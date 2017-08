Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Schirn Double Feature mit Ben Rivers

Der britische Filmkünstler Ben Rivers kommt ins Schirn Café zum "Schirn Double Feature" und zeigt dort sein Werk "What Means Something"(2015, 66 Min.), ein filmisches Porträt der britischen Malerin Rose Wylie. Zuvor erfolgt eine Einführung von Gastkuratorin Maria Sitte und der experimentelle Kurzfilm "Fake Fruit Factory" (1986, 22. Min.) der amerikanischen Filmemacherin Mildred "Chick" Strand wird gezeigt, einer der Lieblingsfilme des Künstlers Ben Rivers. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Adresse: Schirn Café, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Römerberg, 60311 Frankfurt

Rock mit "Talk About" in Raunheim

Noch bis Montag läuft die Raunheimer Kerb. Den feierlichen Abschluss begeht ab 19 Uhr die Rüsselsheimer Band "Talk About", die sich dem "Rock" verschrieben haben und Klassiker von Manfred Mann, Rolling Stones oder The Who zum Besten geben werden.

Adresse: Am Messeplatz, 65479 Raunheim

"My Friend The Immigrant" bei "laut und leise" in Darmstadt

Die Konzertreihe "laut uns leise" bringt die Band "My Friend The Immigrant" nach Darmstadt. Die Musik der vier Brüder ist im Alternative-Indie-Bereich anzusiedeln und wer sich von der Kunst der Wiesbadener überzeugen will, der sollte ab 20.30 Uhr im Schlossgarten vorbeischauen.

Adresse: Schlossgarten, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Lesung mit Leornard F. Seidl in Fulda

Der Münchener Autor Leonhard F. Seidl liest am Dienstag aus seinem Buch "Fronten". Der hochaktuelle Kriminalroman, der Fanatismus und Rassismus in der Gesellschaft thematisiert, basiert auf einem wahren Fall. Nach der Lesung besteht die Möglichkeit zur Diskussion, ab 19 Uhr geht's los.

Adresse: 35 - Alternatives Kino Fulda, Langebrückenstr. 14, 36037 Fulda

Mittwoch

Q Küchenkonzert in Marburg mit Maik W. Garthe

Der Gitarrist, Sänger und Songwriter Maik. W. Garthe aus Nordhessen kommt am Mittwoch nach Marburg. Dort stellt er ab 21 Uhr einige Werke seines Soloprojekts vor.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Rudelsingen in Eschwege

Mehrere Menschen kommen zusammen und singen gemeinsame. Ein Konzept, welches wir hier schon mal vorstellten und das mittlerweile auch seinen Weg nach Eschwege gefunden hat. Dort organisiert die Bürgerstiftung das Bürgersingen auf dem Marktplatz. Jeder kann vorbeikommen und mitmachen. Los geht's ab 18 Uhr.

Adresse: Marktplatz Eschwege, 37269 Eschwege

Gesprächsreihe "Systemfehler": "Alle bekloppt geworden?" in Kassel

Die Cartoonistin Franziska Becker und der Psychologe Ahmad Mansour diskutieren am Donnerstag über das Thema kulturelle Identität und Satire. Während Becker in ihren Comics und Cartoons Schlagworte wie Multikulti, Koedukation, Burkini, Rassismus, Identität und Kopftuch als Modephänomen aufgreift und diesen Punkten das Recht auf Selbstbestimmung entgegenhält, zählt ihr Gesprächspartner Ahmad Mansour zu den wichtigsten Islamismus-Experten Deutschlands.

Moderiert wird der Abend vom Kunstkritiker Rudolf Schmitz. Beginn ist um 19 Uhr. Um Anmeldung unter info@caricatura.de oder 0561-776499 wird geben.

