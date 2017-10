Von Lesungen, Konzerten über Parties bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen rund um die Frankfurter Buchmesse. Hessen für lau - das Buchmessen-Special.

Urteile - Ein Theaterstück über die Opfer des NSU

Im Café ExZess findet am Montag eine Lesung des dokumentarischen Theaterstücks "Urteile" über die Opfer des NSU statt. Beleuchtet werden Aspekte des strukturellen und alltäglichen Rassismus und die Frage, wie der NSU zehn Jahre lang im Untergrund agieren konnte. Beginn um 20 Uhr.

Adresse: Café ExZess, Leipziger Str. 91, Frankfurt

Kolloquium zu "Sprachkultur in Frankreich und Deutschland“

Frankreich ist Gastland der Buchmesse 2017. Aus diesem Grund veranstaltet unter anderem die Stiftung Polytechnische Gesellschaft einen Abend mit dem Thema "Sprachkultur in Frankreich und Deutschland“ bei dem Berührungspunkte und Unterschiede diskutiert werden. An dem mehrstündigen Kolloquium nehmen teil: Alain Lance und Gina Lustiger. Beginn: 9 Uhr.

Adresse: Institut Franco-Allemand de Sciences Historiques et Sociales, Goethe-Universität Norbert-Wollheim-Platz 1 IG-PF 42, 60629 Frankfurt

Lesung des Buches "Unter Sachsen“

Ebenfalls im Frankfurter Café ExZess wird am Dienstag aus dem Buch "Unter Sachsen“ gelesen. Mit dabei auch der Journalist und Herausgeber Matthias Meisner. Das Buch behandelt die "sächsischen Verhältnisse“, die zu der Pegida-Bewegung führten. Es zeigt auf, was sich zwischen Wut und Willkommen im Freistaat gebildet hat und wieso eine Bewegung wie Pegida ausgerechnet in Sachen möglich wurde. Beginn ist um 20 Uhr.

Adresse: Café ExZess, Leipziger Str. 91, Frankfurt

"Weiter Schreiben" in der Katharinenkirche

Hier stellen Geflüchtete und deutschsprachige Autoren ihre Werke vor, die sie im Rahmen des Projekts "Weiter schreiben" in Zusammenarbeit erstellten. Unter anderem dabei sind Nora Bossong und Fady Jomar, die Moderation übernimmt Jascha Habeck von hr-iNFO. Musikalische Untermalung bietet Puschan Mousavi an der Violine. Beginn 18 Uhr.

Adresse: Katharinenkirche, An der Hauptwache 1, 60313 Frankfurt

Fieberwahn – Wie der Fußball seine Basis verkauft

Im Fanhaus "Louisa" wird am Mittwoch über die Auswirkungen der Kommerzialisierung im Profifußball gesprochen. Hierbei liest der Autor Christoph Ruf aus seinem Werk und geht dabei auch auf die zunehmenden Proteste ein, die diese Entwicklung hervorrufen. Start: 20 Uhr.

Adresse: Fanhaus Louisa, Schwarzsteinkautweg 5a, Frankfurt

"Diktatoren als Türsteher Europas“ bei Open Books

Christian Jakob und Simone Schlindwein sprechen am Mittwoch über die komplexe Situation der EU in Bezug auf Migration. Andere Staaten als Grenzschützer einkaufen, um die Migration bis zum Äquator zu kontrollieren? Deals mit Diktatoren abschließen? Beginn ist um 17 Uhr.

Adresse: Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt

Literatur im Römer

Bei "Literatur im Römer" stehen am Mittwoch und Donnerstag einige der wichtigsten deutschsprachigen Romane des Herbstes im Mittelpunkt. Je acht Autoren stellen in kurzen Gesprächen ihre neuen Bücher vor. Am Donnerstag unter anderem dabei: Mirko Bonné, Robert Menasse und Frank Witzel. Beginn 20 Uhr.

Adresse: In den Römerhallen, Römerberg 23, 60311 Frankfurt

Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"?

