"Blaues Böckchen" und Hessisches Käsefest in Wehrheim, Herbstmarkt in Kaufungen und Herbstfest im Frankfurter Palmengarten - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

17. September – Mitfahrmuseum

Mit Old- und Youngtimern am Bad Homburger Schloss, Herrngasse, ab 11 Uhr

Bad Zwesten

16./17. September – Klangerlebnistage

Mit Vorträgen, Schnupperworkshops, Lauschkonzerten u.a., im Kurhaus, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr

Erbach

17. September – Antiktag

Im Schloss Erbach, Experten bewerten Antiquitäten, von 11 bis 17 Uhr

Frankfurt

16./17. September - Herbstfest im Palmengarten

Mit Familienprogramm und Laternenumzug, am Samstag von 14 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

16. September - Kinderfest der Freiw. Feuerwehr Seckbach

Mit Programm für Kinder und Jugendliche und Live-Musik in der Zeuläckerstraße 17a, von 12 bis 19 Uhr

17. September - Streuobstfest für Jung bis Alt

Mit Speisen und Apfelwein am MainÄppelHaus, Klingenweg 90, von 10 bis 18 Uhr

Groß-Umstadt

15. bis 18. September - 71. Umstädter Winzerfest

Auf dem Marktplatz und der Innenstadt, mit Folklore, Musik und Kleinkunst

Hanau

16. September – Fischerfest

An der Reinhardskirche in Kesselstadt, von 14 bis 21 Uhr

Herborn

15. bis 18. September - Seelbacher Katzenkirmes

Im Ortsteil Seelbach, mit Live-Musik, Fackelzug, Festzug und Frühschoppen, am Freitag ab 19 Uhr, am Samstag ab 20 Uhr, am Sonntag ab 14 Uhr Festzug, Montag ab 10 Uhr Frühschoppen

Hessisch Lichtenau

17. September - 10-jähriges Bestehen des Heimatmuseums „Karl Schmidt“

Im Ortsteil Velmeden, ab 10.30 Uhr mit Gottesdienst, ab 14 Uhr Unterhaltungsprogramm und ab 18 Uhr Festausklang

Höchst im Odenwald

16./17. September - Odenwälder Kartoffelmarkt

Mit Hobbykünstlerausstellung auf dem Montmelianer Platz und im Bürgerhaus, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag Verkaufsoffen und Autoschau von 11 bis 17 Uhr

Hohenstein

17. September – Kelterfest

Rund um die Aubachhalle und das Kelterhaus Strinz-Margarethä, ab 11 Uhr

Kaufungen

16./17. September – Herbstmarkt

Im Ortsteil Oberkaufungen, am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag mit verkaufsoffenen Geschäften von 13 bis 18 Uhr

Langen

15. bis 17. September - Fürstliches Gartenfest

Im Park von Schloss Wolfsgarten, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Maintal

16./17. September – Kartoffelfest

Im historischen Käwernhof, Am alten Rathaus 2, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11.30 Uhr, an beiden Tagen mit Kinderprogramm

Naumburg

17. September - 1. Herzstück Familientag

Mit Ponyreiten, Kutschfahrten, Live-Musik, Segway-Fahrten, Speisen und Getränke auf dem Ferienhof Schneider, Kirschhäuserstraße 7, Heimarshausen, ab 10 Uhr

Offenbach

16. September - Offenbacher Selbsthilfegruppentag

In der Fußgängerzone Frankfurter Straße, von 10 bis 15 Uhr

Rodgau

16. September - Ü40-Party des Rodgauer Tanzsportclubs

In der Sporthalle der SG Hainhausen, ab 19 Uhr

Wehrheim

16. September - „Blaues Böckchen“

Hessischer Abend mit Live-Musik im Festzelt auf dem Festplatz, ab 19 Uhr, Eintritt: 19 Euro

17. September - Hessisches Käsefest

Mit Live-Musik und Kinderspaß auf dem Festplatz am Bürgerhaus, ab 10 Uhr

Weiterstadt

16./17. September - Rhein-Main Handmade-Kreativmarkt

Im Bürgerzentrum, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 3,50 Euro

