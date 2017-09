Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Webmontag in Frankfurt

Es ist wieder Zeit für den Frankfurter Webmontag. Ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) wird in der Hausener Brotfabrik über Netzthemen diskutiert. Bei der 88. Ausgabe des #wmfra dreht sich alles um das Vortragsformat "Ignite", bei der die Vortragenden für maximal 20 automatisch durchlaufende Folien nicht mehr als 5 Minuten Zeit haben.

Adresse: Brotfabrik Frankfurt, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt

Diskussion zum Antisemitimus in der US-amerikanischen Linken nach 9/11

Die Autorin Sina Arnold stellt ihr Buch "Das unsichtbare Vorurteil. Antisemitismusdiskurse in der US-amerikanischen Linken seit 9/11" vor und geht dabei auch auf zunehmend antisemitische Stereotype und Strömungen in der US-amerikanischen Öffentlichkeit ein. Beginn 19 Uhr.

Adresse: Historisches Museum Saalhof 1, 60311 Frankfurt

Vernissage zu "Krisenkonterplakate" in Kassel

In Kassel wird am Dienstag die Ausstellung "Krisenkonterplakate“ eröffnet, die Bilder des globalen kleinbäuerlichen Widerstands zeigt. Von Protesten von Landlosenbewegungen bis zum Widerstand von Kleinbauern wird hier ein breites Feld abgedeckt, welches die Ungerechtigkeiten innerhalb des globalen Ernährungssystems verdeutlichen soll. Nach der Vorstellung einiger Plakate durch die Referenten findet im Anschluss eine Diskussion statt. Beginn: 16.30 Uhr.

Adresse: Universität Kassel, Campus Center, Moritzstraße 18, 34127 Kassel

Vinyl-Abend in Fulda

Martin Krüpe stellt im "Heimat." einige Schmuckstücke aus seiner Plattensammlung vor und fordert auch das Publikum dazu auf, ihrerseits Platten mitzubringen, die dann aufgelegt und gemeinsam gehört werden können. Los geht's um 19 Uhr.

Adresse: Heimat. FuldaButtermarkt 2-6, 36037 Fulda

Mittwoch

Wohnzimmerkonzert von Sarah Dorner & Band in Darmstadt

Die Singer-Songwriterin Sarah Dorner kommt am Mittwoch mit ihrer Band nach Darmstadt. Mit ihren Songs aus dem Bereich des Acoustic Pop versucht die Nürnbergerin ihr Publikum zu verzaubern und mit tiefgründigen Texten zum Nachdenken anzuregen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Adresse: Reuterallee 67, 64297 Darmstadt

Küchenkonzert in Marburg mit Nike Ahrens & Band

Die gebürtige Hamburger Sängerin und Pianistin stellt im "Q" ihre neue EP "Feuerwerk" vor. Ihre Musik wird als ein Mix aus Deutsch-Pop, Chanson und Soul beschrieben. Unterstützt wird sie an dem Abend von Frederik Weißel am Schlagzeug und Martin Schwarz am E-Bass. Los geht's um 21 Uhr.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

"Als Paul über das Meer kam" - Film und Diskussion in Offenbach

Im Filmklubb Offenbach wird am Donnerstag der Film über Paul Nkamani gezeigt, der sich zunächst von seiner Heimat Kamerun bis an die Küste Marokkos durchschlug und dort den Filmemacher Jakob Preuss kennenlernte. Eine Bekanntschaft, die den Filmkünstler später noch vor die Frage stellen sollte: Paul aktiv bei seinem Streben nach einem besseren Leben unterstützen oder weiterhin die Rolle des beobachtenden Filmemachers einnehmen?

Nach der Präsentation des Films gibt es eine Diskussionsrunde mit dem Regisseur. Einlass ist ab 19 Uhr.

Adresse: Filmklubb, Isenburgring 36, 63069 Offenbach

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Filmvorführung von "Blut muss fließen - Undercover unter Nazis" in Fulda

"35", das alternative Kino in Fulda, zeigt in Zusammenarbeit mit dem beratungsNetzwerk hessen den Film "Blut muss fließen", bei dem sich der Journalist Thomas Kuban mehrere Jahre lang undercover auf Nazi-Konzerte begibt. Die Dokumentation zeigt, welch enormes Gewaltpotential innerhalb dieser Gruppen herrscht und liefert Grüne, warum die Bewegung der Neonazis so erstarken konnte. Beginn ist um 19 Uhr.

Adresse: 35 - Alternatives Kino Fulda, Langebrückenstr. 14, 36037 Fulda

"The Ventilators" in Wiesbaden

Die Wiesbadener Rockband "The Ventilators" treten am Freitag in ihrer Heimatstadt auf. Die rauen Stimmen vereinen Hardrock, Punk und Blues und geben dem Publikum 18 Uhr ordentlich was auf die Ohren.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Adresse: Kulturpark Wiesbaden, Murnaustr.1, 65189 Wiesbaden

Winzerfest in Groß-Umstadt

Ab Freitag startet in Groß-Umstadt das 71. Winzerfest. An vier Tagen ist ein reichhaltiges Programm an 14 unterschiedlichen Orten geplant. Den Startschuss machen am Freitag Bands wie "Souled Out" und "Atze & Friends".

Adresse: 64823 Groß-Umstadt

Oldtimertage in Gerterode

Im osthessischen Ludwigsau-Gerterode finden nun schon zum 17. Mal die Oldtimertage statt. Zwischen 450 und 500 Fahrzeuge der Kategorien Autos, Motorräder und Schlepper werden erwartet. Gegen 10 Uhr beginnt die Ausstellung der Fahrzeuge, bevor es um 12 Uhr zur großen Veteranen-Traktoren-Rallye geht.

Adresse: Festplatz, Gerterode, 36251 Ludwigsau

40 Jahre Ebbelwei-Express in Frankfurt

Seit 40 Jahren fährt der Ebbelwei-Express durch Frankfurt. Anders als viele modernere Bahnen fährt er bei Wind und Wetter und ist auch bei Eisregen einsetzbar. Am Samstag steigt nun die große Jubiläumsparty mit einem bunten Bühnenprogramm und Spaß für die ganze Familie. Neben dem Kinderspielmobil, einer Hüpfburg und Musik von "The Gypsys" und "Welthits auf Hessisch" kann auch kostenlos mit dem Ebbelwei-Express gefahren werden. Beginn ist um 14 Uhr.

Adresse: VGF Betriebshof Gutleut, Mannheimer Straße 117, 60327 Frankfurt

Kanadische Künstler in Maintal

Im Rahmen der "Canadian Youngbloods Tour" kommen gleich drei Künstler nach Maintal: Devarrow, "Owen Meany’s Batting Stance" und Megan Nash treten am Sonntag auf und geben einen Einblick in ihre musikalischen Künste. Start ist um 19 Uhr.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Adresse: Hochstädter Landbier Brauerei, Bischofsheimer Str. 13, 63477 Maintal

Soundkitchen in Darmstadt

Musikalische Begegnungen aus der internationalen Klangküche werden am Sonntag dem Publikum im Darmstadt präsentiert. Anlässlich der Thementage "Wer ist wir? - Das große Darmstädter Gespräche" treten die "Besidos", ein Quartett aus Darmstadt, zusammen mit geflüchteten Musikern auf. Los geht's um 19 Uhr.

Adresse: Foyer Großes Haus, Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt





Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail.