Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

16./ 17. Dezember - Antik- und Trödelmarkt, in der Hessenhalle, Samstag von 7 bis 15 Uhr, Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Aßlar

17. Dezember - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walberggraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Burghaun

17. Dezember - Floh- & Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude in Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Darmstadt

16. Dezember - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

17. Dezember - Trödelmarkt im Bürgerhaus Sprendlingen, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Eschborn

17. Dezember - Floh- und Trödelmarkt, Großhandelsmarkt, Praunheimer Straße 5-11, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

14./ 16. Dezember - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

16./ 17. Dezember - Argus Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse, Kilianstätterstraße in Fechenheim, Samstag von 11 bis 16 Uhr, Sonntag von 11 bis 15 Uhr

16. Dezember - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

17. Dezember - Floh- und Trödelmarkt, Hessencenter, Borsigallee 26, von 10 bis 16 Uhr

17. Dezember - Flohmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

17. Dezember - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Hanau

16. Dezember - Flohmarkt, Otto-Hahn-Straße 114, von 6 bis 14 Uhr

17. Dezember - Angler-Flohmarkt, ASV Hanau, Forellenstraße bei Ikea, von 8 bis 13 Uhr

Hausen

16. Dezember - Hallenflohmarkt, im Bürgerhaus, von 8 bis 13 Uhr

Heppenheim

16. Dezember - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofgeismar

16./ 17. Dezember - Flohmarkt in der Turnhalle am Reithagen, jeweils ab 10 Uhr

Kelkheim

16. Dezember - Floh-, und Trödelmarkt, Stadthalle, Gagernring 1, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

12./ 16. Dezember - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Maintal

16. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Mühlheim

13. Dezember - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidderau

17. Dezember - Flohmarkt in der Willi-Salz-Halle, Heldenberger Straße 16, von 10 bis 15 Uhr

17. Dezember - Modellbahn- & Spielzeugtauschbörse im Bürgerhaus Ostheim, von 10 bis 15 Uhr

Offenbach

16. Dezember - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

16. Dezember - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

17. Dezember - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Eichenstraße, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

17. Dezember - Floh- und Trödelmarkt, Großhandelsmarkt, Udenhoutstraße, Weiskirchen, von 10 bis 16 Uhr

Villmar

15.- 17. Dezember - Adventszauber im Ortskern, Aumenau, Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr

Wetzlar

16. Dezember - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

17. Dezember - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen