Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

57 Jahre Radklassiker - "Spuren des Sports 2018" in Frankfurt

Radklassiker-Geschichte hautnah. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Spuren des Sports 2018" des Sportkreises Frankfurt gibt es am Mittwoch Einblicke in die reiche Historie des Frankfurter Radklassikers. Unter anderem Bernd Moos-Achenbach, einer der Radrennmacher, wird berichten. Ab 18.30 Uhr.

Adresse: Henninger am Turm - Das Frankfurter Brauhaus, Hainer Weg 58, 60599 Frankfurt

Der Film "Grabgeflüster" in Riedstadt

Am Mittwoch zeigt die BüchnerBühne in Riedstadt-Leeheim während des Kinoclubs den Film "Grabgeflüster", der das Leben in einer Kleinstadt satirisch abbildet. Die Komödie aus dem Jahr 2002 wurde von Kritikern für seine erstklassigen Darsteller gelobt. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: BüchnerBühne, Kirchstr. 16, 64560 Riedstadt

Musik im Saasfee Pavillon in Frankfurt

Am Donnerstag lädt der Saasfee Pavillon in der Eschenheimer Anlage zum "Saasfee*Oblique" ein, einem Abend gewidmet der elektronischen Musik mit Aprill und Martin Heimann. Start: 21 Uhr.

Adresse: Saasfee Pavillon, Bleichstr. 66 h, 60313 Frankfurt

Leseshow "Satirisch Guth" mit Kabarettist Martin Guth in Gießen

Kabarettist Martin Guth liest die besten seiner Kolumnen und das Witzigste aus seinem Debütroman "Meine Frau, ihr Mann und ich“. Los geht's um 19.30 Uhr, um Spenden wird gebeten.

Adresse: Brüder-Grimm-Schule Gießen, Lützellindener Str. 63, 35398 Gießen

Maita in Wiesbaden

Maita, das Singer-Songwriter-Duo aus Portland, bestehend aus Maria Maita und Matt Zeltzer kommt am Freitag nach Wiesbaden. Sie spielen amerikanischen Indie Folk. Beginn: 21 Uhr.

Adresse: Café Klatsch, Marcobrunnerstr. 9, 65197 Wiesbaden

Musik mit Marla und David Celia in Kassel

Die beiden Musiker Marla und David Celia spielten schon in Russland, Kanada und kommen nun nach Kassel. Ihre Musik ist eine Mischung aus Melancholie und einprägsamen Gitarreneinlagen. Ab 21 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, der Band zu lauschen.

Adresse: NEU / Kafé am Weinberg, Frankfurterstr. 54, 34121 Kassel

Cannonball Statman in Frankfurt

Der Musiker Cannonball Statman kommt nach Frankfurt. Der Künstler spielt "Antifolk", eine wilde Mischung aus Folk, Punk, Storytelling und energiegeladener Performance. Um 20 Uhr geht's los, ein Spenden-Hut geht rum.

Adresse: No.2 Records, Wallstr. 15, 60594 Frankfurt

Unplugged Musik mit "Fayette" in Hanau

Die Band "Fayette" ist am Samstag in Hanau. Dort spielen sie aktuelle Hits, Klassiker und das Beste aus Soul und RnB. Hauptsache tanzbar. Beginn 21 Uhr.

Adresse: Central Hanau, Am Markt 21b, 63450 Hanau

Luminale in Frankfurt und Offenbach

Die Alte Oper, die Europäische Zentralbank, Kirchen, Bahnhöfe: Am Wochenende startet die Luminale in Frankfurt und Offenbach. Das Festival der Lichtkultur beginnt am Sonntag, erstreckt sich über beide Städte und ist jedes Mal sehenswert. Einige Highlights gibt es hier.

Adresse: Frankfurt und Offenbach

Sonntagsmusik in Offenbach

Am Sonntag kommen gleich mehrere Künstler nach Offenbach. Ab 16 Uhr tritt das österreichische Elektropop-Duo Mynth auf und ab 17.30 Uhr kommen die Amerikaner Matt Brown und JD Eicher auf die Bühne.

Adresse: Hafen2, Nordring 129, 63067 Offenbach

"Muddy What?" live in der Goldene Krone in Darmstadt

Die vier Musiker von "Muddy What?" kommen am Montag nach Darmstadt. Dort spielen sie eine Mischung aus Eigenkompositionen und bekannten Klassikern, egal ob funkiger Blues oder Singer/Songwriter-Ballade. Ab 21 Uhr.

Adresse: Goldene Krone, Schustergasse 18, 64283 Darmstadt

Open Stage in Marburg

Es treffen sich Musiker in der Cavete, um miteinander Jazz zu spielen. Wer mitspielen möchte, kommt vorbei und verabredet sich mit den anderen Musikern. Ansonsten: einfach reinschauen und zuhören. Los geht es um 21 Uhr.

Adresse: Cavete, Steinweg 12, 35037 Marburg

FPC Netzwerk - Internet killed the TV-Star (?) in Frankfurt

Der Frankfurter Presseclub lädt am Dienstag zu einer Netzwerkveranstaltung mit dem Titel "Internet killed the TV-Star (?) - Die Zukunft des linearen Fernsehens" ein. Hierbei diskutieren Eckart Gaddum (Leiter der Hauptredaktion Neue Medien im ZDF), Vinzenz Hediger (Medienwissenschaftler Goethe-Uni Frankfurt) und Eberhard Volk (Geschäftsführer RTL Hessen) darüber, ob das lineare Fernsehen noch eine Zukunft hat. Und, wenn ja, wie diese aussehen könnte. Start 19 Uhr, um Anmeldung wird gebeten: bit.ly/2oLaNk7

Adresse: Historisches Museum Frankfurt, Saalgasse 19, 60311 Frankfurt

Astronomischer Vortrag in Heppenheim

Was passiert am Frühlingsanfang? Dieser Frage geht Peter Geffert von der Sternwarte Starkenburg am Dienstag ab 20 Uhr nach und beleuchtet dabei insbesondere die astronomischen Aspekte.

Adresse: Starkenburg Sternwarte, Starkenburgweg 41, 64646 Heppenheim





