Das Drachenfest in Bebra-Iba, eine Vogelschau in Langensebold und Kirmes in Wölfersheim-Berstadt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Hersfeld

13. bis 15. Oktober - "Lifestyle & Gartenambiente"

In der Schilde-Halle, am Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Bebra

14./15. Oktober - Drachenfest bei Iba

Am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr, mit Nachtfliegen, Großdrachen, Rokkaku-Kampf, Rudifliegen u.a., am Samstag ab 20 Uhr Feuerwerk

Frankfurt

14./15. Oktober - Geflügelausstellung

Im Geflügelzuchtverein Frankfurter Berg e.V., verlängerter Ginsterweg o.Nr., am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Hainburg

14. Oktober - Kartoffelfete

Auf dem Vereinsgelände der Freien Turnerschaft Hainstadt, Am Katzenfeld 7, ab 18.30 Uhr, Party ab 20 Uhr

Langenselbold

14./15. Oktober - Bunte Vogelschau

In der Herrnscheune, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Schöneck

14. Oktober - Herbstfest des Arbeitskreises Asyl

Im Angelverein Büdesheim, Kilianstädter Straße 21, ab 14 Uhr

Wetzlar

12. bis 15. Oktober - Volksfest

Mit Vergnügungspark, Markttreiben u.a. in der Innenstadt und auf der Lahninsel, am Sonntag Abschlussfeuerwerk

Wölfersheim

13. bis 16. Oktober - Kirmes in Berstadt

Am Freitag ab 20 Uhr Disco, am Samstag ab 20 Uhr Kirmes-Tanz, Sonntag ab 13.30 Uhr Gottesdienst, ab 15 Uhr Familientag, am Montag ab 12 Uhr Frühschoppen u.a.

