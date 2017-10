Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Pascal Klewer Quintett live in Marburg

Am Montag spielt das Pascal Klewer Quintett ein Hauskonzert in der Galerie JPQ in Marburg. Das Quintett wurde im August 2015 gegründet und ist ein Modern Jazz Quintett, das ein Teil der jungen Jazzszene Köln ist. Die Band um den Trompeter Pascal Klewer spielt ausschließlich Eigenkompositionen. Los geht's um 20 Uhr.

Adresse: Galerie JPQ, Weidenhäuser Straße 34, 35037 Marburg

"Hotel Schneider" in Wiesbaden

Die Band, zum Teil bestehend aus ehemaligen Mitgliedern der Band Muff Potter, befindet sich auf ihrer "Zurück in die Kneipe"-Tour und macht am Montag Halt in Wiesbaden. Beginn: 20 Uhr.

Adresse: Das 60/40, Murnaustrasse 1, 65189 Wiesbaden

Der temporäre elektronische Salon in Frankfurt

Der Yachtklub Frankfurt feiert Saisonabschluss und begeht diesen mit einem kleinen Konzert. Inga Lühning wird hierbei den Gesangspart übernehmen, Zu rechnen ist mit allerlei improvisierter elektronischer Musik. Start ist um 21 Uhr.

Adresse: Yachtklub, Deutschherrnufer/Alte Brücke, 60594 Frankfurt

5. Werra‐Meißner‐Tag in Eschwege

Während in Mainz der Tag der deutschen Einheit gefeiert wird, kommt es in Eschwege zum mittlerweile 5. Werra-Meißner-Tag. Bei diesem Kreisfest gibt es nicht nur eine Reihe verschiedener Aussteller und kulinarischer Angebote, sondern auch ein Bühnenprogramm für Erwachsene und eines für Kinder sowie stündliche Führungen durch das Landgrafenschloss. Ab 12 Uhr.

Adresse: Landgrafenschloss Eschwege, Schlossplatz 1, 37269 Eschwege

Mittwoch

Die Sängerin "Balu“ in Kassel

Am Mittwoch kommt die Gießenerin nach Kassel und nimmt ihr Publikum mit ihrer Musik auf eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle. Eine intensive Reise, definiert sie ihre Kunst doch selbst als "Musik zum Anfassen, die aus dem Bauch direkt in die Ohren geht". Start: 20 Uhr.

Adresse: Kafé am Weinberg, Frankfurterstrasse 54, 34121 Kassel

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Film "Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel" in Riedstadt

Eine melancholisch-groteske Komödie des Regisseurs Aron Lehmann über die Widrigkeiten bei der Entstehung eines Filmdramas erzählt der 2012 gedrehte deutsche Kinofilm "Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel“, welcher am Mittwoch im Kinoclub der BüchnerBühne gezeigt wird. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Adresse: BüchnerBühne, Kirchstraße 16, 64560 Riedstadt

Liedermacher "Egisson" in Fulda

Am Donnerstag kommt der Leipziger Liedermacher "Egisson" nach Marburg. Er spielt Gitarre und Fuß-Percussion. Das Konzert des Singer-Songwriter startet um 20 Uhr.

Adresse: Rösterei Kaffeekultur, Löherstraße 22 36037 Fulda

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Ewige Nacht - ein Theaterstück der Montessori Theaterschule in Kassel

Werden sie Zeuge wie sich "Vier Frauen“ nach 20 Jahren zum ersten Mal wiedersehen, um sich im Museum neue Exponate ihrer alten Bekannten anzuschauen. Was passiert, nachdem eine unter unerklärlichen Umständen verschwindet, wie das Ganze mit einem verhängnisvollen Ereignis von vor 20 Jahren zusammenhängt und was das Ganze auch noch mit Shakespeares "Romeo und Julia“ zu tun hat, erfahren Sie ab ab 20 Uhr im Museum für Sepulkralkultur. Karten reservieren Sie per Mail an theater.riede@gmail.com.

Adresse: Museum für Sepulkralkultur, Weinbergstraße 25–27, 34117 Kassel

Küchenkonzert von One Minus One in Marburg

Das Personalunions-Orchester One Minus One aus Eschweiler nahe Aachen ist Musik gewordenes Ungemach: Laut und melodiös. Am Freitag stellt die Ein-Mann-Band das aktuelle Album "Oracle", das im April veröffentlicht worden ist, dem Marburger Publikum ab 21 Uhr vor.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Schelmenmarkt in Gelnhausen

Jährlich finden in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis zwei große Feste statt. Während der Barbarossamarkt traditionell im März angehalten wird, ist der Schelmenmarkt im Oktober dran. Der Schelmenmarkt gilt als größtes Heimatfest des Kinzigtals und startet am Freitag mit einer Vielzahl von Ständen und Bars und Restaurants, die sich dem Treiben anschließen und ihrerseits mehreren Musikern eine Bühne bereiten. So beispielsweise in der "BarBarossa“ wo ab 21 Uhr "J. Sanders and Friends“ auftreten. Der Marktbetrieb selbst startet am Freitag um 17.30 Uhr.

Adresse: Innenstadt, 63571 Gelnhausen

"Das All und all das“ in Darmstadt

Am Samstag, dem vorletzten Tag der Ausstellung "ROSETTA – Europas Kometenjäger“, heißt es ab 19 Uhr "Das All und all das“. Um 19.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, an drei exklusiven Führungen teilzunehmen: "ROSETTA – Europas Kometenjäger“, "Die Erdzeitalter und astronomische Ereignisse“ mit Ulrike Kiehne und "Highlights des HLMD“ mit Hannes Pflügner.

Ab ca. 20.30 Uhr folgt ein Vortrag von Holger Krämer sowie die Performance Lecture (eine moderne Vortragsform, die Kunst und Wissenschaft vereint) von Künstlerin Agnes Meyer-Brandis vom Institut für Kunst und subjektive Wissenschaft.

Adresse: Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Friedensplatz 1, 64283 Darmstadt

Ausstellung "Experimente zur Unvernunft“ in Offenbach

Die eintägige Plakatausstellung der Künstler Japaridze und Fabian Kragenings in Offenbach präsentiert Arbeiten, "welche die Korrelation zwischen einem Möglichen und einem Unmöglichen visuell zu ertasten versuchen", so die Kunstschaffenden. Was darunter zu verstehen ist? Es handelt sich hierbei um digitale Kunst, bei der Objekte verfremdet werden, sodass ein neuer Sinngehalt transportiert wird. Wer neugierig geworden ist, schaut sich ab 19 Uhr in Offenbach um.

Adresse: Bettinastraße 19, 63067 Offenbach

Mari Mana im Mampf in Frankfurt

Die Sängerin Mari Mana aus Berlin kommt am Sonntag zurück nach Frankfurt in die Jazzbar und spielt dort einige Stücke aus ihrem aktuellen Repertoire. Los geht’s um 21 Uhr.

Adresse: Mampf, Sandweg 64, 60316 Frankfurt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Mädchenflohmarkt in Hanau-Großauheim

Zum ersten Mal findet in Hanau der "Mädchenflohmarkt“ statt, wo Frauen jeden Alters ihre nicht mehr benötigten Klamotten zum Verkauf anbieten. Für die männlichen Begleiter wird extra eine "Männerecke“ eingerichtet. Beginn ab 13 Uhr.

Adresse: 1. Großauheimer Karnevalgesellschaft, Alter Kahler Weg 9, 63457 Hanau





Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail .