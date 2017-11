Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

"The Man Whom" in Wiesbaden

Die irische Band "The Man Whom“, bestehend aus Ian Doyle und Oliver Cole, kommt am Montag in den "Weinländer". Hier spielt sie ab 19.30 Uhr eigene Arrangements mit Streichinstrumenten.

Adresse: Der Weinländer, Rüdesheimer Str. 21, 65197 Wiesbaden

Webmontag in Darmstadt

Bei der Darmstädter Version des Webmontags dreht sich am 20. November alles um das Thema "Liebe". "<3 ist digital - Alles über Liebe, Sex und Bindungsangst", so der Titel der Veranstaltung, bei der es neben Online-Dating auch um die dunkle Seite der digitalen Liebe gehen wird. Einlass ab 18.15 Uhr, kostenlose Anmeldung hier .

Adresse: Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt

Physik der weichen Materie: Ein Vortrag zu Weck, Weckewerk und Worscht in Wetzlar

Wer denkt beim Brötchen an die Physik des Teigs und bei den Frankfurter Würstchen an feste, komplexe Emulsionen? Der Vortrag von Thomas Vilgis entführt anhand einiger typischer hessischer Spezialitäten in die Physik der Proteine, Fette, die Eigenschaften von Emulsionen - und somit in das Gebiet der Wissenschaft von Komplexer weicher Materie. Los geht's um 19 Uhr.

Adresse: Mathematik-Zentrum Wetzlar, Turmstr. 20, 35578 Wetzlar

Offene Impro-Theatersession in Frankfurt

Im Frankfurter Dreikönigskeller haben Interessierte die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu präsentieren. Hier können Sie nach Herzenslust improvisieren und überprüfen, ob Sie bereit sind für die große Bühne. Beginn: 20 Uhr.

Adresse: Dreikönigskeller, Färberstr. 71, 60594 Frankfurt

Sisters live in der Darmstädter Knabenschule

Am Mittwoch gastiert das amerikanische Indie-Pop-Duo "Sisters" in Darmstadt. Musikalisch ist die Gruppe im "Progressive Pop" zu verorten. Besucher erwartet also eine wilde Mischung aus Synthiepop, Motown und Soulgitarren. Los geht's um 21.30 Uhr.

Adresse: Bessunger Knabenschule, Ludwigshöhstr. 42, 64285 Darmstadt

Filmvorführung "Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag" in Riedstadt

Der Kinoclub der Büchnerbühne Riedstadt zeigt am Mittwoch den Film "Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag" von Michaela Krist und Axel Schmidt aus dem Jahr 2015. Der Film setzt sich mit Depression als Krankheit auseinander und will Verständnis für Betroffene schaffen. Er zeigt auf authentische Art, wie Menschen mit ihrer Depression umgehen. Beginn: 19.30 Uhr.

Adresse: Büchnerbühne, Kirchstr. 16, 64560 Riedstadt

Ausstellungseröffnung: Narrative Positionen II in Kassel

Am Freitag eröffnet die Ausstellung "Narrative Positionen II" von Künstlern aus dem Raum Kassel. In ihren Arbeiten geht es um die Vermischung von Realität, Fiktion und Imagination. Hierfür nutzen die Künstler unterschiedliche Materialien und Techniken. Start: 18 Uhr.

Adresse: Kulturbahnhof Südflügel, Bahnhofsplatz 1, 34117 Kassel

Artrio & Friends in Marburg

Das Quartett Artrio & Friends um Fred Brunner am Piano und Christian Döss am Saxophon jazzt am Donnerstag in Marburg und präsentiert dem Publikum eigene Kompositionen. Beginn: 21 Uhr.

Adresse: Cavete, Steinweg 12, 35037 Marburg

"The Jukes" im Zucker in Darmstadt

Die Rödermarker Band "The Jukes" kommt am Freitag nach Darmstadt ins "Zucker". Zusammen mit ihrem Support "Jonsy" wird ab 20 Uhr musiziert. Interessierte erwartet eine Mischung aus Blues, Acoustic Rock und Funk.

Adresse: Zucker - Veranstaltungsraum, Liebfrauenstr. 66, 64289 Darmstadt

Sänger Samuel Bos in Marburg

Der Gitarrist und Sänger Samuel Bos tritt am Freitag im Marburger "Q" auf und will sein Publikum mit englischsprachigen Songs überzeugen. Hierbei spielt er sowohl rockige Songs als auch Balladen, die Emotionen auslösen sollen. Beginn: 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

"Johnz" im Lowbrow Darmstadt

Die Rock'n'Roller von "Johnz" spielen am Samstag in ihrer Heimatstadt in Darmstadt im "Lowbrow". Beginn: 21 Uhr.

Adresse: Lowbrow Darmstadt, Erbacher Str. 5, 64283 Darmstadt

"Friends Giving Goodbye" im Knobbe Frankfurt

Der Stadtteilinitiative Koblenzer Straße (Siks) im Frankfurter Gallusviertel wurden vor einigen Monaten die Räume gekündigt, was gleichzeitig das Aus für das Siks und den donnerstäglichen Barabend "Knobbe" bedeutet. Zur Verabschiedung gibt das "Kollektiv Frankfurt Ost", ein Verbund diverser Künstler aus Frankfurt, eine letzte Abschiedsparty mit Musik von DJs und Live-Acts. Beginn: 16 Uhr.

Adresse: Stadtteilinitiative Koblenzer Straße, Koblenzer Str. 9, 60327 Frankfurt

Führung durch Ausstellung "Lost in Transition"

Die Kuratorin Julia Reichelt bietet am Sonntag eine kostenlose Führung durch die Ausstellung "Lost in Transition - vom Flüchtigen" an, bei der einerseits transitorische Prozesse der Natur wie Wolkenbildung und andererseits auch die Veränderung menschlicher Identitäten behandelt wird. Los geht's um 11 Uhr.

Adresse: Kunstforum der TU Darmstadt, Hochschulstr. 1, 64289 Darmstadt

Lyrik am Kulturgleis Offenbach

Die Lyrikerin Xenia Hügel stellt am Sonntag ihr Werk "Bruchstücke des Glücks" vor und bekommt dabei musikalische Begleitung von Dani Arnold. Während sich Hügel in ihren Gedichten mit dem "Glück" beschäftigt, betont die Singer/Songwriterin Danie Arnold in ihren Texten die individuelle Freiheit. Beginn 17 Uhr.

Adresse: Waggon am Kulturgleis Offenbach, 63065 Offenbach





