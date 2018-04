Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

"DDR Underground" in Wiesbaden

Am Mittwoch spricht der Dresdner Künstler Detlef Schweiger über die schwierige Zeit, aber auch die vielfältigen Erlebnisse und Aktionen im künstlerischen Untergrund der DDR in den achtziger Jahren. Ab 20 Uhr.

Adresse: Künstlerverein Walkmühle, Walkmühle 1 / Bornhofenweg 9, 65195 Wiesbaden

Der Film "Victor/Victoria" in Riedstadt

Am Mittwoch zeigt die BüchnerBühne in Riedstadt-Leeheim während des Kinoclubs den Film "Victor/Victoria", eine Verwechslungskomödie aus dem Jahr 1982. Für die Filmmusik wurden Henry Mancini und Leslie Bricusse 1983 mit dem Oscar ausgezeichnet. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: BüchnerBühne, Kirchstr. 16, 64560 Riedstadt

Musik mit Tommy Wild & Friends in Fulda

Der Musiker Tommy Wild präsentiert mit lokalen Künstlern einige seiner Songs, die in den letzten 20 Jahren seiner Karriere entstanden sind. Beginn 20 Uhr.

Adresse: Heimat, Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda

Dracu und Freude im Frankfurter Spritzehaus

Der Gitarrist und Sänger Dracu kommt am Donnerstag nach Frankfurt und wird dort gemeinsam mit seinen Kollegen ein Programm voll Rock und Blues auf die Beine stellen. Beginn 21 Uhr.

Adresse: Spritzehaus, Große Rittergasse 41-43, 60594 Frankfurt

Jam Session im Backstage in Fulda

Im Fuldaer Backstage wird am Freitag zur Jam Session geladen. Interessierte Musiker sind angehalten ihr Instrument mitzubringen und ab 20 Uhr mitzujammen. Die Türen öffnen um 19 Uhr.

Adresse: Backstage, Lindenstraße 38, 36037 Fulda

Die Band "Mighty Blue" in Darmstadt

Die Rockband "Mighty Blue" aus Frankfurt kommt am Freitag nach Darmstadt, um dort mit Hits der Rockgeschichte für gute Stimmung zu sorgen. Los geht's um 20 Uhr.

Adresse: Goldene Krone, Schustergasse 18, 64283 Darmstadt

Musik mit Jack Fate in Fulda

Experimentelle Rockmusik gibt es am Samstag mit Jack Fate in der Kultkneipe Krokodil in Fulda. Ab 20 Uhr.

Adresse: Kultkneipe Krokodil, Karlstraße 31, 36037 Fulda

Open Air Flohmarkt in Wiesbaden

Am Samstag wird am Schlachthof in Wiesbaden die Saison eröffnet. Ab 11 Uhr startet dort der erste Open Air Flohmarkt im Jahr 2018. Snacks gibt es reichlich und auch für Musik ist mit wechselnden DJs gesorgt.

Adresse: Wasserturm, Schlachthof, Murnaustr. 1, 65189 Wiesbaden

Laura Hoo in Kassel

Die Sängerin Laura Hoo kommt am Sonntag nach Kassel und präsentiert dort ihren "Bluesy Nordic Folk", der sich durch finnische und schwedische Songs auszeichnet. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: Kollektivcafé Kurbad, Sternstraße 20, 34123 Kassel

"Three For Silver" in Offenbach

Die amerikanische Band "Three For Silver" kommt am Sonntag nach Offenbach. Dort spielt sie einen Mix aus Post-Rock mit musikalischer Leichtigkeit ähnlich der Sounds von Mumford & Sons. Beginn 16 Uhr.

Adresse: Hafen2, Nordring 129, 63067 Offenbach

"Wie wir wurden, wer wir sind – Deutsche Biografien" in Frankfurt

Am Montag setzt sich Tilman Allert, Professor an der Uni Frankfurt, im Rahmen der Bürger-Universität Veranstaltungsreihe "Wie wir wurden, wer wir sind" mit Wolf Biermann auseinander. An der Biografie des Sohnes eines Hafenarbeiters, der als Sechzehnjähriger in die DDR übersiedelte und später ausgebürgert wurde, lässt sich die teils verworren erscheinende deutsche Geschichte nachvollziehen. Beginn 19.30.

Adresse: Stadtbücherei - Zentralbibliothek, Hasengasse 4, 60311 Frankfurt

Webmontag in Kassel

In Kassel findet der 23. Webmontag Kassel statt. Die Plattform für Webaktive setzt sich in diesem Monat unter anderem mit Bots auseinander. Für Getränke und Pizza ist gesorgt. Beginn ist um 18 Uhr.

Adresse: Micromata, Marie-Calm-Straße 1-5, 34131 Kassel

Ausstellung im Wohnzimmer in Fulda

Bei der "MalAnders-Ausstellung" kommen am Dienstag verschiedene Künstler aus der Region zusammen und zeigen ihre Werke. Ab 16 Uhr sind die Türen des Welcome In Wohnzimmers geöffnet.

Adresse: Welcome In Wohnzimmer, Robert-Kircher-Str. 25, 36037 Fulda

Der Musiker "Helmut" in Darmstadt

Der Sänger Adrian Schull alias "Helmut" kommt mit seinem Werk "Our Walls" nach Darmstadt. Darin verbindet er Elektro- mit Popmusik. Beginn 20 Uhr.

Adresse: Schlosskeller Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

