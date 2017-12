Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Schirn Double Feature mit Paul Spengemann

In der Schirn präsentiert der Künstler Paul Spengemann seine Videoarbeit Walking Stick (2017, 10 Min.). In dem Video werden 13 tote Äste einer Zimmerpflanze mit einem 3D-Animationsprogramm in eine Stabheuschrecke verwandelt. Danach folgt ein Gespräch mit Schirn-Kurator Matthias Ulrich. Paul Spengemann zeigt zudem Ausschnitte aus seinem Lieblingsfilm Yoman (1983, 330 Min.) des israelischen Dokumentarfilmers David Perlov. Los geht es um 19.30 Uhr.

Adresse: Schirn Kunsthalle, Römerberg 6, 60311 Frankfurt

Open Stage in Marburg

Es treffen sich Musiker in der Cavete, um miteinander Jazz zu spielen. Wer mitspielen möchte, kommt vorbei und verabredet sich mit den anderen Musikern. Ansonsten: einfach reinschauen und zuhören. Los geht es um 21 Uhr.

Adresse: Cavete, Steinweg 12, 35037 Marburg

Filmvorführung "Girl Power" in Marburg

Im "Roten Kino" in Marburg wird am Dienstag der Film "Girl Power" gezeigt, eine Dokumentation über Frauen in der Graffiti-Szene. Beginn 20 Uhr.

Adresse: Trauma im G-Werk, Afföllerwiesen 3a, 35039 Marburg

Pianist Aljoscha Crema auf dem Hanauer Weihnachtsmarkt

Der Frankfurter Pianist und Singer/Songwriter Aljoscha Crema spielt am Dienstag mit seiner Band auf dem Hanauer Weihnachtsmarkt und präsentiert dort seine Songs, die sowohl Pop- als auch Rock-Elemente beinhalten. Beginn 19 Uhr.

Adresse: Am Markt 7, 63450 Hanau

Kleine Festtagsmilonga mit Livemusik in Offenbach

Am letzten Mittwoch vor Weihnachten kommt Daniel Adoue, argentinischer Tangokomponist und Pianist, nach Offenbach. Er tritt zusammen mit einem Bandoneonspieler auf. Ab 20 Uhr.

Adresse: Grande Opera, Christian Pless Strasse 11-13, 63069 Offenbach

Unplugged-Konzert mit "TYNA" und "Di Mari" in Fulda

"TYNA", die rockende Singer/Songwriterin und zweifache Preisträgerin des Deutschen Rock & Pop Preises, tourt seit drei Jahren deutschlandweit durch die Clubs. Am Mittwoch kommt sie nach Fulda, ebenso wie Yannick "Di Mari", ein Liedermacher aus Butzbach. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: Café Chaos Fulda, Leipzigerstraße 123, 36039 Fulda

Elektronische Musik in Offenbach

Beim letzten Waggon-Konzert des Jahres beschließen die experimentellen Klangkünstler Torsten Kauke und Oliver Kaib a.k.a. Materialeinschüchterung aus Offenbach sowie Dørnbusch aus Frankfurt das alte Jahr. Los geht’s um 21 Uhr.

Adresse: Waggon am Kulturgleis Offenbach, 63065 Offenbach

Benefiz Musik-Abend mit "Gazebo Tree" in Wiesbaden

Das Wiesbadener "Wohnzimmer" veranstaltet zusammen mit der Bärenherz Stiftung einen Benefiz-Abend, bei dem ein Teil der Getränkepreise einem wohltätigen Zweck zugute kommt. Zu Gast sind die Wiesbadener Musiker "Gazebo Tree" mit ihrer Mischung aus Pop und Folk. Beginn 20 Uhr, am Eingang wird um eine kleine Spende gebeten.

Adresse: Das Wohnzimmer, Schwalbacherstr. 51, 65183 Wiesbaden

Karaoke im Buchcafé Bad Hersfeld

Haben Sie Lust, selbst mal auf der Bühne zu stehen und ihre Lieblingslieder zum Besten zu geben? Dann haben Sie am Freitag in Bad Hersfeld die Möglichkeit dazu. Im Mittelpunkt stehen natürlich Weihnachtssongs. Los geht’s um 18 Uhr.

Adresse: Buchcafe Verein für Kultur und Kommunikation e.V, Am Brink 11, 36251 Bad Hersfeld

Record-Release-Party von Milan Loewy in der HfG Kapelle

In der Kapelle der Offenbacher Hochschule für Gestaltung feiert der Musiker Milan Loewy die Veröffentlichung seines Albums "angry dog takes revenge" mit einer Live-Session und einem DJ-Set im Anschluss. Beginn 21 Uhr.

Adresse: HfG Kapelle, Schloßstraße 31 (Isenburger Schloss), 63065 Offenbach

Waggonweihnachtsfeierei in Offenbach

Bei der Jahresabschlussfeier des Waggon in Offenbach kommen gleich mehrere DJs zusammen. Neben Musik gibt es auch noch ein Weihnachtswichteln mit dem Ziel, mit kleinsten Mitteln (in Höhe von maximal 20 Euro) ein großartiges Geschenk zu machen. Ab 21 Uhr.

Adresse: Waggon am Kulturgleis Offenbach, 63065 Offenbach

Lisa Harres auf dem Foodtruck-Weihnachtsmarkt in Darmstadt

Die Musikerin Lisa Harres spielt beim Foodtruck-Weihnachtsmarktes Lieder aus ihrem Repertoire. Darin verbindet sie lyrische Texte mit Gitarrensound. Ab 18 Uhr.

Adresse: Carree-Piazza, Vor der Centralstation, Im Carrée 1, 64283 Darmstadt

Live-Musik in der Alt-Berliner Destille in Kassel

Auch an Heiligabend hat die Alt-Berliner Destille in Kassel geöffnet. Es findet ein kostenloses Konzert der Band "Fade to Blue" statt. Beginn 22 Uhr.

Adresse: Alt-Berliner Destille, Wilhelmshöher Allee 258, 34131 Kassel

Elektronische Musik an Heiligabend in Wiesbaden

Erst Geschenke auspacken, dann feiern gehen: Im New Basement in Wiesbaden können Partygänger an Heiligabend tanzen. Aufgelegt wird elektronische Musik. Zwischen 23 Uhr und 1 Uhr kommen Gäste kostenlos rein.

Adresse: New Basement, Schwalbacher Straße 47, 65183 Wiesbaden