Adresse: Weinkirche, Werner-Hilpert-Str. 22, 34117 Kassel

Vortrag zum Thema "Die digitale Strategie von Populisten" in Darmstadt

Während sich einige Parteien schwer tun, ihren Wahlkampf auf die digitale Bühne zu überführen, funktioniert selbiger bei Populisten gut. Dahinter steht oftmals ein Konzept, dass während des Vortrags mit dem Titel "Die digitale Strategie von Populisten - Wie der politische Onlinediskurs instrumentalisiert wird" von den beiden Kommunkationswissenschaftlern Jörg Haßler und Simon Kruschinski erläutert werden soll. Start der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Adresse: Altes Schalthaus, Rodensteinweg 2, 64293 Darmstadt

Neueröffnung des "Eulenspiegel" in Gelnhausen

Anlässlich der Neueröffnung des Kultlokals "Eulenspiegel" in Gelnhausen laden die Veranstalter zu einem Abend mit Livemusik von Jessica Parish und Tobi "Ace" Bartel. Nach langjährigem Leerstand des Gebäudes sorgt die Neueröffnung der Kneipe auch für eine Wiederbelebung des Gelnhäuser Nachtlebens. Gefeiert wird ab 18 Uhr.

Adresse: Kneipe Eulenspiegel, Röther Gasse 10, 63571 Gelnhausen

"PrayerSoul" live in Melsungen

Der Sänger "PrayerSoul" aus Zimbabwe kommt am Freitag nach Melsungen. Im "Le Petit Café" päsentiert der afrikanische Neo-Soul Singer ab 18 Uhr seine Werke.

Adresse: Le Petit Café, Mühlenstraße 19, 34212 Melsungen

"Brückenwall"-Fest in Frankfurt-Sachsenhausen

Auch in diesem Jahr feiert das "Brückenwall" in Sachsenhausen die Vielfältigkeit des Viertels. Mehr als 40 Läden und Lokale nehmen am Straßenfest Teil und sorgen für Live-Musik und Verköstigung. Los geht's am Samstag um 11 Uhr.

Adresse: Brücken- und Wallstraße, Frankfurt-Sachsenhausen

Freier Eintritt für Wiesbadener Museen

Am Samstag können Interessierte von 11 bis 17 Uhr kostenfrei in die Ausstellungen des Stadtmuseums am Markt und des Museums Wiesbaden gehen. Während im Museim Wiesbaden aktuell unter anderem mit Thomas Werners "Vorne" und "Pilze - Nahrung, Gift und Mythen" fünf Ausstellungen besichtigt werden können, gibt es im Stadtmuseum unter anderem mit der Fotoausstellung "Görlitz - Auferstehen eines Denkmals" und der Schatzkammer vier unterschiedliche Bereiche.

Adresse: Stadtmuseum am Markt: Marktplatz 3, 65183 Wiesbaden. Museum Wiesbaden: Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden

Gospel-Konzert mit "Gospelcross"

Der Eschweger Gospelchor "Gospelcross" feiert am Sonntag mit einem Konzert 15-jähriges Bestehen. Ab 18 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, der Musikveranstaltung beizuwohnen und sich von der Mischung aus traditionellem Gospel bis hin zu moderner, auch europäischer Gospelmusik begeistern zu lassen. Los geht's ab 18 Uhr.

Adresse: Kreuzkirche, Augustastr. 34, 37269 Eschwege

Internationales Kulturfest in Wetzlar

Eine große Zahl an Künstlern, Vereinen und Institutionen bieten am Sonntag in Wetzlar ein buntes Programm, um einer breiten Öffentlichkeit die vielfältigen Einflüsse anderer Kulturen zugänglich zu machen. Neben städtischen Einrichtungen und Angeboten präsentieren sich 19 Vereine und Gruppen an Ständen mit Informationen und besonderen Köstlichkeiten. Auf der Bühne treten ab 12 Uhr insgesamt 16 Tanz- und Musikgruppen auf.

Adresse: Domplatz 8, 35578 Wetzlar





