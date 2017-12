Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Gründerinnen berichten - Female Founder Edition in Frankfurt

Am Montag berichten Gründerinnen diverser Startups über ihre Erfahrungen, die sie in der Anfangszeit ihrer Unternehmen gemacht haben. Beginn 19 Uhr.

Adresse: Co Work Play, Otto-Meßmer-Straße 1, 60314 Frankfurt

Lesung von Robert Deutsch in Kassel

Der Zeichner Robert Deutsch kommt am Montag für eine Lesung nach Kassel. Dort stellt der mehrfach für den Deutschen Design Award Nominierte sein Debütwerk "Turing" vor. Ab 11 Uhr.

Adresse: Papiercafé, Menzelstrasse 13-15, 34121 Kassel

Filmvorführung "Jean Ziegler - Der Optimismus des Willens“ in Wiesbaden

Am Dienstag zeigt unter anderem die Initative "WIR in Wiesbaden" den Film "Jean Ziegler - Der Optimismus des Willens“ von Nicolas Wadimoff. Dieser Film ist ein Porträt des Menschenrechtlers Jean Ziegler, der zu den bekanntesten Kapitalismuskritikern unserer Zeit zählt. Los geht's um 19.30 Uhr.

Adresse: Georg Buch Haus, Wellritzstrasse 38, 65183 Wiesbaden

"We Were Strangers" in Darmstadt

Die Band "We Were Strangers" aus Manchester kommt am Dienstag nach Darmstadt und stellt dort auch ihre neue EP "Before" vor. Beginn 21 Uhr, um Spenden wird gebeten.

Adresse: Schlosskeller, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Gitarrenkonzert in Marburg

Im Marburger Q kommen am Mittwoch mehrere Musiker um Hayo Schmidt zusammen und sorgen mit ihren Gitarren für musikalische Unterhaltung. Beginn 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Bürger-Uni zum Thema 68er in Marburg

Im Rahmen des Studium generale der Universität Marburg kommt am Mittwoch die Publizistin Barbara Sichtermann nach Mittelhessen. Sie spricht über die Studentenbewegung, die auch in Marburg schon vor 1968 Fahrt aufnahm und althergebrachte Traditionen in Frage stellte. Titel des Vortrags: "Eine Politik des Strebens nach Glück." Beginn 20.15 Uhr.

Adresse: Audimax Uni Marburg, Biegenstraße 10, 35037 Marburg

Der Film "Oh, Boy" in Riedstadt

Im Kinoclub der Büchnerbühne wird am Mittwoch der Film "Oh, Boy" des deutschen Regiesseurs Jan-Ole Gerster gezeigt. Der Streifen aus dem Jahr 2012 ist in schwarz-weiß gefilmt und zeigt einen einen Tag eines Ex-Studenten, der scheinbar ziellos durch Berlin irrt und dabei unterschiedliche Begegnungen hat. Los geht's um 19.30 Uhr.

Adresse: BüchnerBühne, Kirchstraße 16, 64560 Riedstadt

"Planting Robots" in der Cavete

Die Elektro-Pop-Gruppe "Planting Robots" um den Sänger und Keyboarder Dirk Hoppe tritt am Donnerstag im Marburger Cavete auf. Die Band arbeitete bereits mit Künstlern wie Gregor Meyle und Nina Hagen zusammen. Start des Konzerts ist um 20 Uhr.

Adresse: Cavete, Steinweg 12, 35037 Marburg

Unplugged-Konzert mit "Mr. Easy" in Riedstadt

Am Donnerstag kommt die Band "Mr. Easy" ins Bürgerhaus nach Riedstadt-Wolfskehlen und bietet den Zuhörern dort Deutsch-Rock mit sattem Gitarremsound. Beginn 19 Uhr.

Adresse: StRiedKULT-Klub Wolfskehlen, Albert-Schweitzer-Straße 1, 64560 Riedstadt-Wolfskehlen

Zwei Schwestern auf der Bühne - in Marburg

Die Geschwister Toni und Josi haben eine große Leidenschaft für Coversongs, die sie am Freitag im Q nachspielen und einem interessierten Publikum präsentieren wollen. Von Pop bis Jazz sind gleich mehrere Musikrichtungen vertreten und es wird sicherlich auch ein wenig weihnachtlich. Beginn 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Jam Session in Bad Hersfeld

Am Freitag sind Jazz-Freunde und andere Improvisationskünstler eingeladen, im Buchcafé in Bad Hersfeld zu jammen. Los geht's ab 20 Uhr, Anmeldungen an ulrich.wiehe@vodafone.de.

Adresse: Buchcafe Verein für Kultur und Kommunikation e.V, Am Brink 11, 36251 Bad Hersfeld

Junge Bühne mit "Fragile - Fragilidad" in Marburg

Künstler der Jungen Bühne Gießen treten am Samstag in Marburg auf und stellen ihr Theaterstück "Fragile - Fragilidad" vor. Hierbei geht es um die Komplexität des Lebens. Das Projekt setzt sich aus Mitgliedern des Bundes Deutscher Pfadfinder und geflüchteten Jugendlichen zusammen. Beginn 19.30 Uhr, Platzreservierungen an BDP_giessen@gmx.de.

Adresse: Waggonhalle Marburg, Rudolf-Bultmann-Straße 2a, 35039 Marburg

Astronomischer Jahresrückblick in Darmstadt

Im Sonnensystem und in den Tiefen des Weltalls gab es auch im Jahr 2017 wieder interessante und bedeutende Ereignisse, die es am Samstag zu besprechen gibt. Haben Sie eine Frage? Dann können Sie diese ab 20 Uhr in der Volkssternwarte stellen.

Adresse: Volkssternwarte Darmstadt, Auf der Ludwigshöhe 196, 64283 Darmstadt

Rostam's Reise - eine Lesung in Marburg

Rostam Nazari hat in seinem noch jungen Leben schon viel erlebt. Geboren in Afghanistan, ist er mit seiner Familie mit sieben Jahren erst in den Iran und mit 15 weiter nach Deutschland geflohen. In Deutschland lernte er Lesen und Schreiben und begann seine Biographie aufzuschreiben. Das Buch stellt er am Sonntag ab 19 Uhr vor.

Adresse: Havanna Acht, Lahntor 2, 35037 Marburg

"Travels & Trunks" in Wiesbaden

Die Band "Travels & Trunks" aus Dortmund kommt am Sonntag in die Kreativfabrik nach Wiesbaden und spielt dort Musik, die irgendwo zwischen Folk, Punk und Country zu verorten ist. Beginn 17 Uhr.

Adresse: Kreativfabrik Wiesbaden, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden

