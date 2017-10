Kalter Markt in Ortenberg, Bulldog-Messe in Alsfeld und Kunsthandwerkermarkt in Niddatal - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Aarbergen

28. bis 31. Oktober - Rückershäuser Markt

Auf dem Festgelände, am Samstag ab 13 Uhr Marktbaumstellen, am Sonntag ab 10.30 Uhr Gottesdienst, ab 11 Uhr Tag der Hilfsorganisationen mit Live-Musik, am Montag ab 20 Uhr Tanzabend, am Dienstag ab 10 Uhr Krammarkt, ab 11 Uhr Kinderbelustigung, ab 13.30 Uhr Umzug durch den Ort, ab 15 Uhr Platzkonzert, ab 19 Uhr Ausklang mit Partyhits u.a.

Alsfeld

28./29. Oktober - Bulldog-Messe

In den Hessenhallen, mit Ausstellung, Speisen und Getränken, jeweils von 9 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

28. Oktober - Halloween-Party

Im Haus der Fidelen Sandhasen, Frankfurter Str. 85a, ab 20 Uhr

Breitscheid

27. Oktober - Rabensteiner Bauernmarkt

In der Ortsmitte, ab 11 Uhr

Eltville

28./29. Oktober - Kunstmarkt „FineArts“

Im Kloster Eberbach, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 12.50 Euro

Eschborn

29. Oktober – H0-Modellbahnausstellung

Bei den Eisenbahnfreunden Taunus e.V., Hauptstr. 14, von 11 bis 17 Uhr

Frankfurt

28. Oktober - Almabtrieb und Oktoberfest

Beim Ski-Club, im Volkshaus Sossenheim, mit Live-Musik, ab 20 Uhr

Hanau

29. Oktober - Hobbykünstler- & Kreativmarkt

In der Willi-Rehbein-Halle, Fasanerie-Straße 21, Klein-Auheim,

von 11 bis 17 Uhr

Niddatal

28./29. Oktober - 12. Niddataler Kunsthandwerkermarkt

Im Alten Rathaus Assenheim, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Ortenberg

27. bis 31. Oktober - Kalter Markt

Auf dem Marktgelände, am Freitag um 17.30 Uhr Bieranstich und Festkonzert, ab 18.30 Uhr Fackelzug, am Samstag ab 13 Uhr Pferde-Schauprogramm, ab 20.30 Uhr Party, am Sonntag ab 13 Uhr Zweispännder-Geschicklichkeitsfahren, am Montag ab 8 Uhr Pferde- & Fohlenmarkt, ab 10 Uhr Frühschoppen, ab 19 Uhr Tanz im Bürgerhaus, ab 19.30 Uhr Feuerwerk, am Dienstag Familientag, ab 14 Uhr Jubiläumsfestzug u.a.

Rotenburg

28./29. Oktober - Kuckucksmarkt in Braach

Mit Lampion- und Fackelzug, Musik, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Seligenstadt

28. Oktober - „GenussWerk“-Markt

Im Regio-Museum Kloster Seligenstadt, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Wiesbaden

26. bis 29. Oktober - Streetfood-Festival „Halloween in der City“

In der Fußgängerzone, mit Schlemmermeile, Kinderprogramm, Gewinnspiel u.a., jeweils von 11 bis 20 Uhr

