regenbogengemeinde, Westerwaldstraße 20, von 13 bis 15 Uhr

5. November - Flohmarkt rund ums Kind im Clubhaus der Fidelen Nassauer, Wenzelweg 21, von 14 bis von 16.30 bis Uhr

5. November - Großtauschtag für Briefmarken, Briefe und Ansichtskarten im Saalbau Haus Ronneburg, von 9 bis 15 Uhr, Eintritt: 1 Euro

31. Oktober/4. November - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Dienstag von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr

Friedberg

31. Oktober - Flohmarkt am Baumarkt in der StraßheimerStraße, von 8 bis 15 Uhr

Fritzlar

4./5. November - Trödelmarkt in der Stadthalle, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Gelnhausen

5. November - Flohmarkt im Uferweg, von 8 bis 16 Uhr

31. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Einkaufszentrum in der Freigerichter Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Gersfeld

5. November - Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

5. November - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

5. November - Flohmarkt am Möbelhaus im Gewerbegebiet West, ab 8 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

5. November - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

3. November - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

5. November - Flohmarkt am Möbelhaus in Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

5. November - Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 17 Uhr

Hanau

4. November - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

5. November - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Oderstraße, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

4. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz,von 7 bis 14 Uhr

Kelkheim

4. November - Flohmarkt rund ums Kind im Franziskushaus, Rotlintallee 10, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Kelsterbach

5. November - Sammlerbörse für Radio, Funk, Phono und Fernsehen mit Ausstellung „50 Jahre Farbfernsehen“ im Fritz-Treutel-Haus, Bergstraße 20, von 9 bis 14 Uhr

Kronberg

31. Oktober - Antik- & Vintage Markt, in der Stadthalle, Schmuck, Puppen und Puppendoktor, mit Schätzstunde, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Lampertheim

1./4. November - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langgöns

5. November - Kinderkleidermarkt im Bürgerhaus, von 13 bis 15 Uhr

Limburg

5. November - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

4. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

31. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Einkaufsmarkt in der Wingertstraße 39, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

4. November - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

1. November - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Mühlheim

5. November - Hallenflohmarkt, in der Sporthalle des TSV Lämmerspiel, Offenbacher Weg, von 10 bis 13 Uhr

Nidda

4. November - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 11 bis 16 Uhr

31. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse, von 8 bis 15 Uhr

Nidderau

5. November - Flohmarkt in der KuS-Halle Heldenbergen,von 10 bis 15 Uhr

Oberursel

4. November - Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek, zu den regulären Öffnungszeiten

Offenbach

4. November - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

5. November - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

4. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Pfungstadt

5. November - Ski-Basar in der Sport- und Kulturhalle, Ringstraße 51-61, von 14 bis 16 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

5. November - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, Willy-Nohl-Straße 4,von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 9.30 bis Uhr

Sulzbach

5. November - 15. Sulzbacher Kreativmarkt Bürgerzentrum, Frankfurter Hof, von 11 bis 17.30 Uhr

Trebur

4./5. November - 35. Kunstmarkt im Rathaus, mit 30 Ausstellern, mit Cafeteria, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Vellmar

5. November - Modellbahn- & Modellauto-Fachmarkt in der Mehrzweckhalle Frommershausen, von 10 bis 15 Uhr

Wetzlar

4. November - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

5. November - 50er- bis 70er-Jahre-Markt im Bürgerhaus Erbenheim, ab 10 Uhr, Eintritt: 5 Euro

5. November - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

31. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Einkaufsmarkt, Ostring 2, Nordenstadt, von 8 bis 16 Uhr



