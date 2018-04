Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

14./15. April - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Asslar

15. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Camberg

14. April - Flohmarkt rund ums Kind, Erlenbachhalle, Erbach, von 14 bis 16 Uhr

Baunatal

15. April - Flohmarkt, überdachtes Parkdeck am Ratioland, von 10 bis 16 Uhr

Bürstadt

14./15. April - Flohmarkt in der Sporthalle Bobstadt, St. Josef-Straße, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Butzbach

15. April - Floh- & Antikmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 16 Uhr

Cölbe

14. April - Dorfflohmarkt im Ortkern, von 10 bis 15 Uhr

Darmstadt

14. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallas wiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

14. April - Flohmarkt, Europaplatz, vor Rathaus-Center, von 8 bis 15 Uhr

Echzell

14. April - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Bingenheim, von 9 bis 12 Uhr

15. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

15. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Erbach

15. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

10. April - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

14. April - XXL-Kleiderbasar im Bürgerzentrum Niederhöchstadt, von 10 bis 15 Uhr

Flörsheim

13./14. April - Bücherflohmarkt mit DVDs im evangelischen Gemeindezentrum, Erzbergerstraße 13a, am Freitag von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr

Frankfurt

12./14. April - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

14. April - Baby- und Kinderflohmarkt in der evangelischen Kindertagesstätte Sternenwelt, Bergen-Enkheim, von 11 bis 13.30 Uhr

14. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

14. April - Flohmarkt in der Tierschutzanlage Nied, unter der Schwanheimer Brücke, von 10 bis 16 Uhr

14. April - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

15. April - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 15 Uhr

15. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

15. April - Flohmarkt rund ums Kind mit Tag der offenen Tür im Kinderladen „Lavendula“, Gerhart-Hauptmann-Ring 398f, von 14 bis 17.30 Uhr

Fuldabrück

15. April - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 10 bis 17 Uhr

Fürth

15. April - Flohmarkt auf dem Rathausplatz, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

15. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

14. April - Benefiz-Flohmarkt im Hof in der Bessunger Straße 122, von 10 bis 18 Uhr, ab 15 Uhr Live-Musik

Gründau

13. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hammersbach

14. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Pausenhalle der Astrid-Lindgren-Schule, von 14 bis 16 Uhr

Heppenheim

14. April - Floh- und Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

15. April - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kassel

14. April - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

10./14. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

14. April - Bücherflohmarkt in der evangelischen Stadtkirchen-Gemeinde, Frankfurter Straße 3a, von 10 bis 16 Uhr

14. April - Flohmarkt am Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

14. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita „Unterm Regenbogen“, Leukertsweg 98, von 10 bis 12 Uhr

Langenselbold

15. April - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Limburg

15. April - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

14. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstr 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Mühlheim

11. April - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neuberg

15. April - Flohmarkt für große Größen im Bürgerhaus Rüdigheim, von 11 bis 15 Uhr

Nidderau

15. April - Floh- & Trödelmarkt am Nidder-Forum, von 10 bis 16 Uhr

15. April - Flohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle Windecken, von 10 bis 15 Uhr

Offenbach

14. April - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

15. April - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

14. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

14. April - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Weckesheim, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Reiskirchen

15. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Bänningerstraße 3, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

15. April - Flohmarkt im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 10 bis 14 Uhr

Rosbach v.d.H.

15. April - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Schöneck

15. April - Kindersachen-Flohmarkt, Bürgertreff Kilianstädten, Richard-Wagner-Straße 5, Kilianstädten, von 11 bis 15 Uhr

Schwalmstadt

15. April - Flohmarkt in der Markthalle in der Ernst-Ihle-Straße 7, von 9 bis 17 Uhr

Seeheim-Jugenheim

14. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Seligenstadt

12. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Weilburg

15. April - Flohmarkt, Marktplatz in der Altstadt, von 11 bis 18 Uhr

Weiterstadt

15. April - Floh- & Trödelmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

14./15. April - Flohmarkt auf dem Helm‘schen Grundstück in der Frankfurter Straße Büblingshausen, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

14. April - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

15. April - Flohmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

