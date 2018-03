Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Die Band "Three for Silver" in Marburg

Die drei Musiker "Three for Silver" aus Portland in den USA kommen am Mittwoch nach Marburg und werden dort ihre Interpretation der Folkmusik präsentieren. Ab 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Impro Jam in Wiesbaden

Angeleitet und moderiert durch Schauspieler haben Interessierte am Mittwoch die Chance, auf der Bühne der Kreativfabrik in Zusammenarbeit mit dem Impro-Theater "Für Garderobe keine Haftung" ihr Können unter Beweis zu stellen. Los geht's um 19.30 Uhr.

Adresse: Kreativfabrik Wiesbaden, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden

Live Musik mit "Royal Acoustic" in Wiesbaden

Das Duo "Royal Acoustic" kommt am Donnerstag nach Wiesbaden und spielt dort diverse Arrangements bekannter Pop- und Rockklassiker und Flamenco-Sounds. Auch andere Künstler sind an diesem Abend dazu eingeladen, sich auf der Bühne zu betätigen. Beginn 22 Uhr.

Adresse: Das Wohnzimmer, Schwalbacherstr. 51, 65183 Wiesbaden

Podiumsdiskussion zu den Wahlen in Russland in Frankfurt

"Der Glanz des Hauses Putin" nennt sich die Veranstaltung, welche am Donnerstag in der Evangelischen Akademie von der Heinrich-Böll-Stiftung abgehalten wird. Darin wird es unter anderem um die Frage gehen, wie sich Russland in der weiteren Amtszeit Putins auch im Hinblick auf die Außenpolitik entwickeln wird. An dem Gespräch beteiligen sich die Politikwissenschaftlerin Susan Stewart, der Journalist Andreas Rüttenauer und Johannes Voswinkel, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Beginn: 19 Uhr.

Adresse: Evangelische Akademie Frankfurt, Römerberg 9, 60311 Frankfurt

Mallet in Wiesbaden

Die Altrocker der Band "Mallet" treten am Freitag in Wiesbaden auf und präsentieren im Neuen Schützenhaus ihre Klassiker. Los geht's um 19 Uhr.

Adresse: Neues Schützenhaus, Schützenhausweg 1, 65195 Wiesbaden

Das Literaturmagazin "Blank" lädt nach Kassel ein

"Blank", das älteste englischsprachige Literaturmagazin Deutschlands, lädt am Freitag in Wohnzimmer-Atmosphäre zu einem Abend mit Posterausstellung, Poesie, Musik und Comics ein. Beginn: 19.30 Uhr.

Adresse: Meyerbeer Coffee, Obere Königsstraße 30, 34117 Kassel

Sänger Rami Hattab in Wiesbaden

In Wiesbaden tritt am Samstag Rami Hattab auf. Der Singer-Songwriter ist seit 2010 in Deutschland unterwegs und war unter anderem auch schon bei TV noir zu sehen. Start: 19.30 Uhr.

Adresse: Balthasar Ress Weinbar & Vinothek, Mauergasse 10, 65183 Wiesbaden

Feier des OFC-Fanzines "Erwin" in Offenbach

Ähnlich wie die großen Clubs aus der Bundesliga gibt es auch für den Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ein eigenes Fanzine. Es trägt den Namen "Erwin", abgeleitet vom früheren Fußballspieler Erwin Kostedde. Am Samstag feiert das Magazin mit einer Fotoausstellung, Lesung und einer Party ihr Bestehen. Ab 20 Uhr.

Adresse: Waggon am Kulturgleis, Mainstraße 1, 63065 Offenbach

Sammlerbörse im Eintracht-Museum

Am Sonntag findet im Eintracht-Frankfurt-Museum die jährliche Sammlerbörse statt. Ab 10 Uhr kann im Museum gekauft, getauscht, gefachsimpelt und gestaunt werden und ab 11 Uhr ist eine Autogrammstunde mit Ronald Borchers, einer der Markenbotschafter der Eintracht, angesetzt.

Adresse: Eintracht Frankfurt Museum, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt

Sonntagsmusik in Offenbach

Gleich mehrere Bands kommen am Sonntag nach Offenbach in den Hafen 2. Dabei wechseln sich Künstler aus den USA und Kanada ab, deren Musik größtenteils im Bereich des Pop anzusiedeln ist. Den Anfang macht um 15 Uhr Misty Boyce und stündlich geht es weiter mit Kashka, Brian Lopez, Selina Martin und Tom Holliston. Eintritt auf Spendenbasis.

Adresse: Hafen2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Independent-Musik in Gießen

Am Montag lädt das Ulenspiegel zur "Independent Tanzbar". Dort werden Klassiker und Neues aus verschiedenen Musikrichtungen zusammengewürfelt und gespielt. Ab 22 Uhr.

Adresse: Ulenspiegel, Seltersweg 55, 35390 Gießen

Open Stage in Marburg

Es treffen sich Musiker in der Cavete, um miteinander Jazz zu spielen. Wer mitspielen möchte, kommt vorbei und verabredet sich mit den anderen Musikern. Ansonsten: einfach reinschauen und zuhören. Los geht es um 21 Uhr.

Adresse: Cavete, Steinweg 12, 35037 Marburg

Release-Party von Sängerin Katja Aujesky in Wiesbaden

Die gebürtige Wiesbadenerin und aktuell in Berlin lebende Sängerin Katja Aujesky kommt in ihre Heimatstadt zurück und präsentiert dort ihre erste Solo EP mit dem Namen "Bunt", ein Mix aus Pop und Jazz. Start um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

Adresse: Wakker am Wallufer Platz, Wallufer Platz 3, 65197 Wiesbaden

Die Band "Coals" in Darmstadt

Am Dienstag kommt die polnische Band "Coals" nach Darmstadt zu "laut und leise" in den Schlosskeller. Das Duo Katarzyna Kowalczyk und Łukasz Rozmysłowski erzeugt mit minimalistischen Arrangements melancholische Melodien, die sie ab 21 Uhr einem Publikum präsentieren.

Adresse: Schlosskeller Marktplatz 15, 64283 Darmstadt





