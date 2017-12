Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

27. November - Antikmarkt in den Louisen-Arkarden, Louisenstraße 72, von 10 bis 17 Uhr

Biblis

2./ 3. Dezember - Tage der Modellbahn, Ausstellung und Börse, Riedhalle, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Burghaun

3. Dezember - Floh- & Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Darmstadt

2. Dezember - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

3. Dezember - Floh- und Trödelmarkt, Zusestraße 2, Großhandelsmarkt, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

3. Dezember - Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse, in der Orangerie, von 10 bis 16 Uhr

Dreieich

3. Dezember - Trödelmarkt in der Philipp-Köppen-Halle, 9.30-von 15.30 bis Uhr

Erbach

3. Dezember - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

3. Dezember - Modellbahn-Tauschmarkt in der Stadthalle, von 9.30 bis 15 Uhr

Florstadt

3. Dezember - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

30. November/2. Dezember - Floh-, Trödel- und Krammarkt Höchst, Pfaffenwiese, Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

2./ 3. Dezember - Ausstellung und Verkauf der Modellbahnfreunde Riederwald, Bunker in der Schäfflestraße 18, Samstag von 13 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr

2. Dezember - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

2. Dezember - Flohmarkt, Bahnhofsvorplatz, Baruch-Baschwitz-Platz, Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

3. Dezember - Antik-, Trödel- & Flohmarkt, Mainzer Landstraße, Parkplatz am Verbrauchermarkt, von 10 bis 16 Uhr

3. Dezember - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

3. Dezember - Second-Hand-Modemarkt, Pfaffenwiese, Jahrhunderthalle, Kasino 1, Höchst, von 11 bis 16 Uhr, mit Eintritt

Gersfeld

3. Dezember - Großflohmarkt, Rhönmarkthallen, Maiengraben, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

3. Dezember - Antik- & Trödelmarkt, Hessenhalle, von 8 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Hanau

3. Dezember - Floh- und Trödelmarkt, Oderstraße 21, am Möbelhaus, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

2. Dezember - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Heusenstamm

2. Dezember - Modellautobörse mit Wohltätigkeitstombola, Kulturzentrum Martinsee, von 13 bis 18 Uhr

Homberg (Efze)

3. Dezember - Großer Trödelmarkt in der ehemaligen Dörnberg-Kaserne, von 9 bis 17 Uhr

Lampertheim

28. November / 2. Dezember - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

3. Dezember - Metalbörse, Treffpunkt für Metallfans, Vinyl, CDs, und anderes, Neue Stadthalle, von 11 bis 17 Uhr Eintritt: 3,50 Euro

Maintal

28. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 8 bis 14 Uhr

2. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Mühlheim

29. November - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Mühltal

2. Dezember - Mühltaler Gartenmarkt, Rheinstraße 34, von 11 bis 17 Uhr

Oberursel

2. Dezember - Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek, zu den regulären Öffnungszeiten

Offenbach

2. Dezember - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

3. Dezember - Floh- und Trödelmarkt, Sprendlinger Landstraße 140, Einkaufsmarkt, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

2. Dezember - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Pohlheim

3. Dezember - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Neue Mitte Watzenborn-Steinberg, ab 08 Uhr

Raunheim

3. Dezember - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Weilburg

3. Dezember - Flohmarkt im Bürgerhaus, Waldhausen, von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

2./ 3. Dezember - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, Samstag von 8 bis 14 und Sonntag von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

3. Dezember - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

