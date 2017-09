Zeltkerb in Bruchköbel, Fest des Federweißen auf dem Frankfurter Liebfrauenberg und Mittelaltermarkt & Highlandgames in Weiterstadt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Breitscheid

29. September - Rabenscheider Bauernmarkt

Mit Tag der Regionen, ab 11 Uhr

Bruchköbel

29. bis 30. September - Oktoberfest

Am Verbrauchermarkt in Niederissigheim, mit DJ an beiden Tagen jeweils ab 16 Uhr, Festbetrieb am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr

Dreieich

30. September/1. Oktober – Mineralientage

Mit Sonderausstellung „Indiens Farben welt“, im Bürgerhaus Sprendlingen, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Frankfurt

1. Oktober - Jubiläumsfeier: 30 Jahre Country-Freunde Rhein-Main e.V.

Mit Live-Musik, von 14 bis 18 Uhr, ab 13 Uhr Linedance-Workshop, Am Mühlberg 2

29. September bis 8.Oktober – Fest des Federweißen

Auf dem Liebfrauenberg, Wein, leckere Speisen und Spezialitäten, täglich von 11 bis 22 Uhr, täglich Live-Musik

30. September – Entedankfest

Im Kleingärtnerverein Eschersheim, Nußzeil ohne Nummer, mit Gartenprämierung, Theaterstück und Live-Musik, ab 19 Uhr

Friedrichsdorf

30. September/1. Oktober – Abschlussfest

Mit Apfelwein und Musik, rund um die Bonifatius-Kirchengemeinde, Seulberg, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12.30 Uhr

Fulda

30. September/1. Oktober - Handmade, Design- und Keativmarkt

Im Gemeindezentrum Künzell, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Lauterbach

1. Oktober – Herbstfest

Im Tierheim Lauterbach, mit Tombula, vegetarischen Speisen, Vaitsbergstr. 25, von 12 bis 17 Uhr

Neu-Anspach

30. September/1. Oktober - Erntefest mit Herbstfest

Im Hessenpark, mit Speisen und Getränken, Markt, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Otzberg

30. September bis 3. Oktober – Herbstfest

Im Museum Veste Otzberg, mit Verkauf, Speisen und Getränke, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Usingen

30. September - Oktoberfest der Feuerwehr Eschbach

Im Bürgerhaus Eschbach, ab 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Weiterstadt

30. September/1. Oktober - Mittelaltermarkt & Highlandgames

Im Schlosspark Braunshardt, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei. Teilnahme an den Highlandgames: 3 Euro.

