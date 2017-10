Herbstfest in Otzberg, Kelter- und Kürbisfest in Bad Wildungen und Gradierwerksfest in Bad Nauheim - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Allendorf (Eder)

7./8. Oktober - Kram- und Viehmarkt

In Battenfeld, mit buntem Markttreiben, Reitvorführungen, am Samstag ab 8 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Bad Nauheim

3. Oktober - Gradierwerksfest und verkaufsoffener Feiertag

In der Innenstadt, von 13 bis 18 Uhr

Bad Vilbel

8. Oktober - Hessischer Frühschoppen

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Gronau, am Gerätehaus, von 11 bis 14 Uhr

Bad Wildungen

3. Oktober – Direktvermarktermesse

Im Kurpark, in und um die Wandelhalle

8. Oktober – Kelterfest

Im Schneewittchendorf Bergfreiheit, ab 10 Uhr

8. Oktober – Kürbisfest

Mit verkaufsoffenen Sonntag, Kürbisschnitzen, Bummeln und Shoppen, in der Innenstadt, von 12 bis 18 Uhr

Eichenzell

6. bis 8. Oktober - Design- und Handwerksmarkt

Im Schloss Fasanerie, am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr

Eltville

7./8. Oktober - Street Food Festival & Market

In Erbach am Rhein, mit Rahmenprogramm, am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr

Frankfurt

3. Oktober - Tag der offenen Hoftore

In Niederursel, Handwerk, Kunst und Kultur, mit Kinderprogramm, von 11 bis 17 Uhr

7./8. Oktober – Geflügel-Lokalschau

Mit Hühner- und Taubenrassen und Tombola, Im Maifeld 12, KTZV Volkswohl, Niederrad, jeweils ab 11 Uhr

7. Oktober – Rocktoberfest

Mit Live-Musik, im Saalbau „Nidda“, Bonames, ab 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro

29.September bis 8. Oktober - Fest des Federweißen

Auf dem Liebfrauenberg, Wein und leckere Speisen und Spezialitäten, täglich von 11 bis 22 Uhr

Friedrichsdorf

6. bis 8. Oktober – Zeltkerb

Auf dem Festplatz hinter der Schule Burgholzhausen, am Freitag ab 18.30 Uhr Eröffnung, 20 Uhr 80er/90er-Party, am Samstag ab 17.30 Uhr Bembel-Cup, 20 Uhr Hüttengaudi, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

Gelnhausen

6. bis 9. Oktober – Schelmenmarkt

Auf Festplätzen in der Stadt, mit Musikprogramm, verkaufsoffenem Sonntag und Höhenfeuerwerk am Monntag

Hanau

3. Oktober – Federweißenfest

Im Staatspark Wilhelmsbad, von 11 bis 18 Uhr, mit Live-Musik u.a.

Mühlheim

3. Oktober - Briefmarken-Großtauschtag

In der Willy-Brandt-Halle, Dietesheimer Straße 90, von 9 bis 14 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Neu-Isenburg

6./7. Oktober - Siedler-Oktoberfest

In der Sporthalle Buchenbusch, am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag ab 18.30 Uhr, Eintritt am Samstag: 17 Euro

Oberursel

2. Oktober - Oktoberfest des Bommersheimer Carneval Vereins

Im Falkenhof, Kalbacher Straße, Bommersheim, ab 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Otzberg

30.September bis 3. Oktober – Herbstfest

Im Museum Veste Otzberg, mit Verkauf, Speisen und Getränke, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Wiesbaden

2./3. Oktober - Jubiläumsfeier des SV Frauenstein 1932 e.V.

Auf dem Sportplatz Bodenwaage, am Montag ab 16 Uhr und am Dienstag ab 13 Uhr, Eintritt ab 10 Euro

