Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Das Tagebuch der Anne Frank als Graphic Diary - Buchvorstellung in Frankfurt

Zum 70. Jahrestag der Erstveröffentlichung liegt Anne Franks Tagebuch in einer völlig neuen Fassung als Graphic Diary vor, umgesetzt von den Trickfilmzeichnern Ari Folman und David Polonsky. Die Ausgabe kombiniert den Originaltext mit fiktiven Dialogen und wird am Montag zusammen mit den Medienwissenschaftler Ole Frahm vorgestellt. Beginn 19.30 Uhr.

Adresse: Stadtbücherei Frankfurt am Main, Zentralbibliothek, Hasengasse 4, 60311 Frankfurt

Johnny´s Jazz Project - Konzert in Darmstadt

Zur Veröffentlichung des neuen Jazz-Albums "LOVE, that´s the Key" präsentiert Hans Gantner mit seinen Bandkollegen von "Johnny´s Jazz Project" das Werk im Rahmen eines kostenlosen Konzerts. Start: 20 Uhr.

Adresse: Jagdhofkeller DarmstadtBessunger Straße 84, 64285 Darmstadt

Halloween im Haunted House Hanau

Das "Haunted House" in Haus ist ein Geisterhaus, welches von Privatleuten auf die Beine gestellt wurde. Mit mühevoll gestalteter Dekoration soll hier der Eindruck erweckt werden, es handele sich hierbei wirklich um eine Unterkunft, in der es spukt. Pünktlich zu Halloween haben Interessierte die Möglichkeit, sich das mal kostenfrei anzuschauen. Ab 16 Uhr werden die Tore geöffnet. Um Spenden wird gebeten.

Adresse: Krebsbachweg 23,63452 Hanau

A Nightmare on Steinweg in Marburg

Auch in Marburg wird's gruselig. Im "Tunnel" startet ab 20 Uhr die Halloween Party für alle Freunde von Grusel und unechten Spinnweben. Wichtig jedoch: Alle Interessierten müssen verkleidet sein, denn nur so ist der Eintritt frei.

Adresse: Tunnel, Steinweg 2, 35037 Marburg

Mittwoch

Filmvorführung "der junge Karl Marx" in Riedstadt

Am Mittwoch können Interessierte den neuen Kinofilm "Der junge Karl Marx" von Regiessuer Raoul Peck (u.a. "I Am Not Your Negro") begutachten, der im Kinoclub der BüchnerBühne gezeigt wird. In dem Film, der die Anfänge des Philosophen und Gesellschaftstheoretikers zeigt, spielt August Diehl die Hauptrolle. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Adresse: BüchnerBühne, Kirchstraße 16, 64560 Riedstadt

"Democracy Slam" in Wiesbaden

Die Kunstform der "Poetry Slams" kann viele verschiedene Ausformungen annehmen. Oft werden Gedichte wortreich vorgetragen, manchmal gar in Rap-Form. Doch am Mittwoch widmen sich die Teilnehmer dem Thema der "Demokratie" und wollen damit aufzeigen, wie viele unterschiedliche Gesichter sie hat. In jeweils sechs Minuten versuchen sieben Poeten das Publikum mit selbstverfassten Texten zu überzeugen. Start 20 Uhr.

Adresse: tante simone, Seerobenstraße 1, 65195 Wiesbaden

Krimilesung mit Musik in Offenbach

Im italienischen Caffé Cuore findet am Freitag eine Lesung mit Livemusik statt. Die Autorin Kim Winter liest aus ihrem aktuellen Krimi "Yoga + Mord". Beginn 19 Uhr.

Adresse: Cafe Cuore, Frankfurter Straße 57, 63065 Offenbach

Heim.Spiel mit "Metal Mike´s Rock it" in Fulda

Bandgründer Mike Müller spielt mit seinen Kollegen Klassiker aus Rock, Blues und Metal und heitzt dem Fuldaer Publikum in einem Akustikonzert ein. Start um 20 Uhr, um Reservierung wird gebeten.

Adresse: Heimat. Fulda, Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda

Into the Wild — Designrundgang Offenbach

Am 3. November laden bei "Into the Wild" mehrere Offenbacher aus den Bereichen Design, Kommunikation und Architektur in ihre Agenturen, Studios und Büros ein. Bei rund einstündigen Besuchen erhalten Sie einen persönlichen Einblick in Raum und Team der Designunternehmen und Orientierung in aktuelle Themen der Kommunikation und Gestaltung. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich . Ab 10 Uhr.

Adresse: Stadtgebiet Offenbach

Grusellesung in Gießen

Das Tinko-Theater aus Gießen präsentiert schaurig-schöne Geschichten über geheimnisvolle Kreaturen und seltsame Geräusche. Begleitet wird das Ganze von gespenstischer Livemusik. Beginn 16 Uhr.

Adresse: Stadtbibliothek Gießen, Berliner Platz 1, 35390 Gießen

Anne Pe beim Q Küchenkonzert in Marburg

Die gebürtige Schwarzwälderin Anne Pe tourt aktuell mit ihrem ersten kompletten Album "Glowing Seas" durch Deutschland und am Samstag macht sie Halt in Marburg. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Animiertes Bilderbuchkino in Kassel-Wilhemshöhe

In der Brencher Buchhandlung in Wilhelmshöhe kommen die Kleinen am Samstag auf ihre Kosten. Dort werden die Geschichten des Stockmann in Reimen und mit einem animierten Bilderbuchkino erzählt. Die Vorführung beginnt um 11 Uhr und ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Adresse: Brencher Buchhandlung , Wilhelmshöher Allee 273, 34131 Kassel-Wilhelmshöhe

Vortrag zu "Nepal – Land der Vielfalt" in Frankfurt

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen in Frankfurt berichtet unter anderem Shiva Adhikari über den Binnenstaat in Südasien, der nicht nur verschiedene Klimazonen, sondern auch mehrere Sprachen in sich vereint. Neben dem Vortrag wird es auch eine Bilderausstellung und Gelegenheit zum Austausch geben. Beginn 14.30 Uhr, um Anmeldung wird gebeten.

Adresse: Internationales Begegnungszentrum im IFZ, Ostendstraße 70 - 74, 60314 Frankfurt

Flohmarkt zugunsten des Gradierwerks in Bad Orb

An Sonntag findet im Gartensaal der Konzerthalle in der Zeit von 10-17 Uhr der traditionelle Flohmarkt des Vereins "Freunde des Bad Orber Gradierwerks e.V.“ statt. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Sanierung des Denkmals zugute.

Adresse: Gartensaal der Konzerthalle Bad Orb, Horststraße/Ecke Spessartstraße, 63619 Bad Orb