Bookfest mit 50 Jahre Plattenlabel "Trikont"

Am Donnerstag wird über die Geschichte des ältesten Independent-Plattenlabels Deutschlands mit Franz Dobler, Christof Meueler und Markus Naegele gesprochen. Mit Eric Pfeil wird es einen Live Act geben. Beginn 21 Uhr.

Adresse: NM57, Neue Mainzer Straße 57,60311 Frankfurt

Literaturbahnhof und Kriminacht im Haus des Buches

Ab dem 11. Oktober (Mittwoch) läuft im Haus des Buches der "Literaturbahnhof“, wo Michael Herl, Nina Jäckle und viele andere Autoren ihr Stelldichein geben und ihre neuen Werke vorstellen. Am Freitag kommt es zum jährlichen Höhepunkt der Literaturveranstaltung, denn neben dem normalen Programm beginnend ab 13 Uhr findet ab 19 Uhr die Kirminacht statt.

Hier treten gleich acht Autoren mit ihren neusten Krimiromanen auf, die sie dem Publikum präsentieren, die Moderation wird von Miriam Semrau (bekannt als "KrimiMimi“) übernommen.

Adresse: Haus des Buches, Braubachstraße 16, 60311 Frankfurt

Indiecon Night in der Bar AMP

Für Party nach der Buchmesse sorgt am Freitag die Bar AMP, wo sich Interessierte zur "Independent Magazine Party“ treffen. Networking und feiern sind das Motto des Abends. Einlass ab 18 Uhr.

Adresse: Bar AMP, Gallusanlage 2, 60329 Frankfurt

Laborproben im Kunstverein Montez

Die Labor Ateliergemeinschaft präsentiert ab Mittwoch (11. Oktober) ihre Werke der letzten zwei Jahre und zudem wird auch das Buch "Ich so du so" vorgestellt. Am Samstag warten die Veranstalter neben der Ausstellung auch mit einem eigenen Workshop auf, der für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Anmeldung an info@yippiecomicfestival.de, los geht’s um 12 Uhr.

Adresse: Kunstverein Familie Montez (unter der Honsellbrücke), Honsellstraße 7, 60314 Frankfurt

"Frankfurt will das Meer sehen": Soli-Lesung für Deniz Yücel bei Open Books

Ein Highlight der Buchmessen-Zeit ist die große Solidaritätslesung für Deniz Yücel am Samstag, bei der unter anderem mit Daniel Cohn-Bendit, Diethmar Dath, Eva Demski, Leo Fischer, Margarete Stokowski und Ilkay Yücel mehrere bekannte Figuren auftreten, um ihrem Protest gegen die Einzelhaft des Journalisten Ausdruck zu verleihen. Den Abend moderiert Doris Akrap - los geht's um 20 Uhr.

Adresse: Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt

Bookfest Night im Bahnhofsviertel

Als ein Höhepunkt der Buchmesse öffnet das Bahnhofsviertel bei der "Bookfest Night“ seine Tore für Interessierte der Literatur und solche, die als Luteraturschaffende unterwegs sind. Ab 18 Uhr.

Adresse: Bar AMP, Gallusanlage 2, 60329 Frankfurt

"COZI“ - Comics und Zinefest im Studio Naxos

Bereits seit Samstag wird im Frankfurter Studio Naxos das zweitätige Festival "Cozi“ abgehalten. Hier präsentieren sich internationale Comiczeichner, Illustratoren und Filmkünstler und neben Lesungen gibt es auch Performances und Konzerte, unter anderem von Jeffrey Lewis. Beginn an beiden Tagen ist um 12 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie hier .

Adresse: studio NAXOS, Waldschmidtstraße 19, 60316 Frankfurt

LiteraturLounge im Haus am Dom

Bei der diesjährigen LiteraturLounge liest der Schauspieler und Sprecher Jochen Nix aus dem Roman "Grand Prix“ von Martin Walker. "Grand Prix“ ist der neunte Fall von Bruno, dem Chef de Police. Beginn um 11 Uhr.

Adresse: Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt





Tipps, Fragen oder Anregungen?