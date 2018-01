Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Diskussion zum Thema "Soziale oder asoziale Medien?" in Frankfurt

Die Diskussionsreihe im Wintersemester 2017/18 der Uni Frankfurt zum Thema "Informiert oder Manipuliert? Medien und Öffentliche Meinung im Wandel" geht am Montag weiter. Diesmal wird darüber gesprochen, wie "sozial" die Netzwerke wie Facebook, Twitter und Co. wirklich sind und welche Änderungen das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz bewirken könnte. Darüber diskutieren unter anderem die Autorin Julia Krüger und der Politologe Thorsten Thiel mit dem Moderator Hanning Voigts von der Frankfurter Rundschau. Beginn 19.30 Uhr.

Adresse: Stadtbücherei, Zentralbibliothek, Hasengasse 4, 60311 Frankfurt

Lesung zur Musikepoche nach 68 in Darmstadt

Der Autor Andel Müller liest am Montag aus seinem Buch "Rockin' Rausch". Darin beschreibt er nicht nur die Erlebnisse der Nachkriegsgeneration im familiären Rahmen, sondern nimmt die Zuhörer auch mit auf eine Reise zu den Konzert-Ekstasen der damaligen Zeit mit den Beatles oder Kinks. Start 19 Uhr.

Adresse: Theaterfoyer, Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt

Eröffnung der Fotoausstellung "Ich und mein Migrationshintergrund" in Frankfurt

Am Dienstag beginnt die Ausstellung "Ich und mein Migrationshintergrund" des Fotografen Peter Loewy, der mit dem Begriff wörtlich und zugleich spielerisch umgeht, indem er Landschaftsbilder auswählte und Passanten sowie Freunde bat, sich eines davon als Wunsch-Migrationshintergrund auszusuchen. Die Eröffnung wird musikalisch von Lin Ye untermalt. Beginn 19.30 Uhr.

Adresse: Stadtbücherei, Zentralbibliothek, Hasengasse 4, 60311 Frankfurt

"Acoustic Bar" in Kassel

Die offene Bühne des Schlachthofs Kassel geht zum ersten Mal im neuen Jahr an den Start und lädt alle Musikinteressierten, ob aktiv oder passiv, ins Stadtteilzentrum Wesertor ein, um selbst in die Klaviertasten zu hauen oder nur zu lauschen. Los geht's um 20.30 Uhr.

Adresse: Stadtteilzentrum Wesertor, Weserstraße 26, 34125 Kassel

Improvisations-Jam in Fulda

Wer am Mittwoch Lust auf etwas Musik hat, ist in Fulda im Café Panama richtig. Dort wird ab 20 Uhr gejammt, was das Zeug hält.

Adresse: Café Panama Concerts, Langebrückenstraße 14, 36037 Fulda

Singer/Songwriter Ryan O'Reilly und Jadea Kelly in Frankfurt

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Ohrwurm" kommen die Künstler Ryan O'Reilly und Jadea Kelly nach Frankfurt. Ab 18 Uhr spielen die Singer/Songwriter Stücke aus ihrem Repertoire, das in beiden Fällen starke Folk-Elemente beinhaltet.

Adresse: Taska 100, Leipziger Straße 100, 60487 Frankfurt

Krimi-Lesung in Offenbach

Im Schachclub liest Jasmin Meranius aus Konrad Kümmers erstem Fall "Verurteilt", der die dunklen Seiten der Frankfurter Skyline in Szene setzt. Beginn 18 Uhr.

Adresse: AWO Offenbach, Schachclub-Räume, Arthur-Zitscher-Straße 20-22, 63065 Offenbach

Musiker Paddi Keil in Gießen

Mit seinen Musiker-Kollegen Chris Schneider (Gitarre) und Marvin Gerstmeier (Klavier) kommt der Sänger Paddi Keil ins Gießener Café Lieblingsmensch und singt dort ab 20 Uhr.

Adresse: Lieblingsmensch, Katharinengasse 12-14, 35390 Gießen

Interkultureller Filmabend in Fulda

Der gezeigte Film ist noch geheim, aber danach ist eine Diskussion rund um die Kernthemen des Films geplant. Schließlich wird es im Fuldaer Café Chaos auch ein reichhaltiges und internationales Buffet geben. Beginn 18 Uhr.

