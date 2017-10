Martinsmarkt in Darmstadt, Herbstmarkt im Frankfurter Dominikanerkloster und Winterbummel in Laubach - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Darmstadt

5. November – Martinsmarkt

Kunsthandwerkermarkt im Gemeindehaus der Auferstehungsgemeinde, Arheilgen, von 11 bis 17 Uhr

Frankfurt

4./5. November – Herbstmarkt

Im Dominikanerkloster, mit Deko, Kunsthandwerk und mehr, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

4. November - Kreativmarkt der Hobbykünstler

In der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth, Kurfürstenplatz 29, von 14 bis 18 Uhr

5. November - Familientag und Spielfest

Im Saalbau Bornheim, von 14 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

5. November - Lampion-Fahrtag

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 18 Uhr, ab 15 Uhr Lagerfeuer, Eintritt: 6 Euro

4.November - Kreativmarkt für Selbstgemachtes

Im Gemeindesaal St. Elisabeth, Kurfürstenplatz 29, von 14 bis 18 Uhr

Friedberg

31. Oktober - Familienfest mit mittelalterlichem Markt

In der Burg, mit Livemusik und Rahmenprogramm, von 11 bis 17 Uhr

Laubach

3. bis 5. November – Winterbummel

Rund ums Schloss Laubach, vorweihnachtlicher Markt, am Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Lauterbach

5. November - Kunsthandwerker- und Brauchtumsmarkt

In der Vogelberschule, von 10 bis 18 Uhr

Mörfelden-Walldorf

4./5. November - Ausstellung und Künstlermarkt

Im Bürgerhaus Mörfelden, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 8 Uhr

Sulzbach

5.November - 15. Sulzbacher Kreativmarkt

Im Bürgerzentrum „Frankfurter Hof“, von 11 bis 17.30 Uhr

Trebur

4./5.November - 35. Kunstmarkt

Im Rathaus, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

