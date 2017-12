Skifahrerin in Willingen

Skifahrerin in Willingen Bild © picture-alliance/dpa

Auftakt in Nord- und Osthessen

Seit Freitag laufen die Lifte. Besser könnten die Bedingungen zum Start der Wintersportsaison in Hessen kaum sein: Eine dicke Schneedecke und jede Menge Neuschnee locken Ski- und Snowboardfahrer auf die Berge.

Seit 8.30 Uhr am Freitag laufen in Willingen im Upland die ersten Skilifte und auch auf der Wasserkuppe in der Rhön und dem Hoherodskopf im Vogelsberg ist der Startschuss für die Wintersportsaison gefallen.

Besonders in Willingen, Hessens größtem Skigebiet, ist die Freude über den perfekten Auftakt groß. Vor allem, weil es diesmal drei Wochen früher los geht als im vorigen Winter.

40 Zentimeter Naturschnee

"Es sieht im Moment sehr gut aus", sagte Herbert Rummel, Liftbetreiber am Ritzhagen und am Sonnenlift in Willingen, dem hr. "Wir haben im Vorfeld die Pisten beschneit und dazu noch viel Naturschnee bekommen." Auch Jörg Wilke von der Liftgemeinschaft Köhlerhagen in Willingen ist zufrieden: "Wir haben angenehme Bedingungen. Die ersten Skifahrer sind unterwegs."

Auf den Bergen liegt der Schnee 40 Zentimeter hoch, die Temperaturen liegen im Minusbereich. Auf den beschneiten Pisten sei die Schneedecke laut Rummel sogar bis zu 60 Zentimeter dick. Die besten Ski- und Rodeltipps für Nordhessen bekommen Sie hier.

Flutlichtfahren auf der Wasserkuppe

Auch auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe (950 Meter), herrschen mit etwa 40 Zentimetern Schnee perfekte Bedingungen für die ersten Abfahrten dieses Winters. Am Freitag und Samstag sind die Abfahrtspisten in Gersfeld in der Rhön dank Flutlicht sogar bis 22 Uhr geöffnet.

Für Skilangläufer seien die Loipen gespurt und gewalzt, sagte eine Tourismus-Sprecherin. Auf bayerischer Seite der Rhön werden am Samstagmorgen auch am Kreuzberg und am Arnsberg die Liste angeschaltet. Die besten Wintersport-Tipps für Osthessen erfahren Sie hier.

Die Bedingungen auf Hessens Bergen dürften in den nächsten Tagen noch besser werden. Am Wochenende soll es kalt bleiben und weiter schneien.