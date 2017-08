Sambafestival in Bad Wildungen, Stadtschreiberfest und Berger Markt in Frankfurt und Muschelfest in Fränkisch-Crumbach - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Angelburg

1. - 4. September - 70 Jahre Burschenschaft Frohsinn Lixfeld

Mit Disko-Party, Tanz, Festzelt, Frühschoppen, Live-Musik, Freitag ab 20 Uhr, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 10.15 Uhr Gottesdienst, Montag ab 11 Uhr Frühschoppen

Bad Endbach

3. September - "Rund um die Kartoffel“

Fest der Landfrauen im Dorfgemeinschaftshaus Günterod, ab 11.30 Uhr

Bad Wildungen

1. - 3. September – Sambafestival

In der Brunnenallee, Tanz, Workshops, Musik, Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 10.30 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr. Eintritt: frei

Büdingen

3. September - Kreativmarkt "Handgemachte Lieblingsstücke“

Klostergasse, Rohrbach 48, von 11 bis 18 Uhr

Driedorf

2. September – Kartoffelfest

In der Dreschhalle in Roth, mit Gerichten rund um die Knolle, von 12 bis 18 Uhr

Frankfurt

1. / 2. September - Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen, Freitag ab 18 Uhr Disko, Samstag ab 12 Uhr Familientag mit Löschfahrzeugen und Kinderspielen

1. - 5. September - Stadtschreiberfest und Berger Markt

Mit Preisverleihung am Freitag ab 18 Uhr, Samstag Kunsthandwerkermarkt, ab 15 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Montag ab 14 Uhr, Dienstag ab 9 Uhr, Schlussfeuerwerk um 22 Uhr

3. September - Historische Eisenbahn Frankfurt

Dampfsonderzug auf der Hafenbahn mit Lok, Abfahrt Eisener Steg, von 11 bis 17 Uhr, jeweils zur vollen Stunde

Fränkisch-Crumbach

2. / 3. September - Crumbacher Muschelfest

In der Ortsmitte, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 13 Uhr

Gelnhausen

2. / 3. September – Fischerfest

Im Dorfgemeinschaftshaus in Höchst, mit Fischspezialitäten, Live-Musik, Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen

Hanau

3. September - Quetschekuchefest der Naturfreunde Hanau-Rodenbach

Bergstraße 47, mit Live-Musik, ab 12 Uhr

Heuchelheim

3. September – Hinkelskirmes

Mit Kinderprogramm, Kutschfahrten, Live-Musik und Rahmenprogramm, ab 11 Uhr auf der Zuchtanlage des Kleintierzüchtervereins

Hochheim

2. / 3. September - 66. Boothausfest am Main

100er-Kanadier-Rennen, Party am Bootshaus, Schnupperpaddeln für jedermann, Samstag ab 11.30 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

2. / 3. September - Seefest des ASV Forelle Massenheim

Auf der Vereinsanlage, Am Wickerbach in Massenheim, Samstag ab 16 Uhr, Sonntag von 10 bis 14 Uhr

Hünfelden

31. August - 251 Jahre Dauborner Markt,

Krammarkt, Live-Musik, Marktburschen-Olympiade, Tanz und Gottesdienst, ganztägig

Idstein

31. August - Alteburger Markt

In Heftrich, Großer traditioneller Kram- und Viehmarkt ab 7 Uhr, Musikalische Unterhaltung, von 10 bis 22 Uhr

Kassel

30. August - Sommerfest im i-Punkt

Diakonisches Werk Kassel, "Treffpunkt International“, Musik, Tanz, kulinarische Köstlichkeiten, Wildemannsgasse 14, ab 17 Uhr

Laubach

1. - 3. September - Herbstzauber im Schloss Laubach

Garten-Festival, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt 9 Euro, Kinder frei

2. September - 1. Wetterfelder Teichfest

In Wetterfeld, mit Entenrennen und Rahmenprogramm, ab 15 Uhr

Neu-Anspach

2. September - Kunst im Hof

In 14 Höfen, in Westerfeld, von 10 bis 18 Uhr

2. / 3. September – Pflanzenmarkt

Im Freilichtmuseum „Hessenpark“ von 9 bis 18 Uhr, Eintritt: Es gelten die regulären Eintrittspreise des Parks

Nidda

1. - 4. September – Herbstmarkt

Krammarkt und Vergnügungspark, Festzelt, in der Altstadt, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr

Nidderau

1. - 4. September – Traditionelle Usthemer Zeltkerb

Auf dem Festplatz, mit Live-Musik, Fackelzug, Gottesdienst, Frühschoppen, Freitag ab 20 Uhr, Samstag ab 19 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Montag ab 12 Uhr

Reichelsheim

2. / 3. September – Tag der offenen Tür beim Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.

Mit Rahmenprogramm, im Tierheim Elisabethenhof in Dornassenheim, jeweils von 12 bis 17 Uhr

Rüsselsheim

2. / 3. September – Mainland Games

Nach dem Vorbild schottischer Highland Gatherings, Wettkämpfe, schottische Speisen und Getränke, vor den Opelvillen, Ludwig-Dörfler-Allee, jeweils von 11 bis 22 Uhr

Schotten

2. / 3. September - Kartoffelfest

In Eichelsachsen, mit Kartoffelspezialitäten, Blas- und Tanzmusik, Kinderprogramm und Markt, Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Steinau an der Straße

1. - 3. September - 850 Jahrfeier Töpferdorf

In Marjoss, mit Kleinkunstabend, stehender Festzug auf der Dorfmeile, ganztägig

Usingen

2. September - Florian-Backesfest

In Michelbach, Dorfgemeinschaftshaus, ab 15 Uhr

Wetzlar

2. / 3. September – Brückenfest

Mit Live-Musik, Kartoffelfest, Markttreiben und Entenrennen, Samstag von 10 bis 23 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Wiesbaden

1. - 3. September - Street Food Festival & Market

Kulinarische Köstlichkeiten, Rahmenprogramm, Gelände am Schlachthof, jeweils ganztägig

2. / 3. September – Burgfest in Frauenstein

Mit mittelalterlicher Musik, Gauklern und Rahmenprogramm, Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr