Nacht der Keller in Amöneburg, "Bernemer" Oktoberfest in Frankfurt und "Herbstzauber" im Staatspark Karlsaue in Kassel - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Amöneburg

23. September - Nacht der Keller

In der Altstadt, mit Rahmenprogramm von 19 bis 23.30 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Bad Wildungen

23. September – Kneipenfestival

In der Altstadt, mit Livemusik, internationale Künstler, ab 20 Uhr Eintritt: 12 Euro

Bruchköbel

22. - 24. September – Zeltkerb

In Oberissigheim, mit Musik, Vergnügungspark, Zelt-Gottesdienst, ganztägig

Dieburg

22. September - Musikalischer Dieboijer-Dämmershoppen

Im Apfelweinhof, Steinstraße, von 17 bis 10 Uhr

Dreieich

23./24. September - Rhein-Main handmade Kreativmarkt

Im Bürgerhaus Sprendlingen, Samstag von 11 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 3,50 Euro

Frankfurt

22.- 24. September - 9. Bernemer Oktoberfest

Auf dem Fünfingerplatz, Bornheim, Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von 12 bis 22 Uhr

23./ 24. September - Oktoberfest des ASV-Höchst

An der Martinsgrube, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

23. September - Hof- und Kelterfest der Lebenshilfe e.V.

Mit Familienprogramm, Zirkus-Show, Speisen & Getränke, Gut Hausen, Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße 2, ab 15 Uhr

Groß-Umstadt

18. September - 71. Umstädter Winzerfest

Auf dem Marktplatz und der Innenstadt, mit Folklore, Musik und Kleinkunst

Hanau

24. September - "Modellbahnzeit“

Fahrbetrieb auf der Anlage der Eisenbahnfreunde und Oldtimer-Traktoren-Show, Friedberger Straße 35, von 10 bis 16 Uhr

Hilders

23. September - HeimatMarkt

Erzeugermarkt in der Marktstraße 12, von 10 bis 13 Uhr

Kassel

22.- 24. September - "Herbstzauber Kassel“

Im Staatspark Karlsaue und Blumeninsel Siebenbergen, Gartenfestival, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder unter 12 frei

Kirtorf

23./ 24. September - 12. Kirtorfer Kelterfest

Mit Planwagenfahrten, Bachstraße am Kirtorfer Kreuz, ganztägig

Lampertheim

23. September - 30 Jahre Lessing-Gymnasium

Mit Festprogramm und Tanzparty, Hans-Pfeiffer-Halle, 20 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Linsengericht

23. September - 5. Grumbernfest der Ortsvereine

Auf dem Festplatz in Großenhausen, mit Festprogramm, ab 15 Uhr

Rodgau

23./ 24. September – Oktoberfest

In Weißkirchen, mit Festzelt an der Waldfreizeitanlage, Samstag ab 20 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Rotenburg

23./ 24. September – Kuckucksmarkt

In Braach, Bauern- und Handwerksmarkt, im Außengelände wegen Wahl, Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10.30 Zeltgottesdienst

Schlitz

23./ 24. September - 1. Rimbacher Oktoberfest

Auf dem Festplatz, mit Musikprogramm, Samstag ab 17.30 Uhr, Sonntag ab von 10.30 Uhr

Schotten

23./ 24. September - Gartenschau & Mühlenmodellausstellung

In Eichelsachsen, Handarbeiten und Kaffee und Kuchen, jeweils ab 11 Uhr

23. September - Jubiläumswanderung / Bier- und Weinfest

In Breungeshain, Jagdgenossenschaftshalle, ab 14 Uhr

