1.200-Jahrfeier in Bad Zwesten, "Markt der Sinne" in Gedern und Mittelalterspektakel in Steinau an der Straße - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Zwesten

25.- 27. August – 1.200-jähriges Stadtjubiläum

Mit Mittelaltermarkt, Musik, Weindorf und mehr, ganztägig, Eintritt: frei

Braunfels

25.- 27. August – Mittelalterspektakulum

Im Kurpark, mit Gauklern und Händlern, Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Dreieich

27. August – Altstadt-Sonntag

Mit Musik, in Dreieichenhain, von 11 bis 19 Uhr, verkaufsoffener Sonntag, von 12 bis 18 Uhr

Eltville

21. August - Kirchweih- und Weinfest

Im Ortsteil Rauenthal, ab von 10.30 bis Uhr Frühschoppen, von 13.30 bis Uhr Kutschfahrten und Kinderprogramm, ab 19 Uhr Festausklang

Frankfurt

21. August - Kalbacher Gickelkerb

Traditioneller Frühschoppen ab 11 Uhr

27. August - Fest 125 Jahre Freiwilligen Feuerwehr Sindlingen

Und 30 Jahre Jugendfeuerwehr Sindlingen, mit Fahrzeugschau und Rahmenprogramm, von 11 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

25.- 27. August - 44. Intern. Horex- und Oldtimer-Treffen

In Burgholzhausen, Parkplatz Grundschule, Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 10.30 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr

Gedern

25.- 27. August - Markt der Sinne

Kunst im Garten, Schloss Gedern, Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: Tageskarte 6 Euro, Drei-Tageskarte 10 Euro

Heppenheim

25.- 27. August - Wein- und Sektfest der Bergsträsser Winzer, Darmstädter Straße 56, Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Knüllwald

25.- 27. August - 700-Jahrfeier im Stadtteil Ellingshausen

Am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst

Lorsch

27. August - 3. Ried-Ring-Revival

Mit Ausstellung „50er Jahre“, Präsentation von Motorrädern und Fahrten, von 9 bis 17 Uhr

Mühlheim

21./ 22. August - Kerb in Dietesheim

Im Garten des Schwesternhauses, Pfarrgemeinde St. Sebastian, Montag ab 16 Uhr, Dienstag ab 12 Uhr

Neu-Isenburg

25.- 27. August - Stadtteilfest in Gravenbruch

Am Freitag ab 20 Uhr, Samstag ab 14 und Sonntag ab 12 Uhr, Freitag mit Live-Musik, Samstag mit Familiennachmittag, Kinder-Flohmarkt u.a.

Neustadt

26. August - 3. Momberger Fledermausnacht

Im Momberger Wirtshaus, mit Filmdokumentation, Informationen, ab 19 Uhr

Rotenburg

26./ 27. August – Kuckucksmarkt

Handwerker- und Bauernmarkt im Ortsteil Braach, mit Kinderflohmarkt, von 10 bis 18 Uhr

Steinau an der Strasse

26./ 27. August – Mittelalterspektakel

Mit Händlern, Musik und Kleinkunst, jeweils ab 11 Uhr, Eintritt: Erwachsene. 6 Euro, Kinder 3 Euro

Wölfersheim

26./ 27. August - Offene Höfe in Berstadt

Mit Rahmenprogramm, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr