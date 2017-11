Vorweihnachtlicher Hobbykünstlermarkt in Erlensee, CityXmas-Weihnachtsmarkt auf einem Parkdeck in Frankfurt und der "Kunstspaziergang" in Wartenberg – eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

25./ 26. November – Modellbahnausstellung

Im Vereinshaus Gonzenheim, Samstag von 13 bis 18 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Cölbe

26. November – Weihnachtsmarkt

Auf Hofgut Fleckenbühl, Schönstadt, mit Kunsthandwerk, Naturkosmetik, Weihnachtsdeko, von 11 bis 18 Uhr

Erlensee

26. November - Vorweihnachtlicher Hobbykünstlermarkt

In der Erlenhalle, von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

20.- 22. November - Weihnachtlicher Markt

In der Kreativwerkstatt, Hansaallee 150, jeweils von 11 bis 18 Uhr

20. November - 31. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Dach des Parkhauses, Konstablerwache, montags-donnerstags von 16 bis 23 Uhr, freitags von 15 bis 24 Uhr, samstags von 13 bis 24 Uhr und sonntags von 13 bis 23 Uhr

25./ 26. November – Adventsbasar

Bei der Gemeinde St. Bonifatius, Holbeinstraße 70, mit hausgemachten Marmeladen, Handarbeiten, Samstag von 14.30 bis -18.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 14 Uhr

25./ 26. November - Christ-König-Basar

Bei der Pfarrgemeinde St. Marien, Praunheim, Samstag von 15 bis 9.30 Uhr, Sonntag von 10.30 bis -18.30 Uhr

25. November – Adventsbasar

Bei der katholischen Kirchengemeinde St Stephanus, Deuil-La-Barre-Straße 2, Niedereschbach, von 14 bis 20 Uhr

25. November – Adventsbasar

Im Kinderzentrum in der Odenwaldstraße 25, Niederrad, von 15 bis 18 Uhr

25. November – Glühweinmarkt

Im Kleingartenverein Oberrad, ab 15 Uhr

Friedrichsdorf

26. November – Weihnachtsbasar

Im Forum Köppern, Dreieichstraße 22, von 10.30 bis 16.30 Uhr

Groß-Gerau

26. November – Kreativmarkt

In der Riedhalle, im Stadtteil Dornheim, von 10 bis 18 Uhr

Hilders

25. November – HeimatMarkt

Erzeugermarkt, in der Marktstraße 12, von 10 bis 13 Uhr

Kelsterbach

25./ 26. November - Schau- & Verkaufsausstellung der Hobbykünstler

Im Fritz-Treutel-Haus, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Nidda

25./ 26. November – Kreativmarkt

Im Bürgerhaus, Hinter dem Brauhaus 15, Samstag von 11 bis 18 und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Oberursel

25. November - Inthronisation des Kinderprinzenpaares

In der Burgwiesenhalle Bommersheim, ab 18.31 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Otzberg

26./ 27. November – „Weihnachtszeit“

Auf der Veste Otzberg, im Marktcafé, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Stockstadt am Rhein

25./ 26. November – Kreativmarkt

In der Altrheinhalle, Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Wartenberg

25./ 26. November – Kunstspaziergang

In Landenhausen, verschiedene Ausstellungsorte, mit Rahmenprogramm, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

