Burgfest in Schlüchtern, Kram- und Viehmarkt in Diemelstadt und Stadtteilfest im Frankfurter Gallus - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

9./10. September - Babenhäuser Altstadtfest

Künstlerprogramm, Traktorenausstellung, Stadtführungen und verkaufsoffener Sonntag, jeweils ab 11 Uhr

Bad Nauheim

7. bis 10. September - 12. Jugenstilfestival

Mit historischer Radveranstaltung, Führungen und Vorträgen, ganztägig

Bad Wildungen

8. bis 10. September – Kartoffelfest

Im Kurpark Reinhardshausen, mit Kinderprogramm, am Samstag ab 11 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst in der Wandelhalle u.a., Festbetrieb bis 17 Uhr

Birstein

10. September - Traditionelles Backhausfest

Im Ortsteil Böß-Gesäß, ab 11.30 Uhr

Büdingen

7. bis 10. September - „Landpartie“

Im Schloss Büdingen, Rund 150 Aussteller aus In- und Ausland, Motto: „Die Goldenen 20er Jahre“, Donnerstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei

Dieburg

9. September – Hoffest

Im Apfelweinhof Steinstr. 12, mit Live-Musik u.a., von 15 bis 20 Uhr

Diemelstadt

8. bis 10. September - Kram- und Viehmarkt

In Rhoden, mit Festzug, Tierschau, Oltimer-Traktoren und Live-Musik, am Freitag ab 17.30, Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

Frankfurt

9./10. September - Stadtteilfest im Gallus

Auf der Frankenallee, mit Musik und Künstlern, Essen & Trinken, Oltimershow, Flohmarkt, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

9. September - Tag der offenen Tür

Im Industriepark Höchst / Provadis, Infos zu Ausbildungsberufen, Unterhaltungsprogramm, Kindererlebniswelt, von 9 bis 15 Uhr

10. September - Jazz auf dem Lohrberg

Mit Apfelwein und Jazzmusik, MainÄppelHaus, Klingenweg 90, von 11 bis 14 Uhr

Greifenstein

8. bis 10. September - Zeltkirmes in Nenderoth

Am Freitag ab 20 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 13 Uhr Aufstellen des Kerbebaumes, ab 20 Uhr Tanzabend, am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst und ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik

Hanau

10. September - Apfel- & Kürbisfest

Auf dem Obst- & Gemüsehof im Speckweg 23, ab 11 Uhr

Hattersheim

10. September - Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr

Mit Vorführungen und Rahmenprogramm, Schulstraße 35, von 10 bs 18 Uhr

Idstein

9./10. September – Apfelweinfest

Unter dem Hexenturm, Schulgasse, vor dem „Hotel Felsenkeller, am Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr

Kronberg

9./10. September - Herbstmarkt „2.0“

In der Innenstadt, Attraktionen für Groß & Klein, kulinarische Spezialitäten, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr

Lindenfels

9./10. September - 125 Jahre Feuerwehr Lindenfeld

Live-Musik, Tanz und Tag der offenen Tür, am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

Maintal

9. September - September-Folklorefest

Im evangelischen Gemeindezentrum Dörnigheim

Marburg

9./10. September - Pflanzenmarkt

Im neuen Botanischen Garten an den Lahnbergen, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: regulärer Eintrittspreis

Münzenberg

8. bis 11. September - Gambacher Kirmes

In und um das Festzelt im Kneibenweg, am Freitag ab 20 Uhr hr3-Party, am Samstag ab 20 Uhr Kirmesprogramm, am Sonntag ab 14 Uhr Gottesdienst im Festzelt, anschl. Kinderprogramm, am Sonntag ab 19 Uhr Bullriding-Wettbewerb, anschl. Musik und Tanz und am Montag ab 10 Uhr Frühschoppen

Neu-Isenburg

9. September - Tag der Natione

Auf dem Rosenauplatz an der Hugenottenhalle, mit kulinarischen Spezialitäten, Bühnenprogramm, Open-Air-Disko, ab 14 Uhr

Oberursel

9./ 10. September – Internationales Markt- und Künstlertreiben

In der Altstadt, jeweils ab 12 Uhr

Reinheim

8. bis 11. September - Zeltkerb

Im Stadtpark, mit Live-Musik an allen Tagen, Kerbgames, Fahrgeschäften, am Freitag von 17 bis 01 Uhr, am Samstag von 11 bis 1.30, am Sonntag von 10 bis 22 Uhr und am Montag von 11 bis 21 Uhr

Rotenburg an der Fulda

10. September – Bürgerwettschießen

Auf der Schützenanlage im Kottenbach, ab 10 Uhr

Schlangenbad

9./10. September - Feuerwehrfest in Georgenborn

Mit Live-Musik, Hüpfburg, Tag der offenen Tür, Speisen und Getränken, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Schlüchtern

10. September - Burgfest

Auf Burg Brandenstein, in Elm, mit kostenlosen Führungen und Rahmenprogramm, von 11 bis 17.30 Uhr

Schmitten

9. September - Vereinsfest auf Burg Reifenberg

Mit Werksständen, Musik und Tanz, Kinderprogramm,u.a. ab 12 Uhr, Eintritt frei