Während der Bombenentschärfung am Sonntag müssen zehntausende Frankfurter ihre Wohnungen verlassen. Aber den ganzen Tag in einer Messehalle sitzen? Langweilig, vor allem für Kinder. Hier finden Sie Alternativen.

Wenn am Sonntag im Westend die britische Luftmine aus dem 2. Weltkrieg entschärft wird, müssen sich rund 60.000 Frankfurter eine Bleibe suchen. Die Behörden stellen unter anderem zwei Messehallen und die Jahrhunderthalle zur Verfügung. Aber auch private Initiativen gibt es.

Außerplanmäßig schon um 8 Uhr morgens öffnet das Deutsche Filmmuseum am Frankfurter Museumsufer. Alle Einwohner aus dem Evakuierungsgebiet haben an dem Tag unter Vorlage ihres Personalausweises freien Eintritt in die Dauerausstellung. Um 15 Uhr zeigt das Kinderkino den Familienfilm "Die Konferenz der Tiere" (1969), hierfür kostet der Eintritt 3,50 Euro.

Austoben in der Bauwerkstatt

Ebenfalls ab 8 Uhr (bis 20 Uhr) geöffnet ist das Deutsche Architekturmuseum, das direkt nebenan liegt. Hier können sich Kinder und Jugendliche in der Bauwerkstatt austoben, Kartenhausbrücken bauen oder die Ausstellungen des Hauses besuchen.

Regulär öffnen wird unter anderem das Museum Angewandte Kunst (10 bis 18 Uhr), wo die Comic-Ausstellung "Kartografie der Träume" zu sehen ist. Das Museum für Kommunikation (11 bis 19 Uhr) zeigt die Familienausstellungen "Mein Name ist Hase! Redewendungen auf der Spur" und "Oh yeah! Popmusik in Deutschland". Auch andere Frankfurter Museen öffnen regulär. Geschlossen bleibt allerdings das Struwwelpeter Museum - es liegt in der Evakuierungszone.

Einladung zum Brunch

Wer den Sonntag nutzen und neue Leute kennenlernen will, der kann bei der Initiative des Musikers Shantel alias Stefan Hantel mitmachen. Auf Facebook hat der Kandidat für den Posten des Oberbürgermeisters dazu aufgerufen, die vorübergehend wohnungslosen Bewohner des West- und Nordends zu Frühstück oder Brunch einzuladen.

Der Kinderschutzbund Frankfurt lädt Familien mit Kleinkindern ein, kostenfrei in den Eltern-Kind-Treff in der Orangerie Günthersburgpark zu kommen. Geöffnet ist er von 8 bis 19 Uhr. Ebenfalls kostenfrei können Betroffene - sofern sie ihren Ausweis vorlegen - am Sonntag die Besucherterrasse des Terminal 2 des Flughafens besuchen. Nach Verfügbarkeit werden kostenfreie Rundfahrten angeboten.

Ausflug in die Umgebung

Wer Frankfurt am Sonntag komplett verlassen will, der könnte in einen der Freizeitparks in der Umgebung fahren. Zumindest für den Vormittag ist gutes Wetter angesagt: Die Lochmühle bei Wehrheim im Taunus öffnet von 9 bis 18 Uhr. Etwas weiter weg liegt der Vogelpark Schotten (10 bis 18 Uhr). Ihre Sinne testen können Besucher des Schlosses Freudenberg in Wiesbaden zwischen 11 bis 18 Uhr.

Gediegener geht es auf dem Bastionsfest in Darmstadt zu: Die Stadt feiert 450 Jahre Residenzstadt auf der Bastion und im Schlossgraben - mit Führungen, Vorträgen, Konzerten und Ausstellungen. Besuchen könnten die Bewohner der Frankfurter Sperrzone auch eines der vielen Feste in der Umgebung: den Wein- und Gourmetmarkt in Hofheim am Taunus zum Beispiel, das Laternenfest in Bad Homburg, den Künstlermarkt in Offenbach oder die Tage der offenen Weinkeller im Rheingau (Eltville, Geisenheim, Oestrich-Winkel).

Radeln oder ins Hotel

"Wohin, wenn am 3.9. in Frankfurt eine Fliegerbombe entschärft wird?" fragte der Fahrradclub ADFC und schlug vor: "Radeln außerhalb des Evakuierungsgebiets"! Einen Tapetenwechsel bieten mehrere Frankfurter Hotels an: Für 49 bis 69 Euro pro Person im Doppelzimmer können Bürger aus der Sperrzone am Samstag ab 16 Uhr einchecken und bis Sonntag um 16 Uhr bleiben. Frühstück ist inbegriffen, Kinder unter zwölf Jahren zahlen gar nichts.