Kunst- & Kreativmarkt in Reiskirchen, Genuss- und Streetfood-Festival in Bad Hersfeld und CityXmas in Frankfurt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Aarbergen

11./12. November - Offene Vogelschau

Im Bürgerhaus Kettenbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Bad Hersfeld

10. bis 12. November - „The Art of Food“

Genuss- und Streetfood-Festival in der Schilde-Halle, am Freitag von 16-23, am Samstag von 12-23 und am Sonntag von 12-20 Uhr

Bad Nauheim

11. November – Martinimarkt

In und an der Seniorenresidenz im Park, von 14 bis 18 Uhr

Eschwege

11./12. November - Puppen-Fesattage mit Teddytreffen

In der Jahnhalle am Dünzebacher Tor, jeweils von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Frankfurt

3. November bis 31. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache, montags bis donnerstags von 16 bis 23 Uhrm, freitags von 15 bis 24 Uhr, samstags von 13 bis 24 und sonntags von 13 bis 23 Uhr

10. November - St.Martinsumzug

Vom Bockenheimer Kirchplatz durch die Kleingärten zum Abenteuerspielplatz neben dem VfR-Sportplatz, ab 17 Uhr

11. November - Eröffnung der Fastnachtskampagne

Mit Vorstellung des Prinzenpaares, auf der Bühne an der Hauptwache, ab 10.31 Uhr

11. November – Kunsthandwerkermarkt

In der Höchster Porzellan-Manufaktur, Palleskestraße 32, Höchst, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

11. November – Martinsfeuer

Im Günthersburgpark, auf der großen Wiese, ab 18 Uhr

Groß-Gerau

11. November - Kampagneneröffnung des Carneval-Vereins

Auf dem Marktplatz, um 11.11 Uhr

Hasselroth

12. November - Sankt Martinsmarkt

Rund um das Hessische Jugendwaldheim, Niedermittlau, ab 13 Uhr

Kronberg

12. November – Martinsmarkt

Im Haus Altkönig, Oberhöchstadt, mit Kunstgewerbe, Advents- und Weihnachtsschmuck u.a., von 10 bis 17 Uhr

Maintal

12. November - Töpfer- & Kreativmarkt

Im evangelischen Gemeindehaus, Rhönstraße 2, Bischofsheim, von 10 bis 17 Uhr

Münzenberg

9. November – Martinimarkt

Rund um das historische Rathaus, ab 11 Uhr, ab 14 Uhr Führung durch die alte Synagoge, ab 17.30 Uhr Laternenumzug u.a.

Niddatal

11. November – Martinsmarkt

Im Klosterpark Ilbenstadt, ab 13 Uhr, mit Tombola und weihnachtlichen Verkaufsständen, ab 17 Uhr Umzug, bis 21 Uhr

Reiskirchen

12. November - Kunst- & Kreativmarkt der Landfrauen

In der Sport- und Kulturhalle Ettingshausen, von 11 bis 17 Uhr

Rodgau

12. November - Ideen- & Kreativmarkt

Im Bürgerhaus Weiskirchen, von 10 bis 17 Uhr

Rotenburg a.d.Fulda

11./12. November – Kunsthandwerkermarkt

Im Bürgersaal am Bahnhof, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Twistetal

11. November - Tag der offenen Tür auf dem Wellenhof

Wildunger Landstraße 2, ab 11.11 Uhr

Weilrod

11. November – Kunstmarkt

In der Mensa der Max-Ernst-Schule Riedelbach, ab 14.30 Uhr

