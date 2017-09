Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Open Stage in Kassel

Musiker und Zuhörer werden am Montag wieder zu einer Jam Session in die Alt-Berliner-Destille eingeladen. Wer will, kann sich auf der Bühne präsentieren. Nur die Instrumente müssen selbst mitgebracht werden. Los geht's ab 20 Uhr.

Adresse: Alt-Berliner-Destille, Wilhelmshöher Allee 258, 34131 Kassel

Diskussion zum Thema "Marken im politischen Kontrollverlust" in Wiesbaden

Gerald Hensel, der privat die Initiative #keingeldfürrechts ins Leben gerufen hat, spricht am Montag über die Erfahrungen mit seinem Verein Fearless Democracy. Hensel will erreichen, dass Werbetreibende künftig überprüfen, ob Werbung für Markenartikel auf rechtsextremen Webseiten geschaltet wird.

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, toleranzfeindlichen Angriffen gegen die Zivilgesellschaft entgegenzutreten. Fearless Democracy glaubt, dass das Netz bei dem Versuch, die Zivilgesellschaft ins Wanken zu bringen, eine entscheidende Rolle spielt. Beginn ist um 17 Uhr.

Adresse: Scholz & Volkmer, Schwalbacher Straße 72, 65183 Wiesbaden

Long Tall Jefferson bei "laut und leise" in Darmstadt

Der Schweizer Long Tall Jefferson kommt am Dienstag nach Darmstadt und hat seine Gitarre, seine Mundharmonika und seine Lieder im Gepäck. Er spielt Americana und Folk, das präsentiert er dem Publikum ab 20.30 Uhr.

Adresse: Schlossgarten, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Stadtspaziergang durch Frankfurt-Bockenheim

Das "Open Urban Institute" veranstaltet am Dienstag erneut einen Stadtspaziergang. Diesmal geht es durch Bockenheim, einem der traditionsreichsten Frankfurter Stadtteile. Ein Stadtteil der, wie andere auch, nicht von Gentrifizierung verschont bleibt und einen ständigen Wandel durchlebt. Anmeldung per Mail an kontakt@openurbaninstitute.org. Los geht's um 18.30 Uhr.

Adresse: Stadtteil Bockenheim, Frankfurt

Mittwoch

"Kaddisch für einen Freund" in Riedstadt

Der deutsche Spielfilm "Kaddisch für einen Freund" wird am Mittwoch in der BüchnerBühne gezeigt. Der Film behandelt am Beispiel der 14 Jahre alten Hauptfigur "Ali Messalam" das schwierige Verhältnis von Palästinensern zu jüdischen Mitbürgern und zeigt, wie sich trotz der Diskrepanzen Vorurteile und Hass überwinden lassen. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: BüchnerBühne, Kirchstraße 16, 64560 Riedstadt

Groove Jazz Fanatics in Darmstadt

Das Trio Groove Jazz Fanatics um Andreas Hertel kommt im Rahmen der Reihe "Punto Jazz" nach Darmstadt. Das Ziel: Menschen, die bislang keinen Jazz hören, von dem Musikstil zu begeistern. Beginn ist um 18 Uhr.

Adresse: vinocentral, Platz der Deutschen Einheit 21, 64293 Darmstadt

Frank Molino & Freunde jammen in der "heimat"

Frank Molino, mittlerweile ein Fuldaer Urgestein, lädt mit seinen Freunden zur Jamsession in die "heimat. Fulda" ein. Er sorgt mit seiner Truppe für den Grundstock an Equipment. Jeder, der sich traut mitzumachen, ist herzlich willkommen. Start: 19 Uhr.

Heimat. Fulda, Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda

Das "Peter Klohmann Trio" in Offenbach

Anlässlich des zweijährigen Bestehens des Märktchens auf dem Goetheplatz treten am Donnerstag die Musiker Peter Klohmann, Andrey Shabashev und Fabian Habicht als "Peter Klohmann Trio" auf. Sie unterhalten das Publikum ab 18 Uhr mit Jazz-Songs.

Adresse: Akademie für interdisziplinäre Prozesse, Ludwigstraße 112 a, 63067 Offenbach

"Iso Herquist og hele banden" in Offenbach

Die dänische Gruppe "Iso Herquist og hele banden", also Iso Herquist und seine Band, kommen nach Offenbach. Ihre Musik bezeichnen sie selbst als "skiffeligen Bierzeltpop gemixt mit funky Hardcore-Ohrwürmern und zärtlich gegrölten Balladen". Wer sich selbst davon ein Bild machen will, sollte sich ab 21 Uhr im Waggon einfinden.

Adresse: Waggon am Kulturgleis Offenbach, 63065 Offenbach

Die Gruppe "Iso Herquist og hele banden". Eine Zeichnung. Bild © Ian Händschke

Auftakt der Giennale in Gießen

Ab Freitag ist der Start der "Giennale", der Kunstbiennale in Gießen. Diese geht bis zum 30. September und setzt sich in diesem Zeitraum an verschiedenen Spielstätten mit unterschiedlichen Variationen der Kunst auseinander. Von Konzerten über Workshops bis hin zu Podiumsdiskussionen. Am 22. September eröffnet die Giennale mit einer Vernissage mit Konzert in der Galerie 23. Start ist um 19 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie hier .

Adresse: Atelier23 und Galerie23, Seltersweg 55, 35390 Gießen

Parklichterfest in Langenselbold

Der Langenselbolder Schlosspark verwandelt sich am Samstag wieder in ein buntes Lichtermeer und bietet Besuchern Musik, Show und Spektakel. Für Aufsehen sorgen wird die umfangreiche Illumination des Langenselbolder Schlosses mit dem Titel "Lichtschloss". Für die Kleinen wird es unter anderem eine Sandmalerei-Show der Weltmeisterin und Varieté-Künstlerin Iryna Chaplin sowie Feuerspucker und Artisten geben. Los geht's ab 18 Uhr.

Adresse: Am Schlosspark 7, 63505 Langenselbold

Solikonzert im Wohnzimmer in Fulda

Am Samstag spielt die Münsterländer Band "Sommerhaus" im Fuldaer Wohnzimmer. Die nach eigenen Angaben "reifste Boygroup des Münsterlands" bringt außerdem mit SAAD einen irakischen Rapper mit. Gemeinsam machen sie Musik, den sie als "Arabic Rap meets Münsterländer Grünkohlpop" bezeichnen. Start ist um 18.30 Uhr mit anschließender Jam Session.

Adresse: Welcome In - Wohnzimmer, Robert-Kircher-Str. 25, 36037 Fulda

Stadtfest in Wiesbaden

Bereits seit Freitag läuft in Wiesbaden das Stadtfest. An drei Tagen gibt es dort ein vielfältiges Programm mit kostenfreien Veranstaltungen. In der ganzen Stadt, ob auf dem Marktplatz oder am Michelsberg, ist ein buntes Musikprogramm geplant. Den Abschluss bilden unter anderem die Bands Best before After und Robin Eichinger. Das komplette Programm finden Sie hier . Beginn am Sonntag ist um 10 Uhr.

Adresse: Wiesbaden Marktplatz, 65203 Wiesbaden

"Egisson" beim Kückenkonzert in Marburg

Am Sonntag kommt der Leipziger Liedermacher "Egisson" nach Marburg. Er spielt Gitarre und Fuß-Percussion. Das Konzert des Singer-Songwriter startet ab 21 Uhr und dürfte die vorangegangene Wahl zumindest für kurze Zeit vergessen machen.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

