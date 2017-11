Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Diskussion zu "Old School oder En Vogue? Journalismus neu denken“ in Frankfurt

"Informiert oder manipuliert?" - Am Montag kommen in der Stadtbücherei gleich mehrere Medienschaffende zusammen und diskutieren über die Frage, welche tatsächliche Bedeutung die klassischen Medien heute noch haben und ob es die Funktion des "Gatekeepers" in dieser Form noch gibt. Medienwissenschaftler Manfred Faßler spricht mit Bascha Mika, Nils Bremer und Joachim Braun, ob die Branche in Zeiten von Blogs und Social Media Schritt halten kann und wie Formate der Zukunft aussehen könnten. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: Stadtbücherei, Zentralbibliothek, Hasengasse 4, 60311 Frankfurt

Afrobrasil Pop in Wiesbaden

Hanna Sikasa und Lea Letzgus bilden die Musikgruppe "Club Flor de Maio" und kommen am Montag nach Wiesbaden. Mit Kontrabass und Piano spielen die beiden Popmusik mit kenianischen und brasilianischen Einflüssen. Ab 19.30 Uhr, um Spenden wird gebeten.

Adresse: Der Weinländer, Rüdesheimer Str. 21, 65197 Wiesbaden

Podium der freien Kulturszene "Ich denke also wars das?" – in Kassel

Die freie Kulturszene lädt Kulturschaffende und politische Akteure zum Austausch über die aktuelle Lage in Kassel ein. Auf dem Podium sitzen unter anderem Kulturdezernentin Susanne Völker und Oliver Leuer von der Kulturfabrik Salzmann, die darüber nachdenken, wie es mit der Kunst in Kassel weitergehen soll. Beginn 19 Uhr.

Adresse: Stadtteilzentrum Wesertor, Weserstraße 26, Kassel

Astronomischer Vortrag in Heppenheim

Am Dienstag hält Gerhard Schwehm, einer der Väter der Rossetta Mission, in der Starkenburg Sternwarte einen Vortrag mit dem Titel "Kometen - hat Rosetta unser Wissen revolutioniert?". Los geht's um 20 Uhr.

Adresse: Starkenburg Sternwarte, Starkenburgweg 41, 64646 Heppenheim

Beben auf der Bühne - Dramatikerinnen aus Berlin und Edinburgh zu Gast in Giessen

Die Dramatikerin Maria Milisavljevic stellt am Mittwoch ihr aktuelles Stück "Beben" vor, das mit dem Autorenpreis des Heidelberger Stückemarktes ausgezeichnet wurde. Hierin vermischt sie virtuelle und reale Gewalt und erzählt von einer apokalyptischen Welt. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: Literarisches Zentrum Gießen, Südanlage 3a, 35390 Gießen

Cold Reading in Kassel

Kennen Sie das Konzept von "Cold Reading"? Wenn nicht, dann wird es ihnen am Mittwoch näher erklärt, wenn das Expertenteam Garbelmann/Pianowski/Müller des Literaturhauses Nordhessen einlädt und die vom Publikum mitgebrachten Texte spontan vorliest. Los geht es hier um 20 Uhr.

Adresse: Kunsttempel Kassel, Friedrich-Ebert-Str. 177, 34119 Kassel

Deutschpunk in Offenbach

In Offenbach gibt es am Donnerstag deutschsprachigen Punk den Musikern von "Hi Tereska" und "Huelse" und als Abwechslung zwischen den beiden Punk-Bands wird Jack Moves, ein Acapella-Künstler aus Toronto, seine Werke zum Besten geben. Beginn 21 Uhr.

Adresse: Waggon am Kulturgleis Offenbach, 63065 Offenbach

"Taste" live in der Windmühle in Fulda

Die Rock-Blues-Band "Taste" gastiert am Donnerstag in Fulda. Die fünf Musiker kombinieren unterschiedliche Stilrichtungen und treten ab 21 Uhr in der Windmühle auf.

Adresse: Windmühle Fulda, Karlstraße 17, 36037 Fulda

Singer/Songwriter Abend im Lokal International

Am Donnerstag lädt das Lokal International in Gießen zum Singer/Songwriter Abend. Dort treten die Musiker "Julie et Moi", "Killi" und "Matthias Meurer" ab 19.30 Uhr auf und präsentieren ihre akustischen Werke.

Adresse: Lokal International Gießen, Eichendorffring 111, 35394 Gießen

Open Stage im Lokal International in Gießen

Und auch am Freitag bietet das Lokal International Interessierten die Möglichkeit, Künstler kostenfrei zu erleben. Es treten auf: "Carnation Way", "Nikolaj und Taso" und "The Mudbiters". Somit sind von Rock bis Rockabilly gleich mehrere Musikrichtungen vertreten. Übrigens: Jeder Künstler hat maximal 20 Minuten Zeit, seine Stücke zum Besten zu geben. Danach steht ein Kritikkasten (anonym) bereit, damit das gewillte Publikum den Musikern etwas Nettes mit auf den Weg geben kann. Ab 21 Uhr.

Adresse: Lokal International Gießen, Eichendorffring 111, 35394 Gießen

Lieselotte im Schnee und andere Geschichten in der Stadtbibliothek

Die Autorin Dagmar Mende präsentiert Vorweihnachtsgeschichten wie "Liselotte im Schnee" mit viel Schnee, Geschenken und Vorfreude. Geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Beginn 16 Uhr.

Adresse: Stadtbibliothek Gießen, Berliner Platz 1, 35390 Gießen

"Nick & June" in Kassel

In Kassel spielt am Freitag die Folk-Band "Nick & June" aus Nürnberg. Ab 20 Uhr.

Adresse: NEU / Kafé am Weinberg, Frankfurterstrasse 54, 34121 Kassel

Offene Bühne der Künste in Gießen

Die "Kleine Bühne" in Gießen öffnet am Samstag ihre Türen für Künstler aller Art. Ob Musiker, Schauspieler oder Magier, alle sind willkommen, um ihre Kunst vor einem Publikum zu präsentieren. Start 20 Uhr.

Adresse: Kleine Bühne Gießen, Bleichstraße 28, 35390 Gießen

Clubnight im Gelnhäuser Lorbass

In der Gelnhäuser Kultkneipe "Lorbass" ist am Samstag Club-Night. Von elektronischer Tanzmusik bis 70s-Disco, für alle Generationen ist etwas dabei. Ab 22 Uhr.

Adresse: Lorbass, Bahnhofstraße 7, 63571 Gelnhausen

11. Höchster Designparcours

Bereits seit Samstag können Interessierte am Höchster Designparcours teilnehmen. Dieser bietet einen Einblick über die regionale Designer- und Kreativszene in Höchst. Ab 12 Uhr.

Adresse: Designparcours, Bolongarostraße, 65929 Frankfurt

Mariam The Believer (SWE) in Offenbach

Am Sonntag kommt die schwedische Musikerin Mariam The Believer in den Hafen 2 und präsentiert dort ihr neues Album "Love Everything". Beginn 16 Uhr, um Spenden wird gebeten.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

