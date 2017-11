Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

12. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in Oberau, von 8 bis 15 Uhr

Bad Vilbel

12. November - Flohmarkt am Möbelhaus in Dortelweil, von 10 bis 16 Uhr

Biebesheim

12. November - Anglerflohmarkt in der Auktionshalle, ab 9 Uhr

Brensbach

12. November - Flohmarkt rund ums Kind, Gemeindezentrum, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12 Uhr

Bruchköbel

12. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Heinrich-Böll-Straße, Niederissigheim, von 9 bis 16 Uhr

Burghaun

12. November - Floh- & Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Bürstadt

11./12. November - Flohmarkt in der Sporthalle, St. Josef-Straße, Bobstadt, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Butzbach

12. November - Floh- und Antikmarkt, am Baumarkt, Industriegebiet Ost, von 7 bis 16 Uhr

Darmstadt

11. November - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

11. November - Kleidertauschmarkt in der Schöfferstraße 3, von 14 bis von 16.30 bis Uhr

Dreieich

12. November - Trödelmarkt im Bürgerhaus Sprendlingen, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Eschborn

9. November - Floh- /Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 14 Uhr

12. November - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Ginnheimer Straße 18, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

11./12. November - Flohmarkt beim VAMV, Adalbertstraße 15/17, jeweils von 10 bis 16 Uhr

11. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

11. November - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

11. November - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

12. November - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

12. November - Flohmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

12. November - Flohmarkt am Baumarkt in der StraßheimerStraße, von 8 bis 15 Uhr

Groß-Zimmern

12. November - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

10. November - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

11. November - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

11. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz,von 7 bis 14 Uhr

Kelkheim

11. November - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

7./11./12. November - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Linsengericht

12. November - Flohmarkt, Am Kleinbahnweg 6, Altenhasslau, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

11. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

11. November - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

8. November - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neckarsteinach

12. November - Trödelmarkt an der Vierburgenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Nidderau

11. November - Flohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle Windecken, von 10 bis 15 Uhr

12. November - Medienflohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle, Windecken, von 14 bis 18 Uhr

Oberursel

8. bis 11. November -Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek, zu den regulären Öffnungszeiten

Offenbach

11. November - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

12. November - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 16 Uhr

12. November - Flohmarkt rund ums Kind in der evangelischen Lukas- und Matthäusgemeinde, Gersprenzweg 37, von 13 bis 16 Uhr

Ortenberg

11. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Petersberg

12. November - Flohmarkt am Lebensmittelgroßmarkt in der Billerer Straße 2, von 8 bis 17 Uhr

Reiskirchen

12. November - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Schwalbach

11. November - Spielzeugflohmarkt im Gemeindehaus der katholischen Kirche St. Pankratius, von 10 bis 13 Uhr

Schwalmstadt

12. November - Flohmarkt in der Kulturhalle,von 9 bis 16 Uhr

Trebur

12. November - Flohmarkt in der TV-Turnhalle, Hauptstraße 60, von 11 bis 16 Uhr

Waldeck

11./12. November - Flohmarkt in der Stadthalle Sachsenhausen, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Wald-Michelbach

12. November - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

11. November - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

12. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Naunheimer Straße 40, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

12. November - Antikmarkt am Adler Center in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

Wöllstadt

12. November - Flohmarkt in der Römerhalle, Ober-Wöllstadt, von 9 bis 14 Uhr



