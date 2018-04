Gute Luft um die Burg Brandenstein in Schlüchtern.

Tief durchatmen tut in Schlüchtern noch richtig gut

Spätestens der Diesel-Skandal hat die schmutzige Luft in unseren Städten zum Thema gemacht. In Luftkurorten wie Schlüchtern wirbt man dagegen um Menschen, die mal wieder guten Gewissens durchatmen wollen. Ist das gerechtfertigt?

Durch die dichten Wälder und über die weiten Wiesen im osthessischen Bergwinkel führen zahlreiche Wanderwege. Sie bieten freie Sicht auf Spessart, Vogelsberg und Rhön. Mittendrin liegt die Stadt Schlüchtern, eine Stadt zum "Ankommen, Aufatmen und Erholen in gesundem Klima" - so wirbt sie zumindest für sich. Denn Schlüchtern ist staatlich anerkannter Luftkurort. Einer von 318 in ganz Deutschland.

Wenn man Passanten in der Einkaufsstraße der Stadt im Main-Kinzig-Kreis fragt, bekommt man schon mal zu hören, das mit dem Luftkurort sei doch "bloß ein Fantasiename". Schließlich führen die Autos hier wie andernorts.

Luftkurort, ein Fantasiebegriff? Von wegen, sagt Maria Deuker aus der Stadtverwaltung. Luftkurort sei ein staatliches Prädikat - so wie Seeheilbad oder Kneipp-Kurort. Damit hat sie Recht (siehe Infobox). Schlüchtern erhielt sein Prädikat erstmals 1966 und gab es seitdem nicht mehr ab.

Der Wind bläst die schlechte Luft weg

Für das Prädikat muss das osthessische Städtchen einige Voraussetzungen erfüllen. Die wichtigste: Die Luftqualität muss gut sein. Da kommt ihm die Topografie entgegen. "Schlüchtern liegt in einem Talkessel, und der Wind bläst in der Regel die ganze schlechte Luft weg", sagt Maria Deuker, über deren Schreibtisch im Büro für Touristik, Kultur und Freizeit die Unterlagen zur Anerkennung wandern.

Durch die Tallage herrsche in Schlüchtern ein gutes Klima - nicht zu warm und nicht zu kalt. Und es gebe keine Industrie oder zumindest keine, die für schlechte Luft sorgt. Das hat Maria Deuker schwarz auf weiß: Vor der Vergabe des Prädikats wird ein externes Klimagutachten erstellt. Dafür wird ein Jahr lang an drei verschiedenen Stellen im Stadtgebiet unter anderem die Feinstaubbelastung gemessen.

Keine genauen Vorgaben in der Verordnung

Schlüchtern hat diese Prüfung zuletzt 2014 gemeistert. "Uneingeschränkt", heißt es aus dem Regierungspräsidium Kassel, das das Prädikat alle zehn Jahre neu vergibt.

Insgesamt gibt es in Hessen 39 Städte und Gemeinden, die das Prädikat Luftkurort tragen. Weder die hessische Kurortverordnung noch die bundesweiten "Qualitätsstandards für die Prädikatisierung von Kurorten, Erholungsorten und Heilbrunnen" nennen jedoch exakte Grenzwerte für die Stickoxid- oder Feinstaubbelastung, die Luftkurorte einhalten müssen.

Festgeschrieben steht nur: "Die herausgestellte Luftqualität soll durch entsprechende Einrichtungen am Luftkurort in verstärktem Ausmaß den Kurgästen zu Gute kommen. Das gelingt durch Animation zu körperlicher Aktivität, die mit vermehrter metabolischer Sauerstoffverbrennung verbunden ist."

Die EU schreibt beim Stickoxid (NO2) maximal 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft vor. Beim Feinstaub darf die Konzentration an höchstens 35 Tagen im Jahr über dem zulässigen Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen. Weil viele größere Städte diese Grenzen nicht einhalten, klagt die Deutsche Umwelthilfe gegen etliche von ihnen.

Hauptsache Park und Wanderwege

Wer sich in Schlüchtern umsieht, bemerkt auch schnell: Es gibt hier keine Kuranlagen wie etwa in den nahegelegenen Heilbädern Bad Orb und Bad Soden-Salmünster. Doch auch das ist okay: Die Qualitätsstandards verlangen für Luftkurorte lediglich "verschiedene Angebote zur körperlichen Betätigung", etwa "Sportanlagen, Liegewiesen und Spielangebote". Vorgeschrieben sind "ein gestalteter und gärtnerisch bewirtschafteter Park als Zone der Ruhe und der Kommunikation" und nach Möglichkeit mindestens zwei "Terrainkurwege mit unterschiedlichen Belastungsstufen".

Das Prädikat Luftkurort sei vielmehr ein Marketing-Prädikat, gibt Maria Deuker aus der Stadtverwaltung zu: "Und das mag den einen oder anderen dazu verleiten, seinen Urlaub hier zu verbringen. Hier ist die Natur noch in Ordnung, es gibt keinen Fluglärm. Wer die Ruhe schätzt, der kommt zu uns." Jedes Jahr locke das rund 300.000 Touristen ins kleine Schlüchtern.

Und für die muss es ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels und Gasthäusern und eine gute ärztliche Versorgung geben - weitere Voraussetzungen für das Prädikat Luftkurort.