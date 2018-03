Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

17./ 18. März - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, Samstag von 7 bis 15 Uhr und Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Asslar

18. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Nauheim

18. März - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Soden-Salmünster

18. März - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

17. März - Kleiderbasar in der Sporthalle Heilsberg, von 13 bis 15 Uhr

18. März - Flohmarkt am Möbelmarkt in Dortelweil, Industriestraße 2, von 8 bis 15 Uhr

18. März - Frühjahrs- Sommerbasar, Kinder-, Jugendkleidung, Spielzeug, Bürgerhaus, Nieder-Erlenbach, von 11 bis 13 Uhr, Schwangere ab 10.30 Uhr

Bürstadt

17./ 18. März - Hallenflohmarkt, Sporthalle, St. Josef Straße, Bobstadt, von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

17. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Echzell

18. März Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

18. März - Großflohmarkt, Einkaufszentrum Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Eschborn

13. März - Floh-, Trödel- und Krammarkt, Elly-Beinhorn-Straße 3, am Möbelmarkt, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

15./ 17. März - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

16. März - Kinderkleiderbörse, evangelische Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler Straße 1, von 15 bis 17 Uhr

17. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

17. März - Flohmarkt „alles, was Räder hat“, in der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 1, von 11 bis 13 Uhr

17. März - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

17. März - Kinderbasar, Kita 96, Schafgärten 23, Harheim, von 13 bis 15.30 Uhr, Schwangere ab 12.30 Uhr

18. März - Floh- und Trödelmarkt, am Großhandelsmarkt, Am Riederbruch 10, Riederwald, von 8 bis 16 Uhr

18. März - Floh- und Trödelmarkt, Guericke-Straße 10,am Großhandelsmarkt, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

18. März - Flohmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

18. März - Flohmarkt für Kinderbekleidung- Spielsachen, Bücher, evangelisches Gemeindezentrum, Alt Hausen 3, Hausen, von 11 bis von 14.30 bis Uhr

18. März - Flohmarkt, Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

18. März - Privater Haus- und Hofflohmarkt, im Stadtteil Rödelheim, ab 11 Uhr

Fritzlar

17./ 18. März - Trödelmarkt in der Stadthalle, Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Groß-Gerau

17. März - Nachtflohmarkt, Sportgelände SG Dornheim 1886, von 17 bis 21 Uhr

Groß-Umstadt

17./ 18. März - Büchermarkt, mit CDs, DVDs, LPs und Spiele, Stadthalle, Samstag von 9 bis 17, Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Gründau

16. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hadamar

18. März - Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 17 Uhr

Hattersheim

18. März - Floh- und Trödelmarkt, Einkaufsmarkt, Heddingheimer Straße von 10 bis 16 Uhr

Heidenrod

18. März - Basar rund ums Kind, Bornbachhalle, Laufenselden, von 13.30 bis 15.30 Uhr

Idstein

17. März - Medienflohmarkt in der Montessori Schule, von 12 bis 16 Uhr

Kassel

18. März - Flohmarkt, Parkplatz schwedischen Möbelmarkt, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

13./ 17./ 18. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

18. März - Spielzeugbörse, in der Neuen Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr

Langgöns

18. März - Flohmarkt, Einkaufmarkt, Am Lindenbaum, von 8 bis 16 Uhr

Limburg

18. März - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

17. März - Flohmarkt, Messeplatz Afföllerstraße von 6 bis 15 Uhr

Mörfelden-Walldorf

17. März - Gebrauchtrad-Börse, SKV Sportzentrum, Feststraße 18c 9.30-11 Uhr

Mühlheim

14. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Mühltal

17. März - Flohmarkt im Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, von 14.30 bis -17 Uhr

Münster

17. März - Flohmarkt, Gersprenzhalle, Heinrich-Heine-Straße 16, von 12.30 bis -16 Uhr

Neu-Isenburg

18. März - Second-Hand-Modemarkt, Hugenottenhalle, von 11 bis 16 Uhr

Nidderau

17. März - Flohmarkt rund ums Kind ab Größe. 128, im Bürgerhaus Ostheim, von 18 bis 20.30 Uhr

18. März - Floh- und Trödelmarkt, Nidderforum, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

18. März - Modelleisenbahn- & Spielzeugbörse, Bürgerhaus Ostheim, von 10 bis 15 Uhr

Oestrich-Winkel

17. März - Flohmarkt rund ums Kind im Pfarrzentrum Oestrich, Rheinstraße 19, von 14 bis 16 Uhr

Offenbach

17. März - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

17. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Raunheim

18. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Rockenberg

17./ 18. März - Bücherbasar, Pfarrheim St. Bardo, Södeler Straße 14, Oppershofen, Samstag von 16 bis 19.30 Uhr, Sonntag von 11 bis von 16.30 bis Uhr

Roßdorf

18. März - Flohmarkt für große Größen im Bürgerhaus Gundernhausen, von 13 bis 16 Uhr

Schwalbach

17. März - Frühjahrsbasar, Kita Mittendrin, Ostring 15, von 14 bis 16 Uhr

Schwalmstadt

18. März - Flohmarkt in der Markthalle in der Ernst-Ihle-Straße 7, von 9 bis 17 Uhr

Seligenstadt

18. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Froschhausen, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Wald-Michelbach

18. März - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Weilburg

18. März - Floh- und Trödelmarkt, Parkplatz, Viehweg 8, von 11 bis 18 Uhr

Wetzlar

17. März - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

18. März - Flohmarkt, Parkplatz Verbrauchermarkt, Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

17. März - Flohmarkt, im Parkfeld Biebrich, von 7 bis 14 Uhr

18. März - Flohmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

18. März - Wohndesignmarkt 50er- bis 70er-Jahre, im Bürgerhaus Erbenheim, von 10 bis von 16.30 bis Uhr

