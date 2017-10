Oktoberfest in Diemelstadt, Kirmes in Hünfelden und der Herbstfahrtag im Feldbahnmuseum am Frankfurter Rebstockpark - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Diemelstadt

21. Oktober – Oktoberfest

Mit Live-Musik in der Stadthalle Rhoden, ab 19.30 Uhr

Frankfurt

22. Oktober - Herbst-Fahrtag

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Hilders

21. Oktober – HeimatMarkt

Erzeugermarkt in der Marktstraße 12, von 10 bis 13 Uhr

Hünfeld

21. Oktober – Kirmes

In Mackenzell, Raiffeisenstraße 9, Freitag ab 21 Uhr Tanz, Samstag ab 14.30 Uhr Kirmesbaum aufstellen, ab 20.30 Uhr Tanz, Sonntag ab 13.30 Uhr Dreireihentanz unter dem Kirmesbaum, anschließend Kinderkirmes, Montag ab 19.30 Uhr Tanz und Baumverlosung

Hünfelden

19. - 23. Oktober – Kirmes

In Mensfelden, Erich-Valeske-Halle, Donnerstag ab 18.30 Uhr, Samstag ab 16 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr

Otzberg

20. - 23. Oktober - Zeltkerb

Hinter dem Feuerhaus in Lengfeld, Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst, Montag ab 11 Uhr

Seeheim-Jugenheim

21./ 22. Oktober – Kunsthandwerkermarkt

Im Bürgerhaus im Ortsteil Malchen, Samstag von 14 bis 18 und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

