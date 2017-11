Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

24. November - Spielwarenflohmarkt im Rosensaal Steinfurth,

Butzbach

26. November - Modellbahn-, Modellauto und Spielzeugbörse im Bürgerhaus, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

25. November - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

23./ 25. November - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

24. November - Skibasar, Schule am Ried, Barbarossastraße 65, Bergen-Enkheim, von 17 bis 20 Uhr

25. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

25. November - Kinderbasar in der Orangerie im Günthersburgpark, von 14 bis 17 Uhr

25. November - Spielzeug- & Weihnachtsartikelflohmarkt im Werkhaus der Freien Waldorfschule, Friedlebenstraße 52, von 10 bis 13 Uhr

25. November - Vinyl-Flohmarkt in der Leipziger Straße 91, Bockenheim, von 11 bis 17 Uhr

Gründau

24. November - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

25. November - Flohmarkt, Otto-Hahn-Straße 114, von 6 bis 14 Uhr

26. November - Ski- und Sportflohmarkt, TGH Jahnhalle, Jahnstraße 3, von 12 bis 15 Uhr

Heppenheim

25. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

26. November - Antikmarkt in der Stadthalle, von 9.30 bis 16.30 Uhr

Kelkheim

25. November - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Königstein

24./ 25. November - DRK-Basar, mit Glas Keramik, Schmuck und Flohmarkt, Grundschule Jahnstraße 1, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

21./ 25. November - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Liederbach

26. November - Sammlerbörse für Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdienste, Liederbachhalle, von 8 bis 13 Uhr

Maintal

25. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

26. November - Modellbahnflohmarkt, für ferngesteuerte Flugzeuge, Bürgerhaus, Wachenbuchen, von 9 bis 13 Uhr

Marburg

25. November - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 08 Uhr

Mörfelden-Walldorf

25. November - Flohmarkt auf dem Festplatz „In der Trift“, von 8 bis 15 Uhr

26. November - Vorsortierter Spielzeugbasar und Kinderkleidung, kath. Pfarrgemeinde St. Marien, Frankfurterstraße 111, von 10.30 bis 12.30 Uhr, Schwangere ab 10 Uhr

Mühlheim

22. November - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Mühltal

26. November - Mühltaler Gartenmarkt, Rheinstraße 34, von 11 bis 17 Uhr

Ober-Ramstadt

26. November - Modellbauausstellung, Schiff- und Automodelle, von 10 bis 18 Uhr

Obertshausen

25. November - Amateur-Hallen-Flohmarkt, Bürgerhaus Hausen, von 8 bis 13 Uhr

Offenbach

25. November - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

25. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Schlüchtern

25. November - Tischbasar im Kindergarten Spatzennest, Huttener Straße 5a, Elm, von 16 bis 19 Uhr

Wetzlar

25. November - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Zwingenberg

24.- 26. November - Privater Adventsmarkt im Hof, Marktplatz 3, jeweils von 10 bis 18 Uhr