Adresse: Café Chaos Fulda, Leipziger Straße 123, 36039 Fulda

Vernissage im Nebbienschen Gartenhaus in Frankfurt

Ab Freitag präsentiert die Künstlerin Gabriele Heynold im Nebbienschen Gartenhaus, dem Ausstellungshaus des Frankfurter Künstlerclubs, ihre Werke einem interessierten Publikum. Start ist um 19 Uhr, die Künstlerin wird für Gespräche zur Verfügung stehen.

Adresse: Frankfurter Künstlerclub, Bockenheimer Anlage, 60313 Frankfurt

Die Band Superuse und Singer/Songwriter Yannick Di Mari im Spritzehaus in Frankfurt

Abends kommen im Frankfurter Spritzehaus gleich zwei unterschiedliche Musikrichtungen zusammen. Neben dem Butzbacher Singer/Songwriter Yannick Di Mari tritt die Band Superuse in Sachsenhausen auf, die mit ihrem Indie-Pop ab 20.30 Uhr für Stimmung sorgen wollen.

Adresse: Spritzehaus, Große Rittergasse 41-43, 60594 Frankfurt

Samstag

Livemusik mit Pasi der Pogo in Wiesbaden

Der Rocksänger Pasi der Pogo kommt am Samstag in die Balthasar Ress Weinbar. Dort spielt der gebürtige Pfälzer ab 19.30 Uhr.

Adresse: Balthasar Ress Weinbar & Vinothek, Mauergasse 10, 65183 Wiesbaden

"Momo liest Momo" mit Radost Bokel in Wetzlar

Schauspielerin Radost Bokel, die 1984 die Hauptrolle in der Kinoverfilmung des Buches "Momo" spielte, liest am Samstag zusammen mit ihrem Schauspielerkollegen Jean-Marc Birkholz aus dem Werk von Michael Ende. Die Geschichte ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren, es wird anschließend auch noch eine Autogrammstunde sowie Musik mit dem Paul-Simpson-Projekt geben. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird allerdings gebeten. Beginn 17 Uhr.

Adresse: Bürgerhaus Münchholzhausen, Wittgensteinstraße 21, 35581 Wetzlar

Rock-Pop-Preisträger Franz Josef im New Sun Club in Bebra

Am Sonntag kommt der Gewinner des Deutschen Rock-Pop-Preises 2017 - Franz Josef - in den Nordosten Hessens. Als Vorband tritt der Dreampop-Sänger Gus Ring auf. Los geht's um 19 Uhr.

Adresse: New Sun Club & Kulturkneipe, Nürnberger Straße 68, 36179 Bebra

Diskussion zum Thema "Erdoğan und wir" in Frankfurt

Die Fälle des Journalisten Deniz Yücel und des Schriftstellers Dogan Akhanlı haben in Deutschland eine Welle der Solidarität mit politisch Verfolgten der Regierung Erdoğan entfacht. Viele türkische Mitbürger schlugen sich auf die Seite des türkischen Präsidenten. Die Diskutanten wollen diese Konflikte darstellen und sprechen bei "Erdoğan und wir - Verfolgung, Widerstand und Solidarität" auch über mögliche Lösungsansätze. Gemeinsam ins Gespräch kommen Schriftstellerin Dogan Akhanli, Aktivistin Ilkay Yücel, Politologin Jeanette Ehrmann und Deborah Krieg von der Bildungsstätte Anne Frank. Beginn ist um 11 Uhr. Die Veranstaltung wird moderiert von der Journalistin Yasemin Ergin.

Adresse: Schauspiel Frankfurt, Willy-Brandt -Platz, 60311 Frankfurt

Dream Pop mit The Attic Sleepers in Offenbach

Die Band The Attic Sleepers aus Dänemark kommt am Sonntag nach Offenbach. Dort stellen sie ihr Album "Transit" vor. Die Musik der Dänen wird als Dream Pop bezeichnet. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis, los geht es um 16 Uhr.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

