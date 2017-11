Hobbykünstlermärkte in Biedenkopf, Frankfurt, Maintal, Reinheim, Rüsselsheim, Schöneck und Wölfersheim, Langer Freitag in Groß-Umstadt und "Heißer Herbst" in Immenhausen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Biedenkopf

18./19. November – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgerhaus, am Samstag von 13 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Erlensee

18. November – Lichtershopping

In der Friedrich-Ebert-Straße, Langendiebach, von 17 bis 22 Uhr

Frankfurt

3. November bis 31. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache, Montag bis Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 15 bis 24 Uhr, Samstag von 13 bis 24 Uhr und Sonntag von 13 bis 23 Uhr

13. bis 22. November - Weihnachtlicher Markt

In der Kreativwerkstatt, Hansaallee 150, jeweils von 11 bis 18 Uhr

17. bis 19. November - Kreisschau für Rassegeflügel

Beim KTZV Schwanheim, Schwanheimer Bahnstraße ohne Nummer, am Freitag ab 18 Uhr Züchterabend, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr Schautage

18./19. November – Hobbykünstlerbasar

Im St. Katharinen-Krankenhaus, am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

19. November – Weihnachtsbasar

Beim RMSV Soli Fechenheim, Am Mainbörnchen 3, von 11.30 bis 16.30 Uhr

Groß-Umstadt

17. November - „Langer Freitag“

Offene Geschäfte, literarisch Unterhaltsames und Informatives und festliche Illumination in der Innenstadt, ab 18 Uhr

Immenhausen

19. November - Heißer Herbst

Glasbläservorführung mit Kinderangebot, Ausstellung u.a., von 13 bis 17 Uhr, Eintritt: 3,50 Euro

Maintal

19. November - „Apfelduft und Kunsthandwerk"

Künstler-Lichter-Markt im ev. Gemeindezentrum Dörnigheim, Berliner Straße 58-62, von 11 bis 17 Uhr

Marburg

18./19. November - Vorweihnachtlicher Markt

Auf Hofgut Dagobertshausen, von 11 bis 17 Uhr

Mühlheim

18./19. November - Vogelschau mit Tombola

In der TG-Halle, Lämmerspiel, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Niederdorfelden

18./19. November – Vogelschau

Mit Vereinsmeisterschaft und Tombola, im Bürgerhaus, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr

Reinheim

18./ 19. November - Ausstellung und Markt der Hobbykünstler Ueberau

Im Ortsteil Ueberau, jeweils von 13 bis 17 Uhr

Rüsselsheim

18. November - Wintermarkt mit Kunsthandwerk

In der Königsteiner Straße 4 & 52, von 11 bis 17 Uhr

Schöneck

19. November – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 17 Uhr

Wölfersheim

19. November – Künstlermarkt

In der Wetterauhalle, Södeler Weg 4, von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen