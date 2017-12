"Winterzauber" in Bad Sooden-Allendorf, 19 Kunsthandwerkermarkt in Kassel und der Weihnachtsmarkt in Michelstadt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

2./ 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Ortskern, mit Kunstausstellung im Bürgerzentrum Stadtmühle, Sonntag von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffene Geschäfte, Sonntag Basar im Erasmus-Alberus-Haus

Bad Homburg

2.- 23. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt an den Adventswochenenden

Auf dem Schlossplatz und in den Schlosshöfen, an den Wochenenden und Freitag 22. Dezember - jeweils von 11 bis 21 Uhr

Bad Sooden-Allendorf

1.- 3. Dezember – „Winterzauber“

Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, vielfältiges Rahmenprogramm, Freitag und Samstag von 15 bis 21 Uhr, Sonntag von 14 bis 19 Uhr

Bad Vilbel

2./ 3. Dezember – Kreisrassekaninchenschau

Im KTZV, Wiesengasse 97, jeweils ab 11 Uhr

Bad Wildungen

1.-3. Dezember - Wunschbaum-Wohltätigkeits-Weihnachtsmarkt

In der Innenstadt, mit Marktständen, großer Lichterbaum, Freitag von 17 bis 19.30 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr, Sonntag von 13 bis 15 Uhr

Breuberg

2. Dezember – Benznickelmarkt

Auf historischen Markplatz, ab 15 Uhr

Bruchköbel

1.- 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf dem „freien Platz“, Straßenstände und Hobbykünstler, Buden, Karussell, Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Darmstadt

27. November -23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Mit bunten Buden, Foodtrucks Rahmenprogramm, auf dem Marktplatz in der Innenstadt, montags bis donnerstags von 10.30 bis -21.30 Uhr, freitags und samstags, von 10.30 bis 22 Uhr, sonntags von 11.30 bis 21.30 Uhr, am 26. November - (Totensonntag) geschlossen

1. Dezember – Miniweihnachtsmarkt

Vor der Martinskirche, Martin-Luther-Gemeinde, Heinheimer Straße 43, von 17 bis 20 Uhr

Dieburg

3. Dezember - Adventstreffen für Apfelweinfreunde

In der Innenstadt, mit Spekulatius, heißem Äppelwoi und Wildbratwurst, von 16 bis 19 Uhr

Erzhausen

3. Dezember - Adventsmarkt der Hobbykünstler

In der alten Schillerschule, Hauptstraße 12, von 13 bis 18 Uhr

Frankfurt

1.- 3. Dezember - Weihnachtsmarkt

Vor der Festeburgkirche, 30 Stände, Kunsthandwerk, Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 12 bis 16 Uhr

1./ 2. Dezember - Weihnachtsmarkt

In Niederrad, Schwanheimer Straße, Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr

1. Dezember - Nikolausmarkt der Bornheimer Vereine

Fußgängerzone, von 15 bis 21.30 Uhr

2./ 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

Gaststätte Drosselbart, Plätzchen, Kuchen, Eschersheim, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag 12 Uhr

2. Dezember – Adventsfest

Auf dem Atzelbergplatz, Rahmenprogramm, Gewinnspiel, ab 14 Uhr

2. Dezember – Weihnachtsbaumstellen

In Unterliederbach, Marktplatz, mit Speisen und Glühwein, ab 18 Uhr

3. Dezember – Weihnachtsmarkt

In Sossenheim, Michaelstraße und Kirchberg, von 14 bis 21 Uhr

Karben

2./ 3. Dezember - 28. Hobby- und Künstlermarkt

Im Bürgerzentrum, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Kassel

2./ 3. Dezember - 19. Kunsthandwerkermarkt

In der documenta-Halle, Sa von 11 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt 3 Euro

Kelkheim

2./ 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

In Fischbach, festliches Lichtermeer, Budenzauber, Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Königstein

2./ 3. Dezember - Großer Weihnachtsbasar

Im katholischen Gemeindezentrum, Georg-Pinglerstraße 26, Gebäck, Kleidung, Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Laubach

2./ 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Altstadt, mit zahlreichen Ständen, Rahmenprogramm, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 10.30 Uhr

Maintal

2./ 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

In Bischofsheim, auf dem Marktplatz und vor der Kirche, Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Mengerskirchen

3. Dezember - Nikolausmarkt, im und am Schloss, von 11 bis 18 Uhr

Michelstadt

1.- 23.Dezember - Michelstädter Weihnachtsmarkt

In historischer Kulisse, mit Kunsthandwerk, Schmuck und Livemusik, mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr

Mühltal

2./ 3. Dezember - Nieder-Ramstädter Weihnachtsmarkt

Im und am Bürgerzentrum, Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 13 bis 21 Uhr

Neu-Anspach

2./ 3. Dezember – Adventsmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, Kunsthandwerk, rund 100 Aussteller, Rahmenprogramm, jeweils von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Ober-Ramstadt

2./ 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Handwerkshaus, Alte Nudelfabrik, Samstag von 14 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Oestrich-Winkel

2./ 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Kelterhalle mit 25 Ausstellern, Hallgarten, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Offenbach

2. Dezember – Nikolausmarkt

In Bieber, Ostendplatz, mit rund 40 Ausstellern, von 14 bis 21 Uhr

Otzberg

2./ 3. Dezember – „Weihnachtszeit“

Auf der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

2./ 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf der Ronneburg, mit deftigen Burg-Spezialitäten, Markttreiben, jeweils von 11 bis 20 Uhr, Eintritt: Erwachsene. 6 Euro, Kind. 5 Euro

Seligenstadt

2./ 3. Dezember - 20. Hobbykünstlermarkt

Im Riesensaal, Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr

30. November -22. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Innenstadt, Buden, Verkaufsstände wochentags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr

Wetzlar

30. November - 28. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Stadt am Domplatz, Schillerplatz und Bahnhofstraße, täglich von 11.30 bis -22 Uhr

3. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Kinder- und Familienzentrum Röntgenstraße 3, mit Tombola, von 9 bis 16 Uhr

